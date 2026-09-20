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I buchi neri supermassicci non inghiottono tutta la materia stellare: circa metà viene espulsa nello spazio sotto forma di potenti getti e flussi cosmici.

Una ricerca ha chiarito che queste espulsioni avvengono in due fasi precise, una durante il massimo dell’alimentazione e l’altra giorni o anni dopo, quando il tasso scende al 2%.

L’analisi di 20 eventi osservati con radiotelescopi mostra che la stessa soglia vale anche per i buchi neri di massa stellare, migliorando le previsioni sull’evoluzione dei getti.

I buchi neri sono tra gli oggetti più affascinanti e temuti dell’Universo, noti per la loro capacità di inghiottire qualsiasi cosa si avvicini troppo. Tuttavia, la scienza ha dimostrato che questi giganti cosmici non sono affatto ordinati quando si “siedono a tavola”. Anzi, metà del loro “pasto” viene letteralmente scagliata nello Spazio. Una recente ricerca ha finalmente chiarito il momento esatto in cui avvengono queste imponenti espulsioni di materia, risolvendo un enigma che per anni è stato il rompicapo degli astrofisici.

La spaghettificazione e il “pasto disordinato”

Nell’immaginario comune, un buco nero funziona come un aspirapolvere infallibile. La realtà fisica e molto più complessa e decisamente più caotica.

Superata la soglia del cosiddetto orizzonte degli eventi, la gravità si dimostra talmente intensa che nemmeno la luce può fuggire. Tuttavia, le stelle che si avvicinano vengono distrutte molto prima di attraversare quel confine di non ritorno.

Durante questo fenomeno, chiamato evento di distruzione mareale, la stella subisce un processo estremo noto come spaghettificazione.

La forza di gravità la “stira” fino a sfilacciarla completamente. A quel punto inizia il pasto vero e proprio, ma con un dettaglio fondamentale: il buco nero riesce a inghiottire solo circa la metà della massa stellare.

L’altra parte viene scagliata a distanze siderali sotto forma di potenti getti e flussi di materia. In gergo “scientifico”, si tratta di un vero e proprio ruttino cosmico capace di influenzare l’evoluzione di un’intera galassia.

Le due fasi dell’alimentazione cosmica

Fino a oggi, la tempistica di questi getti plasma era un mistero. In alcuni casi l’espulsione avveniva un anno dopo la distruzione della stella, in altri casi anche tre o cinque anni più tardi.

Per fare chiarezza, i ricercatori della Curtin University e dell’Institute for Advanced Study hanno analizzato 20 eventi distinti sfruttando i radiotelescopi, gli unici strumenti in grado di tracciare la materia mentre si sposta verso l’esterno.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, mostrano che i buchi neri supermassicci attivano i loro getti in due momenti ben definiti.

La prima fase si verifica quando la velocità di alimentazione è al suo massimo storico.

La seconda fase avviene invece molto piu tardi, tra centinaia e migliaia di giorni dopo la distruzione iniziale della stella.

Questo secondo picco s’innesca nell’istante preciso in cui il tasso di nutrimento scende a circa il 2% della velocità massima di assorbimento.

Una regola valida per tutte le taglie

La scoperta più sorprendente riguarda la costanza di questo comportamento. Il limite del 2% era già noto per i buchi neri di massa stellare, oggetti di dimensioni ridotte con una massa pari a poche decine di volte quella del nostro Sole.

Lo studio ha dimostrato che anche i buchi neri supermassicci, la cui “stazza” può superare di miliardi di volte quella solare, seguono esattamente la stessa identica soglia.

Comprendere tale meccanismo permette oggi agli scienziati di prevedere con estrema precisione il momento in cui i getti verranno rilasciati.

Si tratta di un passo avanti cruciale per l’astrofisica moderna. Pianificare le osservazioni con un margine di errore ridotto significa risparmiare tempo prezioso sui telescopi più avanzati al mondo e aprire nuove strade per capire non solo quando questi getti si formano, ma anche quanto siano potenti e come dipendano dalle caratteristiche del buco nero stesso.