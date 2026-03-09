Braun, scende sotto i 50€ il kit 17-in-1 per barba, capelli e corpo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Kit 17-in-1 con ProBlade, AutoSense e batteria da 100 minuti. Impermeabile e completo per barba, capelli e corpo. Scopri l’offerta su Amazon.

Offerta da non perdere su Amazon per il Braun MGK7491, il regolabarba e tagliacapelli pensato per una cura personale completa. È in promozione con uno sconto del 40%, una soluzione ideale se cerchi praticità e risultati curati in un unico dispositivo.

Questo modello si distingue per un design curato e solido, una gestione del taglio precisa e confortevole e una dotazione estremamente versatile. La formula 17-in-1 copre barba, capelli e corpo, con accessori dedicati anche a naso e orecchie. L’autonomia è generosa e la ricarica rapida d’emergenza aiuta quando hai poco tempo. La qualità di taglio resta costante anche su peli più folti e il corpo impermeabile rende la pulizia semplice e immediata.

Braun MGK7491: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Braun MGK7491 è in offerta a 49,99€ con sconto del 40%. Un prezzo particolarmente interessante per chi desidera un kit completo per barba, capelli e corpo senza compromessi sulla qualità costruttiva e sulla comodità d’uso. Puoi andare direttamente all’offerta da questo link.

Braun MGK7491: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la lama ProBlade, progettata per essere efficiente a ogni passata e garantire un taglio preciso anche nelle aree più difficili. La tecnologia AutoSense adatta l’azione di taglio alla densità del pelo, offrendo risultati uniformi su qualunque lunghezza e spessore. La dotazione 17-in-1 copre ogni esigenza di styling: rifinitura di barba e capelli, cura del corpo e rifiniture mirate per naso e orecchie.

La batteria Li‑Ion assicura fino a 100 minuti di utilizzo senza fili, così puoi completare più sessioni prima di una nuova ricarica. Il dispositivo è 100% impermeabile: lo lavi rapidamente sotto l’acqua corrente, semplificando la manutenzione quotidiana. In confezione trovi anche la custodia e la base di ricarica per tenere il kit sempre in ordine e pronto all’uso.

La ricca serie di pettini e testine dedicate amplia le possibilità di personalizzazione: pettini scorrevoli per barba (3–11 mm) e capelli (13–21 mm), pettini fissi (1 e 2 mm), accessorio per aree sensibili, pettine sopracciglia e testine specifiche per corpo e dettagli. Un set completo pensato per passare con facilità da un look corto e pulito a uno più lungo e definito, con la sicurezza di una costruzione solida firmata Braun.

