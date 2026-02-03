Braun, ottimo calo di prezzo sul tritatutto da 500ml con 21 velocità

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Minipimer Braun potente e versatile con 39% di sconto: 21 velocità, anti‑schizzi e accessori completi per ricette rapide e precise.

Caccia aperta alle occasioni per chi cerca un minipimer potente e versatile. Su Amazon il Braun MultiQuick5 Vario è ora proposto con uno sconto del 39%: un’occasione concreta per portarsi a casa un alleato affidabile per zuppe, salse, frullati e dolci. La combinazione di motore da 1000W, 21 velocità regolabili con rotella e sistema di aggancio rapido rende l’esperienza d’uso semplice e rapida, mentre l’ergonomia aiuta a lavorare senza fatica. Gli accessori inclusi — frusta, tritatutto e bicchiere graduato — ampliano le preparazioni e si puliscono con facilità. Scopri la promozione dal link diretto.

Braun MultiQuick5 Vario: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Braun MultiQuick5 Vario è in offerta a 59,90€ con uno sconto del 39%. Considerando la riduzione, il risparmio è di circa 38 euro rispetto al prezzo originale. Un’opportunità concreta per chi vuole elevare la dotazione in cucina con un prodotto solido e pratico.

In aggiunta, è attiva l’operazione "5 anni di assistenza" Braun sul minipimer: estensione aggiuntiva di 3 anni oltre all’assistenza legale, valida fino al 31/05/2026 secondo quanto indicato dal brand. Un plus che valorizza ulteriormente l’acquisto.

Braun MultiQuick5 Vario: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è il motore da 1000W, capace di affrontare con scioltezza anche ingredienti più duri senza sforzo. La presenza di 21 velocità con regolazione tramite rotella consente un controllo preciso della lavorazione, adattandosi rapidamente a consistenze e ricette differenti.

La tecnologia PowerBell Plus integra una lama aggiuntiva per aumentare la superficie di taglio e accelerare i risultati, mentre il sistema SplashControl aiuta a contenere gli schizzi per una cucina più pulita. Con l’EasyClick System si sostituiscono gli accessori in un attimo: in dotazione trovi frusta in acciaio, tritatutto da 500 ml e bicchiere da 600 ml in plastica senza BPA.

Ergonomia e maneggevolezza sono punti forti, grazie all’impugnatura morbida e al design studiato per un uso quotidiano. Il modello è il MQ 5235WH in colore bianco/grigio, con dimensioni di 5,69 x 5,69 x 40,01 cm e peso di 1,38 kg: una dotazione equilibrata per chi cerca praticità e risultati affidabili.

