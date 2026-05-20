Questi sono i brand che in Italia vengono associati maggiormente al phishing
Un’analisi sulle ricerche degli italiani mostra quali marchi vengono più spesso associati al phishing. Dai pagamenti alle spedizioni, ecco i nomi più sfruttati nelle truffe online.
- Un'analisi mostra che PayPal, Amazon e Poste Italiane sono i brand più associati a truffe di phishing in Italia.
- I truffatori sfruttano marchi familiari e routine quotidiane per rendere più credibili email e messaggi fraudolenti.
- L'intelligenza artificiale rende i messaggi più sofisticati; la regola d'oro resta verificare autonomamente i contatti.
PayPal, Amazon e Poste Italiane sono i nomi che più spesso compaiono nelle ricerche degli italiani dopo aver ricevuto email o messaggi sospetti. Si tratta di un segnale chiaro: i cybercriminali puntano sui marchi più riconoscibili per rendere le truffe online maggiormente credibili e spingere gli utenti a cadere nella trappola.
- I marchi più usati nelle truffe di phishing
- Perché i truffatori scelgono questi brand
- L’effetto dell’intelligenza artificiale
- Come riconoscere un tentativo di phishing
I marchi più usati nelle truffe di phishing
Quando si parla di phishing, il meccanismo è spesso molto semplice: un criminale si spaccia per un’azienda conosciuta e prova a convincere la vittima a cliccare su un link o a inserire dati personali in una pagina contraffatta.
Secondo un’analisi pubblicata da truffa.net, basata sulle ricerche effettuate dagli utenti italiani su Google dopo aver ricevuto comunicazioni sospette, il marchio più associato a queste frodi è PayPal. Il brand compare in oltre 13 mila ricerche annuali abbinate a termini come “truffa” o “phishing”.
Subito dopo figurano Amazon e Poste Italiane. La classifica include anche altri nomi molto presenti nella vita quotidiana degli italiani, come Enel, Vodafone, TIM e UniCredit.
Il dato, a ogni modo, non fotografa tutte le campagne criminali in circolazione, ma mostra bene quali siano i brand falsificati che generano più dubbi tra gli utenti.
Perché i truffatori scelgono questi brand
La risposta è molto pratica: più un marchio è familiare, più è facile sfruttarlo.
Una falsa email che sembra arrivare da PayPal o da Amazon ha molte più possibilità di essere aperta rispetto a un mittente sconosciuto.
I criminali giocano proprio sulla routine: una conferma di pagamento, una bolletta, un pacco in consegna, un accesso sospetto al conto. Situazioni ordinarie che inducono a reagire d’istinto.
Non sorprende che banche, servizi finanziari ed e-commerce siano i settori più sfruttati. Sono ambiti in cui ricevere notifiche via email o SMS è normale, quindi il messaggio fraudolento passa più facilmente inosservato.
L’effetto dell’intelligenza artificiale
Negli ultimi mesi il phishing è diventato più sofisticato anche per un altro motivo: l’uso crescente dell’intelligenza artificiale.
I sistemi generativi consentono di creare testi impeccabili, senza errori grammaticali e con un tono molto simile a quello dei messaggi ufficiali. Se un tempo una mail truffaldina si riconosceva da refusi grossolani, oggi può sembrare scritta dal vero servizio clienti.
L’IA aiuta anche nella personalizzazione. I truffatori raccolgono informazioni pubbliche dai social e da fonti aperte per costruire messaggi più mirati, rivolti a utenti che hanno davvero un rapporto con quel servizio.
Come riconoscere un tentativo di phishing
La regola più utile è diffidare sempre dei messaggi che creano urgenza.
Se un’email annuncia il blocco di un account, una fattura non pagata o un problema con un ordine, conviene fermarsi e verificare in modo autonomo. Mai cliccare direttamente sul link ricevuto.
Il metodo più sicuro è aprire il sito ufficiale dell’azienda digitandolo manualmente nel browser oppure contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali. Un controllo di pochi minuti può evitare furti di denaro o credenziali.
Le truffe online funzionano perché fanno leva sulla fretta. Ed è proprio rallentando, anche solo per qualche secondo, che spesso si smaschera il raggiro.
FAQ
PayPal, Amazon e Poste Italiane sono i marchi più associati a ricerche dopo email o messaggi sospetti; seguono Enel, Vodafone, TIM e UniCredit.
I brand familiari aumentano la credibilità: notifiche su pagamenti, pacchi o fatture inducono gli utenti ad aprire messaggi d'istinto.
L'IA genera testi molto corretti e personalizzati, eliminando errori evidenti e permettendo messaggi mirati basati su dati pubblici.
Diffidare dei messaggi che creano urgenza: non cliccare link sospetti e verificare il problema autonomamente.
Aprire il sito ufficiale digitandolo nel browser o contattare il servizio clienti tramite canali ufficiali prima di fornire dati o cliccare link.