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Perché il buco dell'ozono è il più grande degli ultimi 10 anni? L'analisi di NASA e NOAA sulle anomalie del vortice polare e il recupero entro il 2070.

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Il buco dell’ozono è, da tempo, un tema di grande attualità e continuerà a esserlo anche nel corso del prossimo futuro. Secondo quanto rivelato dagli scienziati della NOAA e della NASA, infatti, il buco ha raggiunto la sua massima estensione da un decennio. Alla base di questo fenomeno ci sono particolari “condizioni meteroologiche atipiche” sull’Antartide. Si tratta di una questione da tenere in considerazione con grande attenzione.

I numeri del fenomeno

Le rilevazioni effettuate mostrano numeri rilevanti e da non trascurare: nel periodo compreso tra il 7 settembre e il 13 ottobre, l’area del buco dell’ozono si è estesa in media per 25 milioni di chilometri quadrati, superando di oltre due volte la superficie degli Stati Uniti e posizionandosi al settimo posto tra le più ampie mai registrate in 48 anni di monitoraggi.

Il picco massimo è stato però toccato il 18 settembre, giornata in cui l’apertura ha raggiunto i 27,1 milioni di chilometri quadrati (10,5 milioni di miglia quadrate): si tratta di un dato che rappresenta circa il 90% del record assoluto osservato il 9 settembre del 2000.

Cosa sta succedendo

A innescare un allargamento così marcato è stata l’eccezionale forza del vortice polare, che arriva in un contesto climatico particolarmente complicato per il pianeta, in questo periodo.

Come evidenziato da Amy Butler, esperta del Chemical Sciences Laboratory della NOAA, in condizioni normali le grandi correnti d’aria che risalgono dalla bassa atmosfera riescono a spezzare e contenere il vortice polare; quest’anno, tuttavia, tali flussi sono stati insolitamente deboli tra agosto e settembre, lasciando il vortice intatto e libero di espandersi.

Questa ridotta spinta ondulatoria ha fatto sì che le correnti più intense restassero spostate di diversi gradi di latitudine rispetto al Polo Sud, delimitando un perimetro molto più vasto con parametri favorevoli alla distruzione dell’ozono.

La situazione migliora?

Nonostante l’estensione raggiunta nel 2026, il quadro generale indica che questo fondamentale scudo naturale dell’ozono sta progressivamente migliorando.

Paul Newman, scienziato dell’Università del Maryland a capo del team di ricerca sull’ozono della NASA, ha evidenziato che negli ultimi anni l’apertura (che rappresenta un fenomeno ciclico) tende a manifestarsi più tardi nel corso della stagione.

Questo dato può essere visto come un chiaro sintomo di ripresa. Lo stesso esperto ha precisato che, se la concentrazione di agenti inquinanti fosse oggi identica ai livelli massimi toccati nel 2000, la voragine di quest’anno sarebbe risultata più ampia di circa 3,5 milioni di chilometri quadrati.

La responsabilità del deterioramento è legata ai clorofluorocarburi (CFC) e ad altre sostanze chimiche di origine antropica a base di cloro e bromo, impiegate in passato per produrre condizionatori, frigoriferi, isolanti edilizi e spray, prima della messa al bando sancita dal Protocollo di Montreal nel 1987.

Quando le correnti d’aria trasportano questi gas fino alla stratosfera, la radiazione ultravioletta li scompone, liberando atomi di cloro e bromo che innescano l’erosione dell’ozono a contatto con le particelle delle nubi.

Anche se le quantità di queste sostanze che permangono oggi nell’aria sono ancora sufficienti a provocare un assottigliamento più ampio rispetto a quello osservato negli anni Ottanta, gli scienziati prevedono la loro totale scomparsa tra il 2070 e il 2080, traguardo che porterà al definitivo ripristino dello strato di ozono.