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Il cacciavite elettrico HOTO con 25 pezzi è in offerta con uno sconto del 30% e costa poco. Dotato di punte S2 e luce LED.

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Quando devi montare mobili, stringere viti in punti scomodi o affrontare piccoli lavori di casa, un cacciavite tradizionale può farti perdere tempo ed energie. In questi giorni il HOTO 25 Pezzi Cacciavite Elettrico è disponibile con uno sconto del 30%, una soluzione compatta e potente per velocizzare ogni intervento di fai da te.

Questo set unisce un avvitatore elettrico ricaricabile via USB‑C a 25 punte in acciaio S2 ad alta durezza, organizzate in una custodia magnetica elegante e ordinata. Le impostazioni di coppia regolabili, la batteria da 1500 mAh e la luce LED circolare senza ombre lo rendono uno strumento pratico tanto per chi è alle prime armi quanto per chi ama il fai da te più avanzato.

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Con questo sconto del 30% puoi portarti a casa il HOTO 25 Pezzi Cacciavite Elettrico a 27,99€, un prezzo decisamente interessante per un set completo con punte S2, luce LED integrata e batteria ricaricabile via USB‑C, pensato per affrontare rapidamente le manutenzioni domestiche e i piccoli lavori quotidiani.

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Il cacciavite elettrico con le punte S2 e la luce LED senza ombre

Se sei stanco di faticare con cacciaviti manuali o di non avere mai l’inserto giusto quando serve, questo set nasce proprio per semplificare la vita in casa e in laboratorio.

Set premium da 25 pezzi : le punte in acciaio S2 con durezza fino a 60 HRC offrono resistenza e durata, così puoi svitare e avvitare senza rovinare le viti anche dopo molti utilizzi.

: le punte in acciaio S2 con durezza fino a 60 HRC offrono resistenza e durata, così puoi svitare e avvitare senza rovinare le viti anche dopo molti utilizzi. Design magnetico e asta di prolunga : la sostituzione rapida delle punte e l’asta da 60 mm ti permettono di lavorare in spazi ristretti, ad esempio dentro mobili o dietro gli elettrodomestici.

: la sostituzione rapida delle punte e l’asta da 60 mm ti permettono di lavorare in spazi ristretti, ad esempio dentro mobili o dietro gli elettrodomestici. Tre impostazioni di coppia : la modalità elettrica fino a 4 N·m e quella manuale fino a 8 N·m ti danno il controllo giusto per non spanare le viti e per gestire sia lavori delicati sia serraggi più robusti.

: la modalità elettrica fino a 4 N·m e quella manuale fino a 8 N·m ti danno il controllo giusto per non spanare le viti e per gestire sia lavori delicati sia serraggi più robusti. Sensore intelligente di arresto : l’avvitatore si ferma automaticamente quando rilasci il pulsante, migliorando precisione e sicurezza anche se lo usi con una sola mano.

: l’avvitatore si ferma automaticamente quando rilasci il pulsante, migliorando precisione e sicurezza anche se lo usi con una sola mano. Batteria da 1500 mAh ricaricabile via USB‑C : meno di 150 minuti per una ricarica completa e prestazioni stabili, ideale per chi vuole uno strumento sempre pronto all’uso senza cercare pile di ricambio.

: meno di 150 minuti per una ricarica completa e prestazioni stabili, ideale per chi vuole uno strumento sempre pronto all’uso senza cercare pile di ricambio. Luce LED circolare senza ombre : illumina il punto esatto in cui stai lavorando, utile per viti in angoli bui di mobili, quadri elettrici o interni di PC.

: illumina il punto esatto in cui stai lavorando, utile per viti in angoli bui di mobili, quadri elettrici o interni di PC. Custodia magnetica ordinata: mantiene avvitatore, punte e accessori sempre al loro posto, così puoi portare il kit in giro o riporlo in casa senza perdere nulla.

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FAQ Il cacciavite elettrico HOTO 25 pezzi si ricarica tramite USB-C? Sì, il cacciavite elettrico HOTO si ricarica tramite porta USB-C e la ricarica completa richiede meno di 150 minuti. Quante punte sono incluse nel set HOTO 25 Pezzi Cacciavite Elettrico? Nel set sono incluse 24 punte standard in acciaio S2, 1 punta PH2 estesa, l’asta di prolunga e la custodia magnetica. Il cacciavite elettrico HOTO ha impostazioni di coppia regolabili? Sì, offre tre impostazioni di coppia con modalità elettrica fino a 4 N·m e modalità manuale fino a 8 N·m. Il set HOTO 25 Pezzi Cacciavite Elettrico include il cavo di ricarica? No, nella confezione non è incluso il cavo di ricarica, che va utilizzato separatamente tramite la porta USB-C integrata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.