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Alcuni utenti di YouTube segnalano video bloccati a 480p nell’app mobile, con le risoluzioni superiori sparite anche per gli abbonati Premium.

Il problema appare disomogeneo: per qualcuno resta disponibile il Full HD, mentre altri non superano la qualità minima. Il browser sembra aggirarlo.

Cancellare la cache o reinstallare l’app può aiutare solo in parte. Google non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali né una data per la correzione.

Un nuovo problema sta interessando alcuni utenti di YouTube, che nell’app non riescono più a riprodurre i video con una qualità superiore a 480p. Le segnalazioni coinvolgono anche gli abbonati Premium, quindi al momento non ci sono elementi che facciano pensare a una limitazione introdotta per gli account gratuiti.

L’anomalia riguarda la scelta della risoluzione. In condizioni normali, YouTube consente di selezionare diversi livelli di qualità e può arrivare fino al 4K, quando il video e il dispositivo lo permettono. Per gli utenti interessati dal problema, invece, le risoluzioni più elevate scompaiono dalle impostazioni e 480p diventa il valore massimo selezionabile.

YouTube bloccato a 480p: il problema riguarda anche gli utenti Premium

Le segnalazioni pubblicate su Reddit non sono tutte recenti. Alcune risalgono a circa un mese fa, quindi il malfunzionamento potrebbe interessare almeno una parte degli account già da qualche tempo.

Il problema compare anche su YouTube Premium. Questo rende poco plausibile l’ipotesi che Google stia semplicemente riservando le risoluzioni più elevate agli utenti che pagano l’abbonamento.

La situazione, però, non è identica per tutti. Alcuni utenti continuano a vedere opzioni fino a 1080p, mentre altri risultano bloccati a 480p o su risoluzioni ancora più basse.

Dalle testimonianze raccolte finora emerge inoltre un coinvolgimento soprattutto dell’app mobile di YouTube. Chi non riesce più a scegliere la qualità desiderata può provare ad accedere alla piattaforma dal browser, dove il problema non sembra presentarsi nello stesso modo.

Come provare a risolvere il bug della qualità su YouTube

La causa non è ancora chiara. Alcuni utenti raccontano di aver recuperato le risoluzioni più elevate dopo aver cancellato la cache dell’app. Per altri ha funzionato disinstallare YouTube e installarlo nuovamente.

Sono però tentativi che non garantiscono una soluzione definitiva. In alcuni casi il limite ricompare dopo un po’ di tempo, mentre altri utenti riferiscono di non aver ottenuto alcun miglioramento.

Al momento non esiste quindi una procedura che permetta di eliminare con certezza il malfunzionamento. Chi è interessato dal bug può usare YouTube dal browser come soluzione temporanea, almeno finché il problema nell’app non verrà corretto.

Google, secondo le informazioni disponibili, non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema. Di conseguenza non è possibile stabilire cosa provochi il blocco a 480p né quando possa arrivare una correzione.

Per chi guarda abitualmente video in Full HD o a risoluzioni superiori, il limite si nota soprattutto sugli schermi ad alta definizione.

Quando sarà risolto il bug di YouTube?

Al momento non è possibile stabilire con precisione quanti utenti siano stati coinvolti dal bug, anche perché Google non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sull’estensione del problema. Le segnalazioni pubblicate online sono però diverse e mostrano che il limite della qualità non sembra riguardare un singolo caso isolato.

Manca anche una soluzione definitiva: i tentativi suggeriti dagli utenti possono funzionare solo temporaneamente oppure non avere alcun effetto. Sarà quindi necessario attendere eventuali aggiornamenti da parte di Google, che potrebbero chiarire l’origine del malfunzionamento e indicare se sarà necessario un intervento sull’app di YouTube. Fino ad allora, chi continua a vedere come risoluzione massima 480p può affidarsi al browser come alternativa temporanea.