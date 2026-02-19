Braun Silk·expert Pro 5, 38% di sconto sul kit con testine e rasoio

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Epilatore IPL veloce e sicuro con Smart SkinProtect, fino a 2 anni di pelle liscia e 5 anni di garanzia. Bundle con testine e rasoio Venus.

Tra le offerte Amazon di oggi spicca il Braun Silk·expert Pro 5, un epilatore a luce pulsata (IPL) domestico pensato per ridurre la ricrescita in modo progressivo. In questa promo lo trovi con uno sconto del 38% che rende l’acquisto particolarmente interessante.

Il dispositivo si distingue per semplicità d’uso, materiali solidi e sedute rapide: con la giusta costanza si nota presto una marcata diminuzione della ricrescita e una pelle più liscia, rendendolo una valida alternativa ai trattamenti professionali nel comfort di casa.

Braun Silk·expert Pro 5

Braun Silk·expert Pro 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Braun Silk·expert Pro 5 è in offerta a 349,00€ con uno sconto del 38%. Il taglio di prezzo equivale a un risparmio di circa 214€ rispetto al listino, un’occasione ideale per chi vuole pianificare la depilazione domestica in modo efficace e sostenibile nel tempo.

Il bundle è ricco: nella confezione trovi la custodia, il rasoio Venus e 2 testine (standard e di precisione), così da personalizzare subito il trattamento sulle diverse aree del corpo. Promo da cogliere al volo finché disponibile.

Braun Silk·expert Pro 5

Braun Silk·expert Pro 5: le caratteristiche tecniche

Non è un laser, ma un dispositivo IPL avanzato: la tecnologia Smart SkinProtect adatta automaticamente e di continuo ogni impulso alla tonalità della pelle per un trattamento sicuro e dermatologicamente testato. Le 3 modalità di intensità e il filtro UV assicurano comfort anche nelle aree più sensibili.

La velocità è un punto di forza: fino a 125 impulsi/min con modalità gliding per scorrere velocemente sulle superfici ampie e completare la sessione in circa 10 minuti. Seguendo il regime di utilizzo indicato, i risultati sono visibili già dopo 2 sedute e si può puntare fino a 2 anni di pelle liscia.

È pensato per il trattamento di gambe, braccia, petto, schiena, viso e ascelle grazie alle testine dedicate. In confezione trovi 2 accessori (standard e di precisione), la custodia e il rasoio Venus. A completare il quadro ci sono 5 anni di garanzia, progettazione in Germania e produzione nel Regno Unito.

