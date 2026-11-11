Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Il Great Gathering Bundle di Burger King e Magic: The Gathering costa 19,90 euro, ma online alcuni rivenditori chiedono fino a 200 euro.

La promozione, disponibile in Italia dal 10 novembre, include un menu e due accessori per carte, ma non contiene carte da gioco.

Gli acquisti in grandi quantità riducono le scorte nei ristoranti, mentre la collaborazione prosegue con un torneo nazionale fino al 30 novembre.

Un menù da 19,90 euro rivenduto online a prezzi che arrivano fino a 200 euro. È quanto sta accadendo con il Great Gathering Bundle, la collaborazione tra Burger King Italia e Magic: The Gathering, disponibile dal 10 novembre 2026. La promozione, riservata al mercato italiano, ha attirato l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo, facendo impennare i prezzi sulle piattaforme di rivendita. Nel frattempo, gli acquisti in grandi quantità stanno già causando problemi di disponibilità in alcuni ristoranti.

Burger King x Magic, su eBay i prezzi arrivano a 200 euro

Sono bastate poche ore dal lancio della promozione perché gli accessori esclusivi di Burger King comparissero sulle piattaforme di compravendita online. Su eBay, Vinted e Subito sono già presenti annunci con prezzi molto più alti rispetto a quello ufficiale.

Alcuni venditori chiedono tra i 100 e i 150 euro per il merchandising, mentre le inserzioni più costose arrivano addirittura a 200 euro, circa dieci volte il prezzo originale del bundle.

Va precisato, però, che si tratta delle cifre richieste dai rivenditori, non necessariamente di quelle effettivamente pagate dagli acquirenti. I 200 euro non rappresentano quindi un prezzo di mercato consolidato, anche se le prime vendite documentate su eBay mostrano transazioni per diverse decine di dollari.

I bundle Burger King sono esauriti?

La situazione sta avendo conseguenze anche nei ristoranti italiani. Alcuni acquirenti stanno comprando decine di bundle in un’unica volta, facendo esaurire rapidamente le scorte in diversi punti vendita.

A farne le spese sono soprattutto gli appassionati di Magic che vorrebbero acquistare regolarmente il pacchetto a 19,90 euro, ma rischiano di non trovarlo più disponibile. Chi arriva troppo tardi potrebbe quindi dover rinunciare agli accessori oppure cercarli sulle piattaforme di rivendita, dove i prezzi sono decisamente più alti.

Gli acquisti in grandi quantità rischiano così di aggravare il problema: mentre le scorte nei ristoranti diminuiscono, i gadget continuano a comparire online a cifre ben superiori al prezzo ufficiale.

Perché il bundle Burger King x Magic è diventato virale all’estero

Tutto è cominciato con una fotografia del pacchetto promozionale pubblicata su Reddit da un utente italiano. Il post ha attirato rapidamente l’attenzione della community internazionale di Magic, incuriosita dagli accessori realizzati per la collaborazione con Burger King.

Diversi utenti stranieri hanno chiesto ai giocatori italiani di acquistare il bundle per loro, offrendosi di pagare anche le spese di spedizione. La notizia è stata poi ripresa da alcune testate internazionali specializzate nel gaming, contribuendo a far conoscere l’iniziativa anche fuori dall’Italia.

A suscitare le maggiori critiche è stata proprio la disponibilità limitata al nostro Paese. Alcuni appassionati statunitensi hanno contestato la scelta di Burger King, mentre sui social sono comparse richieste per estendere la promozione anche ad altri mercati.

Cosa contiene il Great Gathering Bundle da 19,90 euro

Il Great Gathering Bundle comprende un menu Burger King con panino a scelta e due accessori dedicati a Magic: The Gathering. Il primo è una BK Deck Box, un contenitore rigido per conservare un mazzo di carte. Il secondo è un set di 100 sleeves, le bustine protettive utilizzate dai giocatori. Entrambi gli accessori presentano grafiche ispirate ai panini della catena. Nel pacchetto non sono invece incluse carte da gioco.

La collaborazione prevede anche un torneo nazionale, con qualificazioni organizzate in nove ristoranti italiani. La finale si svolgerà durante la Milan Games Week & Cartoomics.

Il Great Gathering Bundle sarà disponibile fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento delle scorte. Burger King non ha comunicato quante confezioni siano state prodotte complessivamente e, al momento, non ha confermato eventuali rifornimenti nei ristoranti dove gli accessori sono già terminati.