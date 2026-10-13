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I buchi neri sono oggetti misteriosi e molto affascinanti. Tante ricerche scientifiche si concentrano su quelli che possono essere osservati dalla Terra con l’obiettivo di ottenere maggiori informazioni in merito.

Di recente, un gruppo internazionale di ricercatori ha individuato il sistema binario IRAS 18293−0941, composto da una stella calda e massiccia e da un buco nero che le orbita intorno, effettuando un giro completo in poco più di 11 giorni.

Il sistema in questione si trova a 12 mila anni luce dalla Terra e presenta alcune particolarità molto interessanti, legate principalmente al comportamento del buco nero, in relazione alla presenza della stella vicina.

Un raggio di particelle verso la Terra

Il buco nero è in grado di risucchiare gran parte del materiale della stella anche se una parte viene scagliata nello spazio aperto, con due diversi getti opposti. La vera particolarità di questo sistema, che ha sorpreso gli studiosi, risiede proprio nell’orientamento di queste potentissime emissioni di materia ed energia: uno dei due getti, infatti, punta la propria traiettoria direttamente verso la Terra.

L’esistenza di buchi neri in grado di sparare getti di radiazione contro il nostro pianeta non è di per sé una novità assoluta. Già dagli anni ’70, grazie anche agli studi pionieristici di figure come Stephen Hawking, sappiamo che al centro di galassie lontanissime esistono buchi neri supermassicci che danno vita a questo fenomeno.

Questi oggetti, tra i più violenti ed energetici dell’universo, sono noti come blazar. Diversi modelli teorici, in passato, hanno anticipato la presenza di versioni ridotte “vicino” alla Terra. In questo caso, si parla di microblazar. Lo studio del sistema IRAS 18293−0941 ha permesso di confermare la teoria.

Trovarlo non è stato facile

Nonostante la sua straordinaria potenza, scovare questo microblazar non è stato affatto semplice. Come ha sottolineato Josep Martì, autore principale dello studio, questo oggetto era già stato catalogato decenni fa, per poi finire quasi nel dimenticatoio a causa dell’impossibilità di ottenere altri dati, per via della presenza di una polvere interstellare che, di fatto, nascondeva il sistema binario agli occhi degli osservatori della Terra. Il ricorso a nuove tecnologie e, in particolare, alla rete europea VLBI, un network composto da numerosi radiotelescopi, ha permesso di ottenere immagini dettagliate, calcolare il periodo orbitale (11,38 giorni) e comprendere l’orientamento dell’emissione di energia.

Bisogna preoccuparsi?

Non c’è assolutamente alcun motivo di farsi prendere dal panico, e le ragioni sono puramente fisiche e matematiche. Il nostro “scudo” principale è racchiuso in un numero: 12.000 anni luce. È questa la distanza siderale che ci separa da IRAS 18293−0941.

Sebbene le energie scaturite dall’impatto di questo getto siano titaniche, lo spazio profondo è un ambiente vastissimo. Durante il lunghissimo viaggio verso di noi, il flusso di radiazioni e particelle si disperde ed espande nel vuoto cosmico, perdendo la sua intensità.

Il paper completo è intitolato A Galactic microblazar as a potential accelerator of ultra-high-energy particles e porta la firma di Josep Martí, Pedro L. Luque-Escamilla, Benito Marcote, Leandro Abaroa, Arnau Aguasca-Cabot, Jorge A. Combi, Gustavo E. Romero, Josep M. Paredes, Federico García, Federico Fogantini, Enzo A. Saavedra, Daniel del Ser e Jakob van den Eijnden.