Per la prima volta gli scienziati ritengono d’aver individuato un segnale compatibile con l’esistenza di buchi neri primordiali. Potrebbero rappresentare la chiave mancante per comprendere l’origine della materia oscura, così come i primissimi istanti del nostro universo.

Per rendere il tutto un po’ più comprensibile, si parla di minuscoli oggetti, estremamente densi, che avrebbero preso forma nelle frazioni di secondo successive al Big Bang. Un’ipotesi dalle enormi conseguenze per la cosmologia moderna, se confermata.

Buchi neri (quasi) impossibili

Gli osservatori per onde gravitazionali LIGO (USA) e Virgo (Italia) hanno registrato un segnale anomalo lo scorso 12 novembre 2025. Un’onda gravitazionale non tanto dissimile da quelle prodotte dalla collisione di due buchi neri. C’era però una caratteristica sorprendente: la massa dell’oggetto responsabile del segnale era troppo piccola per essere un buco nero nato dal collasso di una stella (unico processo noto).

Errore strumentale? Gli scienziati non lo ritengono probabile. Credono che possa trattarsi di buchi neri primordiali, teorizzati da decenni ma mai osservati direttamente. Si tratterebbe, qualora confermato, di oggetti decisamente peculiari: più piccoli di un atomo ma, al contempo, in grado di racchiudere una massa paragonabile a quella del Sole.

Non derivano dalla morte di una stella ma, al contrario, sarebbero nati da minuscole fluttuazioni di densità nel plasma incandescente che riempiva l’universo appena nato. Svariate le differenze rispetto ai buchi neri “classici”:

non emettono luce;

non lasciano tracce visibili;

sono difficili da individuare.

Quando però due di essi collidono, generano onde gravitazionali in grado di attraversare l’universo. Ed è proprio questo tipo di segnale che gli osservatori terrestri hanno rilevato.

La fisica delle onde gravitazionali funziona come un sismografo cosmico: quando due oggetti estremamente densi “spiraleggiano” l’uno verso l’altro, deformano lo spazio-tempo creando increspature riconoscibili.

Ciò che rende speciale tale evento, come sottolineato dalla dottoressa Djuna Croon, fisica dell’Università di Durham, è che le masse identificate “sono più piccole di qualsiasi oggetto che conosciamo essere in grado di formarsi in natura e mantenere una tale compattezza”.

Una scoperta rivoluzionaria

Spesso si considerano i buchi neri primordiali tra i principali candidati per spiegare la materia oscura (componente invisibile che costituisce il 25% del contenuto dell’universo). Facile comprendere l’eccitazione nel campo scientifico.

Potremmo trovarsi alle soglie di una rivoluzione, perché se questi oggetti fossero davvero presenti, potrebbero rendere conto di una posizione importante della “massa mancante” che gli astronomi osservano da decenni.

A sostenerlo è anche il dottor Christopher Berry, membro della collaborazione LIGO: “È una possibile prova schiacciante dell’esistenza di buchi neri primordiali”.

Possibile falso allarme

Nonostante il generale entusiasmo, i ricercatori invitano alla massima cautela. Per essere certi, serviranno nuove rilevazioni con caratteristiche simili. Qui entrano in gioco gli aggiornamenti tecnologici: LIGO e Virgo stanno per essere potenziati con nuove generazioni di sensori, più sensibili e capaci di individuare eventi più deboli e lontani. Se i buchi neri primordiali esistono davvero, dovrebbero generare molti altri segnali dello stesso tipo.