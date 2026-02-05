Libero
OFFERTE

Braun, prezzo mai visto sul Silk·épil 9 Wet & Dry: risparmio del 57%

Epilatore Wet & Dry con testina flessibile 360° e kit SkinSpa completo. Cattura peli di 0,5 mm e punta a una pelle liscia a lungo. Offerta imperdibile.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Braun, prezzo mai visto sul Silk·épil 9 Wet & Dry: risparmio del 57% Amazon

Offerta da non perdere per il Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: su Amazon lo trovi con un sconto del 57% al prezzo di 199,99€. Ecco il link diretto all’offerta. Pensato per un’epilazione più confortevole e precisa, combina testina flessibile a 360° e utilizzo Wet & Dry per accompagnarti nella routine quotidiana con praticità. Il kit SkinSpa è completo e ti aiuta a mantenere la pelle liscia a lungo, con strumenti dedicati alla cura del corpo e alla rifinitura.

La tecnologia Smart Touch adatta la pressione e consente di passare tra modalità potente e delicata, contribuendo a ridurre i fastidi durante l’uso. La dotazione prevede anche una comoda custodia per portare con te l’epilatore e gli accessori. Un pacchetto maturo e ben bilanciato per chi cerca efficacia e semplicità d’uso senza rinunciare alla delicatezza sulla pelle.

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

199,99 €462,47 € -262,48 € (57%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa è in offerta a 199,99€ con sconto del 57%. Tradotto in pratica, il risparmio è di circa 265 euro rispetto al prezzo di listino.

Parliamo di un taglio di prezzo importante per un epilatore di fascia premium: un’occasione concreta per portarsi a casa un modello evoluto e completo, ideale per chi desidera risultati duraturi e una routine più confortevole.

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

199,99 €462,47 € -262,48 € (57%)

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è la testina completamente flessibile a 360° che si adatta ai contorni del corpo, raggiungendo con facilità aree difficili come ginocchia e ascelle. L’epilatore cattura i peli fino a 0,5 mm, per una pelle liscia fino a 1 mese. L’uso Wet & Dry consente di rimuovere i peli sotto la doccia o nella vasca, rendendo l’esperienza più confortevole.

La tecnologia Smart Touch regola la pressione sulla pelle e permette di passare rapidamente tra modalità potente e delicata, per trattare con attenzione anche le zone sensibili. Il kit SkinSpa è davvero ricco: mini rifinitore corpo, testina radente con cappuccio regolatore, spazzola esfoliante con cappuccio protettivo, accessorio massaggiante corpo, cappuccio di massima aderenza, custodia, spazzolina di pulizia e alimentatore.

Progettato per l’uso su ascelle, gambe e linea bikini, è un alleato completo per la cura personale quotidiana. Costruito per durare negli anni, offre un’esperienza d’uso curata e affidabile, puntando a risultati professionali direttamente a casa.

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

Braun Silk·épil 9 Flex SkinSpa

199,99 €462,47 € -262,48 € (57%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963