Libero
PMI E INDUSTRIA 4.0

Brand Identity: l'email come estensione del tuo portfolio

Per un creativo o un libero professionista, anche l'indirizzo email racconta chi sei: scopri perché la coerenza del brand passa anche dalla posta elettronica.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Un creativo nella sua postazione di lavoro iStock

Se lavori nel mondo della creatività – che tu sia un fotografo, un graphic designer, un architetto o un consulente – sai bene quanto tempo dedichi a curare ogni singolo dettaglio del tuo portfolio, del tuo sito, dei tuoi biglietti da visita. Font, palette colori, tono di voce: tutto concorre a costruire un’immagine coerente e riconoscibile. Eppure c’è un elemento che, troppo spesso, resta fuori da questa cura: l’indirizzo email.

Un nomecognome123@esempio.com può sembrare un dettaglio trascurabile, ma agli occhi di un cliente o di un potenziale collaboratore racconta molto più di quanto pensi. Vediamo perché l’email merita lo stesso livello di attenzione riservato al resto della tua identità visiva, e come renderla finalmente parte integrante del tuo brand.

Coerenza visiva: l’ultimo tassello del tuo ecosistema creativo

Ogni professionista creativo costruisce, nel tempo, un vero e proprio ecosistema di brand: un sito portfolio curato, profili social allineati, magari anche un logo e uno stile grafico riconoscibile nelle proposte commerciali. In questo ecosistema, l’email dovrebbe essere l’anello di congiunzione, non l’elemento stonato.

Un indirizzo di posta elettronica con il tuo dominio personale o professionale (ad esempio nome@tuoportfolio.it) si integra perfettamente con il resto della tua comunicazione, rafforzando in ogni scambio – anche il più informale – la percezione di un lavoro strutturato e curato in ogni sua parte. Al contrario, un indirizzo generico crea una piccola ma percepibile frattura tra l’immagine che hai costruito online e quella che il cliente riceve nella propria casella di posta.

Professionalità percepita: il valore del tuo lavoro passa dal mittente

La prima impressione conta, e nella comunicazione digitale la prima impressione è spesso proprio il mittente di un’email. Un indirizzo personalizzato comunica in automatico serietà, stabilità e un certo livello di investimento nel proprio lavoro, ancora prima che il destinatario abbia letto una sola riga del messaggio.

Questo aspetto diventa ancora più rilevante quando si è in fase di negoziazione o proposta commerciale: un preventivo inviato da un dominio personalizzato viene percepito, a parità di contenuto, come più affidabile rispetto allo stesso documento inviato da un indirizzo gratuito generico. Un dettaglio che può fare la differenza nella scelta tra te e un altro professionista.

Gestione degli alias: come apparire (ed essere) più organizzati

Un ulteriore vantaggio di un dominio email personalizzato è la possibilità di creare alias dedicati per le diverse aree della tua attività, senza dover gestire caselle di posta separate. Alcuni esempi utili per un professionista creativo:

  • preventivi@tuodominio.it, per centralizzare tutte le richieste commerciali.
  • portfolio@tuodominio.it, da utilizzare per candidature e collaborazioni.
  • info@tuodominio.it, come indirizzo generico per il primo contatto.

Agli occhi di chi ti scrive, questa suddivisione comunica organizzazione e struttura, anche se dietro le quinte tutte le email confluiscono comodamente in un’unica casella. Un piccolo accorgimento che eleva sensibilmente la percezione professionale del tuo lavoro.

Email personalizzata in pochi click: come fare con Libero Mail Business

Attivare un indirizzo email personalizzato e coerente con il tuo brand è molto più semplice di quanto immagini, e non richiede competenze tecniche. Con Libero Mail Business ti basteranno pochissimi click – in un processo nel corso del quale sarai guidato e assistito passo dopo passo – per avere uno o più indirizzi di posta elettronica con nome dominio personalizzato e legato a doppio filo alla tua identità di brand.

Ti basterà scegliere il profilo più adatto alle tue esigenzeMail Business Go, pensato per chi muove i primi passi nel mondo dell’attività professionale; Mail Business Suite, ideale per chi ha un’attività strutturata e affermata – scegliere il tuo nome dominio personalizzato e il numero di caselle di cui hai bisogno. In una manciata di minuti potrai iniziare a utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica professionale per comunicare con clienti e fornitori, per presentarti a nuovi prospect e molto altro ancora.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva e ottimizzata, Libero Mail Business ti garantisce un’esperienza d’uso fluida e immediata. Non solo: con il profilo Suite avrai accesso anche a una suite di applicativi di produttività in cloud grazie alla quale potrai iniziare a collaborare con clienti e collaboratori su file di testo, fogli di calcolo e documenti multimediali.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963