Amazon, questo è il PC portatile da comprare subito: 85% di sconto

Il PC portatile bvate B7 è disponibile con uno sconto dell'84% e risparmi ben 1350 euro su quello di listino. Approfittane ora.

visualspace/iStock

Alcune offerte su Amazon sono talmente assurde che possono essere scambiate per degli errori di prezzo o per delle truffe, ma in realtà sono promo reali e che devi essere velocissimo nell’approfittarne. Ed è esattamente quello che accade oggi con il PC portatile bvate B7, notebook economico disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto dell’84% che fa risparmiare ben 1350 euro su quello di listino. Si tratta di una promo lampo che non bisogna assolutamente farsi sfuggire: fai un super acquisto e spendi pochissimo per un notebook perfetto per la vita di tutti i giorni.

Il nome di questo PC probabilmente non vi dirà molto, ma vi basta sapere che si tratta di un PC portatile progettato per lo studio e il lavoro. Un PC dalle dimensioni compatte grazie allo schermo da 14 pollici ad alta definizione con cui puoi vedere al meglio film e serie TV. Buone anche le prestazioni assicurate dal processore supportato da 6 gigabyte di RAM e dal SSD da 256 gigabyte. A bordo è presente anche il sistema operativo Windows 11 con tutte le ultime funzioni per la produttività sviluppate da Microsoft. Insomma, un vero affare che non devi assolutamente farti sfuggire.

bvate B7

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

bvate B7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon per un computer portatile economico. Sul sito di e-commerce è disponibile il bvate B7 in promo con uno sconto dell’84% e il prezzo crolla a soli 249,99 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico e il risparmio netto sul prezzo consigliato è di ben 1350 euro. Non si tratta né di un refuso né di un errore di prezzo, ma di una promo "in carne e ossa". Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando il computer oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Infatti, per la maggior parte degli acquisti effettuati dal 1 novembre 2025, Amazon ha prolungato il periodo di reso in vista dei regali di Natale. Un motivo in più per acquistare subito questo ottimo PC portatile.

bvate B7

bvate B7: le caratteristiche tecniche

Se stavi cercando un PC portatile economico, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il bvate B7 è il modello che fa per te. Se il nome non ti dice molto, ti basta vedere le tante recensioni positive disponibili sulla pagina prodotto e che fanno capire la bontà del dispositivo.

La scheda tecnica del PC portatile bvate B7 si basa sull’ottimo schermo da 14 pollici con risoluzione FHD che ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Lo schermo compatto lo rende anche estremamente leggero e perfetto per essere portato all’interno dello zaino senza affaticare le spalle. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore supportato da 6 gigabyte di RAM e dal SSD da 256 GB. Lo spazio di archiviazione può essere ingrandito inserendo una scheda TF fino a 512 GB, oppure sostituendo lo SSD con uno più grande fino a un massimo di 1 TB.

Per le call di lavoro, il PC portatile è dotato di una webcam frontale e di un microfono integrato. Per quanto riguarda la connettività non ci si deve preoccupare: slot per la microSD, porta HDMI per collegare un monitor e alcune porte USB per collegare periferiche esterne come mouse e tastiera. A bordo è già presente Windows 11. La batteria dura per tutto il giorno con un utilizzo normale. Insomma, un notebook completo e perfetto per lo studio e il lavoro.

bvate B7