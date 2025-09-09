Libero
Amazon, ecco il PC da comprare subito: 85% di sconto

Da oggi trovi il PC portatile bvate B5 in promo con uno sconto dell'85% e risparmi 1100 euro. Scopri le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Pubblicato:

Computer portatile jumper

Per alcuni studenti la prima campanella dell’anno è già suonata e le vacanze sono finite. E con l’inizio dell’anno scolastico tornano le consuete offerte Amazon per il "Back to School". Tra le tante disponibili, ne troviamo una veramente eccezionale. Il protagonista è il PC portatile lowcost bvate B5 che trovi in offerta con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 1100 euro e lo paghi meno di 200 euro. Una promo che non si vedeva da tempo e che non bisogna assolutamente farsi sfuggire.

Il nome di questo computer portatile molto probabilmente non ti dirà molto, ma ti basta sapere che ha ricevuto ottime recensioni e che è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto. Lo dimostra lo schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, il buon processore e la memoria da 256 gigabyte che puoi espandere fino a 1 terabyte. Un dispositivo con cui puoi fare un po’ di tutto, dal realizzare documenti e ricerche, fino al vedere film e serie TV.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa".

Scopri le nostre offerte su Telegram

bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tra le migliori offerte disponibili oggi. Su Amazon trovi il PC portatile bvate B5 in promo a un prezzo di 199,98 euro grazie allo sconto dell’85% che fa crollare il prezzo. Non si tratta di un refuso, lo sconto è realmente dell’85% e il risparmio netto è di ben 1100 euro. Numeri che fanno capire la bontà della promo. Inoltre, se ne acquisti almeno due ottieni uno sconto aggiuntivo del 5%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis.

La disponibilità del PC portatile è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici. Una vera offerta "Back to School" da non farsi scappare.

bvate B5: le caratteristiche tecniche

Per scoprire la bontà di un dispositivo di cui si sa poco bisogna affidarsi alle recensioni degli utenti. E quelle rilasciate per questo bvate B5 sono ottime, come dimostrano le oltre 190 disponibili su Amazon. Un notebook affidabili e che offre molto più di quanto lo paghi.

Un notebook con una scheda tecnica pensata appositamente per studenti e lavoratori. A partire dal display da 14 pollici con risoluzione FHD che assicura immagini in alta definizione in qualsiasi situazione. Non solo. Lo rende anche compatte e leggero: lo puoi portare nello zaino senza fatica. Il processore è supportato da 6 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Puoi espandere lo spazio di archiviazione con una scheda TF fino a 1 terabyte.

Come detto, è un PC portatile pensato per studenti e lavoratori e votato alla produttività. Per questo motivo trovi diverse per la connettività in modo da collegare periferiche esterne come mouse e secondo schermo (utilissimo per lavorare a più documenti contemporaneamente). A bordo è presente Windows 11 con tutti i programmi più utili di Microsoft. La batteria ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi.

Un computer completo, con ottime componenti e che solo per oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Approfittane prima che terminino le scorte.

