Braun, prezzo mai visto sul Silk·épil 9 Wet & Dry: risparmio del 57%

Epilatore Wet & Dry con testina flessibile 360° e kit SkinSpa completo. Cattura peli di 0,5 mm e punta a una pelle liscia a lungo. Offerta imperdibile.

Offerta da non perdere per il Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: su Amazon lo trovi con un sconto del 57% al prezzo di 199,99€. Ecco il link diretto all’offerta. Pensato per un’epilazione più confortevole e precisa, combina testina flessibile a 360° e utilizzo Wet & Dry per accompagnarti nella routine quotidiana con praticità. Il kit SkinSpa è completo e ti aiuta a mantenere la pelle liscia a lungo, con strumenti dedicati alla cura del corpo e alla rifinitura.

La tecnologia Smart Touch adatta la pressione e consente di passare tra modalità potente e delicata, contribuendo a ridurre i fastidi durante l’uso. La dotazione prevede anche una comoda custodia per portare con te l’epilatore e gli accessori. Un pacchetto maturo e ben bilanciato per chi cerca efficacia e semplicità d’uso senza rinunciare alla delicatezza sulla pelle.

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa è in offerta a 199,99€ con sconto del 57%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 265 euro rispetto al prezzo di listino.

Parliamo di un taglio di prezzo importante per un epilatore di fascia premium: un’occasione concreta per portarsi a casa un modello evoluto e completo, ideale per chi desidera risultati duraturi e una routine più confortevole.

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è la testina completamente flessibile a 360° che si adatta ai contorni del corpo, raggiungendo con facilità aree difficili come ginocchia e ascelle. L’epilatore cattura i peli fino a 0,5 mm, per una pelle liscia fino a 1 mese. L’uso Wet & Dry consente di rimuovere i peli sotto la doccia o nella vasca, rendendo l’esperienza più confortevole.

La tecnologia Smart Touch regola la pressione sulla pelle e permette di passare rapidamente tra modalità potente e delicata, per trattare con attenzione anche le zone sensibili. Il kit SkinSpa è davvero ricco: mini rifinitore corpo, testina radente con cappuccio regolatore, spazzola esfoliante con cappuccio protettivo, accessorio massaggiante corpo, cappuccio di massima aderenza, custodia, spazzolina di pulizia e alimentatore.

Progettato per l’uso su ascelle, gambe e linea bikini, è un alleato completo per la cura personale quotidiana. Costruito per durare negli anni, offre un’esperienza d’uso curata e affidabile, puntando a risultati professionali direttamente a casa.

