Amazon, ecco il PC portatile da comprare oggi: 85% di sconto

Da oggi trovi il computer portatile bvate W7 in promo con uno sconto dell'85% e risparmi ben 1100 euro su quello di listino. Schermo da 14 pollici e ottime prestazioni.

La fine di agosto si avvicina ed è tempo di pensare al ritorno a scuola. E per affrontarlo al meglio bisogna stilare una lista con tutto quello che serve per studiare al meglio. In una scuola sempre più digitalizzata, il computer è diventato fondamentale, soprattutto alle superiori e all’Università. Se stai cercando un PC economico per tuo figlio o per tua figlia, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il bvate W7 in promo con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 1100 euro. Lo paghi poco e fai un ottimo affare.

Il nome di questo PC portatile ti dirà poco, ma ti basta sapere che si tratta di un notebook che ha ricevuto ottime recensioni su Amazon e che assicura prestazioni più che dignitose. Schermo da 14 pollici che lo rende anche compatto e lo puoi facilmente con te nello zaino o nella borsa. Buone prestazioni e 256 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 1 terabyte. Supporta tutte le principali app per la produttività a partire dalla suite di Office. Non farti sfuggire questo affare e clicca sul link qui in basso.

bvate W7: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il PC portatile bvate W7 con uno sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 199,49 euro. Il risparmio totale è di ben 1100 euro e fa capire la portata di questa promo unica. Hai anche la possibilità di pagare il PC portatile a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni garantiti da Amazon. Non perdere altro tempo e approfitta di questa promo straordinaria.

bvate W7: le caratteristiche tecniche

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà il bvate W7 vale molto più di quanto lo paghi e assicura prestazioni più che soddisfacenti. Soprattutto in questo periodo in cui molti cercano un PC per il rientro a scuola, questo modello è l’ideale per chi vuole spendere poco e acquistare un notebook affidabile. E se il nome non vi dice molto, vi basta vedere le tante recensioni positive presenti su Amazon.

Passiamo alle caratteristiche tecniche. Il notebook è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione FHD che assicura immagini in alta definizione e colori realistici. Buone anche le prestazioni assicurate dal processore di ultima generazione supportato da 6 gigabyte di RAM e da una memoria interna da 256 gigabyte, espandibile fino a un terabyte con un SSD. Ideale per il multitasking e per il lavoro.

A bordo è già presente il sistema operativo Windows 11 e hai la possibilità di installare tutte le applicazioni e i programmi che vuoi, a partire da quelli per la produttività come la suite Office (Word, Power Point ed Excel).

La batteria dura tutto il giorno, anche con un utilizzo prolungato. Dimensioni compatte, leggero, perfetto da portare nello zaino con te. Non perdere questa occasione e approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

