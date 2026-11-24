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Il cacciavite elettrico HOTO PixelDrive dotato di un set completo per l'avvitatura con display smart, sei livelli di coppia e 30 punte, è in sconto del 44%.

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Montare mobili o affrontare piccole riparazioni può diventare scomodo quando serve uno strumento preciso e facile da gestire. Il HOTO PixelDrive è disponibile con uno sconto del 44%.

Questo cacciavite elettrico abbina un display che mostra il livello di coppia e lo stato della batteria a sei impostazioni di potenza, per adattarsi sia ai lavori delicati sia alle attività fai-da-te domestiche. Il set comprende 30 punte, mentre la luce LED a 360° aiuta a lavorare anche negli spazi poco illuminati. La batteria da 2000 mAh si ricarica tramite USB-C.

HOTO PixelDrive in offerta: sconto del 44%

Per chi cerca un avvitatore elettrico adatto alle riparazioni quotidiane e ai piccoli progetti fai-da-te, il HOTO PixelDrive è disponibile a 50,34 euro. Il set include 30 punte e permette di regolare la coppia su sei livelli: una dotazione versatile per passare da interventi di precisione al montaggio di mobili. Il HOTO PixelDrive con uno sconto del 44% è proposto a 50,34 euro. Il tool non indica una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Il cacciavite elettrico HOTO con display smart e sei livelli di coppia

Quando una riparazione richiede precisione o si lavora in un punto poco illuminato, poter adattare lo strumento alle diverse esigenze aiuta a gestire meglio ogni passaggio. Ecco le caratteristiche del set:

Display intelligente : mostra in tempo reale il livello di coppia e lo stato della batteria, così puoi controllare le impostazioni durante il lavoro.

: mostra in tempo reale il livello di coppia e lo stato della batteria, così puoi controllare le impostazioni durante il lavoro. Sei livelli di coppia regolabile : le impostazioni da 0,5, 1 e 2 N·m sono pensate per riparazioni delicate, mentre quelle da 3, 4 e 6 N·m si adattano a progetti fai-da-te, montaggio di mobili e manutenzione domestica.

: le impostazioni da 0,5, 1 e 2 N·m sono pensate per riparazioni delicate, mentre quelle da 3, 4 e 6 N·m si adattano a progetti fai-da-te, montaggio di mobili e manutenzione domestica. Due velocità : una pressione parziale attiva la modalità da 80 giri/min per i lavori di precisione; premendo completamente si passa a 200 giri/min per avvitare più rapidamente.

: una pressione parziale attiva la modalità da 80 giri/min per i lavori di precisione; premendo completamente si passa a 200 giri/min per avvitare più rapidamente. 30 punte in un cilindro compatto : il set include 20 punte lunghe e 10 corte, organizzate per offrire accesso rapido e conservazione ordinata.

: il set include 20 punte lunghe e 10 corte, organizzate per offrire accesso rapido e conservazione ordinata. Batteria da 2000 mAh, ricarica USB-C e luce LED a 360°: la luce aiuta a vedere nelle aree strette o buie, mentre la ricarica USB-C consente di alimentare l’avvitatore tramite questa connessione.

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FAQ Quante punte sono incluse nel set HOTO PixelDrive? Il set comprende 30 punte: 20 lunghe e 10 corte. Il cacciavite HOTO PixelDrive permette di regolare la coppia? Sì, offre sei livelli regolabili: 0,5, 1, 2, 3, 4 e 6 N·m. Come si ricarica la batteria del HOTO PixelDrive? La batteria da 2000 mAh si ricarica tramite USB-C. Il cacciavite ha una luce per lavorare al buio? Sì, integra una luce LED a 360° pensata per illuminare spazi stretti o poco illuminati.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.