OnePlus 15R, l'offerta shock del giorno: prezzo in picchiata

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Le offerte bundle su Amazon sono una rarità, a maggior ragione se riguardano un telefono top da poco uscito sul mercato. Per questo motivo non bisogno farsi scappare l’offerta disponibile oggi per il bundle che riguarda il OnePlus 15R. Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile insieme al OnePlus Watch 3 a un prezzo mai visto prima e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Un’offerta da "Prime Day" che non devi farti sfuggire. Entrambi i dispositivi si posizionano nella fascia alta delle rispettive categorie di prodotto. Il OnePlus 15R è dotato di componenti che assicurano prestazioni fulminee e scatti di ottima qualità, mentre il OnePlus Watch 3 è l’orologio perfetto per la vita di tutti i giorni in grado di monitorare i principali parametri vitali e ti supporta nell’attività fisica.

OnePlus 15R + OnePlus Watch 3

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Bundle OnePlus 15R: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il bundle che comprende il OnePlus 15R e il OnePlus Watch 3 a un prezzo di 549 euro, con uno sconto del 24% su quello consigliato. Se si prende come riferimento il prezzo di listino dei singoli dispositivi, lo sconto totale sfiora il 50%. Per alleggerire la spesa puoi anche utilizzare il pagamento a rate di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del bundle è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per testare i due prodotti hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

OnePlus 15R + OnePlus Watch 3

Bundle OnePlus 15R: le caratteristiche tecniche

Il OnePlus 15R è un vero telefono top di gamma, uno dei primi a utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen5, ultima versione del chip prestazionale del colosso cinese. Anche il resto della scheda tecnica è di livello superiore, a partire dall’ottimo display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 165 Hz che lo rende uno dei più fluidi sul mercato. Uno schermo incredibilmente luminoso e progettato per chi vuole prestazioni fulminee. Oltre a un super processore, lo smartphone è dotato di 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di ottima qualità. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. Sensori che catturano tantissimo luce e permettono di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Uno dei punti forti del OnePlus 15R è la batteria massiva da 7.400 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica SUPERVOOC da 80W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Uno dei migliori smartphone sul mercato per l’autonomia della batteria.

Concludiamo con qualche info utile anche sul OnePlus Watch 3. Si tratta di uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni con sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e con funzioni ad hoc per la vitalità cardiovascolare. Per lo sport hai a disposizione più di 100 modalità sportive, tra cui alcune avanzate per la corsa, il tennis, lo sci e il ciclismo. Elegante, comodo da indossare e con un monitoraggio del sonno che ti consiglia anche come dormire al meglio.

OnePlus 15R + OnePlus Watch 3