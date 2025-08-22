Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Il caldo estremo e le ondate di calore stanno diventando una delle principali minacce per la fauna del pianeta. Sempre più studi scientifici dimostrano che il riscaldamento globale non colpisce soltanto gli habitat, ma agisce direttamente sulla sopravvivenza degli animali, accelerando fenomeni di estinzione e riducendo la biodiversità. Episodi documentati in Messico, Australia, Canada e Africa raccontano come molte popolazioni animali siano già in forte declino a causa delle temperature eccezionalmente alte.

Ondate di calore e collassi improvvisi

Il caso più drammatico è stato osservato nello stato di Tabasco, in Messico, durante la primavera del 2024. Qui le scimmie urlatrici sono letteralmente cadute dagli alberi, stremate dalla disidratazione e spossate da un caldo che ha superato i 43 gradi.

Secondo i veterinari locali almeno 83 esemplari sono stati trovati morti, ma il numero reale potrebbe essere più alto di un centinaio. Questi eventi non sono episodi isolati: volpi volanti in Australia, mitili e cirripedi in Canada e persino insetti tropicali stanno subendo lo stesso destino.

La ricerca scientifica conferma che ondate di calore e animali moribondi sono un binomio sempre più critico. Un team guidato da Maximilian Kotz, del Potsdam Institute for Climate Impact Research, ha analizzato oltre 3.000 popolazioni di uccelli nel mondo e ha scoperto che nelle regioni tropicali il caldo ha ridotto il numero di individui dal 25 al 38% negli ultimi settant’anni (Nature Ecology & Evolution, 2025). Gli uccelli canori tropicali sono i più colpiti, perché vivono già vicino alla soglia della loro tolleranza termica.

Ecosistemi marini e terrestri sotto pressione

Il fenomeno riguarda anche gli ecosistemi costieri. Durante l’ondata di calore che ha colpito il Pacifico nord-occidentale nel 2021, miliardi di animali marini sono morti in poche ore. Il biologo Christopher Harley, dell’Università della British Columbia, ha stimato la scomparsa di circa 10 miliardi di cirripedi e 3 miliardi di cozze lungo le coste canadesi. Questi organismi, incapaci di muoversi verso acque più fredde, sono stati letteralmente “cotti” nelle pozze di marea. Alcune specie a rapida riproduzione si sono riprese, ma quelle a crescita lenta potrebbero impiegare decenni a ristabilirsi.

Il caldo estremo e la fertilità degli animali rappresenta un altro fronte di rischio. In Sudafrica, il biologo PJ Jacobs ha studiato i roditori locali e ha dimostrato che le ondate di calore riducono drasticamente i livelli di testosterone nei maschi, compromettendo la capacità riproduttiva e quindi la sopravvivenza delle popolazioni (Journal of Evolutionary Biology, 2024). Ciò significa che non solo la mortalità diretta, ma anche la perdita di fertilità può accelerare il processo di estinzione degli animali a causa del clima.

Biodiversità in bilico

Secondo gli esperti, i cambiamenti climatici stanno diventando un fattore di perdita di biodiversità tanto grave quanto la deforestazione o la distruzione degli habitat. Persino specie che vivono in aree protette e incontaminate non sono più al sicuro: il caldo non conosce confini e raggiunge indistintamente foreste, savane e coste. Alcuni insetti, come gli afidi, subiscono cali drastici, mentre altri come le api sembrano mostrare una maggiore resilienza. Ma nel complesso l’equilibrio degli ecosistemi viene alterato, con ripercussioni a catena sull’intera rete alimentare.

La prospettiva che emerge è inquietante: l’aumento dei giorni di caldo estremo non è un fenomeno sporadico, ma un nuovo regime climatico destinato a intensificarsi. Se le emissioni di gas serra non verranno ridotte, molte specie già vulnerabili rischiano di scomparire. Le specie a rischio per il cambiamento climatico non sono più soltanto una previsione futura, ma una realtà che si manifesta con cadaveri di scimmie ai piedi degli alberi o coste disseminate di molluschi morti.

Gli scienziati non hanno dubbi: le ondate di calore non sono soltanto un disagio per l’uomo, ma una forza ecologica in grado di trasformare radicalmente la vita sulla Terra. I dati raccolti negli ultimi decenni parlano chiaro e indicano che il caldo e l’estinzione degli animali sono ormai strettamente collegati. Il futuro della biodiversità dipenderà dalla capacità di mitigare il riscaldamento globale, ma anche di comprendere e proteggere meglio quelle specie che, già oggi, vivono al limite della sopravvivenza.