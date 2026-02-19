Libero
OFFERTE

Braun Silk·expert Pro 5, 38% di sconto sul kit con testine e rasoio

Epilatore IPL veloce e sicuro con Smart SkinProtect, fino a 2 anni di pelle liscia e 5 anni di garanzia. Bundle con testine e rasoio Venus.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Braun Silk·expert Pro 5, 38% di sconto sul kit con testine e rasoio Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi spicca il Braun Silk·expert Pro 5, un epilatore a luce pulsata (IPL) domestico pensato per ridurre la ricrescita in modo progressivo. In questa promo lo trovi con uno sconto del 38% che rende l’acquisto particolarmente interessante.

Il dispositivo si distingue per semplicità d’uso, materiali solidi e sedute rapide: con la giusta costanza si nota presto una marcata diminuzione della ricrescita e una pelle più liscia, rendendolo una valida alternativa ai trattamenti professionali nel comfort di casa.

Braun Silk·expert Pro 5

Braun Silk·expert Pro 5

349,00 €559,99 € -210,99 € (38%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Braun Silk·expert Pro 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Braun Silk·expert Pro 5 è in offerta a 349,00€ con uno sconto del 38%. Il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 214€ rispetto al listino, un’occasione ideale per chi vuole pianificare la depilazione domestica in modo efficace e sostenibile nel tempo.

Il bundle è ricco: nella confezione trovi la custodia, il rasoio Venus e 2 testine (standard e di precisione), così da personalizzare subito il trattamento sulle diverse aree del corpo. Promo da cogliere al volo finché disponibile.

Braun Silk·expert Pro 5

Braun Silk·expert Pro 5

349,00 €559,99 € -210,99 € (38%)

Braun Silk·expert Pro 5: le caratteristiche tecniche

Non è un laser, ma un dispositivo IPL avanzato: la tecnologia Smart SkinProtect adatta automaticamente e di continuo ogni impulso alla tonalità della pelle per un trattamento sicuro e dermatologicamente testato. Le 3 modalità di intensità e il filtro UV assicurano comfort anche nelle aree più sensibili.

La velocità è un punto di forza: fino a 125 impulsi/min con modalità gliding per scorrere velocemente sulle superfici ampie e completare la sessione in circa 10 minuti. Seguendo il regime di utilizzo indicato, i risultati sono visibili già dopo 2 sedute e si può puntare fino a 2 anni di pelle liscia.

È pensato per il trattamento di gambe, braccia, petto, schiena, viso e ascelle grazie alle testine dedicate. In confezione trovi 2 accessori (standard e di precisione), la custodia e il rasoio Venus. A completare il quadro ci sono 5 anni di garanzia, progettazione in Germania e produzione nel Regno Unito.

Braun Silk·expert Pro 5

Braun Silk·expert Pro 5

349,00 €559,99 € -210,99 € (38%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963