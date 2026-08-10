Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo, con temperature che sfioreranno i 40° C in diverse città in quella che potrebbe essere una delle fasi più calde dell’estate 2026.

In molti centri urbani è previsto il bollino rosso, sia al Nord che al Sud, con temperature molto elevate. Andiamo a fare il punto della situazione, considerando le ultime previsioni che anticipano l’arrivo di una nuova ondata di calore.

Cosa sta succedendo

Un’altra settimana di caldo intenso è appena iniziata e tutto ruota intorno all’espansione dell’anticiclone subtropicale che porterà in alto le temperature, dando seguito a una delle estati più calde degli ultimi anni.

Il breve break di questi giorni, con temporali in diverse zone del Paese, sarà presto sostituito da un nuovo picco di temperature. Le alte temperature dureranno per tutta la settimana di Ferragosto.

Per il momento, non sono ancora disponibili previsioni aggiornate per la seconda metà di agosto, ma è probabile che il caldo torrido ci accompagnerà ancora per un po’ di tempo.

Torna il bollino rosso

Le temperature tornano a salire e si avvicineranno ai 40° C. In particolare, su 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute, ben 19 saranno caratterizzati dal bollino rosso, che indica il livello di massima allerta per la salute della popolazione generale per via dell’afa.

L’elenco delle città da bollino rosso comprende Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Da segnalare inoltre, che è previsto un bollino arancione, che indica il rischio per alcune categorie, come anziani, bambini, donne incinte e malati, a Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.

In sostanza, la situazione appare molto complicata in tutta Italia, con una settimana che, oltre al bel tempo, porterà lunghe giornate con temperature molto elevate e con, quindi, la necessità di adottare accorgimenti per contrastare il caldo e proteggere la salute, soprattutto dei più fragili.

Come consultare i bollettini sul caldo

Ricordiamo che il Ministero della Salute pubblica periodicamente dei bollettini sul caldo, in modo da offrire ai cittadini italiani tutte le informazioni aggiornate in merito all’andamento delle temperature.

Per consultare questi bollettini vi basta raggiungere il sito ufficiale (salute.gov.it) e poi andare in Ambiente, alimenti, animali > Salute e ambiente > Ondate di calore. Su dispositivi Android è anche possibile scaricare l’app Caldo e Salute per ricevere aggiornamenti.

I bollettini permettono di scoprire quando è prevista un’ondata di calore che viene definita in questo modo dal Ministero: