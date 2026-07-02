Xiaomi, prezzo mai visto sulla Smart Band 10 per il fitness ora al 35%
Xiaomi Smart Band 10, bracciale fitness con display AMOLED, 150 modalità sportive, autonomia fino a 21 giorni e HyperOS 2.0 è in sconto del 35%.
Tenere sotto controllo attività fisica, sonno e notifiche senza spendere una fortuna è diventato un bisogno concreto per chiunque voglia restare in forma con un occhio al budget. In queste ore la Xiaomi Smart Band 10 è disponibile con uno sconto del 35% che rende questo bracciale fitness una delle soluzioni più interessanti nella fascia economica.
La smartband di Xiaomi punta su un equilibrio riuscito tra schermo ampio e leggibile, monitoraggio completo del movimento e un’attenzione particolare al benessere quotidiano grazie a funzioni dedicate al controllo del riposo. Il design con cassa in alluminio e struttura multimateriale la rende moderna e leggera al polso, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM la rende adatta anche a chi pratica sport in piscina o non vuole preoccuparsi sotto la pioggia.
Xiaomi Smart Band 10 in offerta su Amazon con sconto del 35%
Su Amazon la Xiaomi Smart Band 10 scende a 35,49€ grazie allo sconto del 35%, un prezzo particolarmente aggressivo per una smartband con display AMOLED, oltre 150 modalità sportive e funzioni avanzate per il benessere. Nella stessa fascia di costo è difficile trovare un dispositivo con questa combinazione di autonomia dichiarata fino a 21 giorni in uso standard e ricarica rapida, caratteristiche che riducono al minimo le interruzioni. In più, l’integrazione con l’ecosistema HyperOS 2.0 la rende ideale per chi utilizza altri dispositivi del brand. L’offerta è attiva mentre scriviamo: il bracciale fitness Xiaomi Smart Band 10 è disponibile con uno sconto del 35%, una buona occasione per aggiornare il proprio wearable spendendo poco.
Il bracciale fitness Xiaomi con il display AMOLED e le 150 modalità sportive
Se vuoi monitorare l’attività quotidiana senza l’ingombro di uno smartwatch tradizionale, il bracciale fitness di Xiaomi punta tutto sulla leggibilità dello schermo e sulla versatilità nelle sessioni di allenamento.
- Display AMOLED da 1,72 pollici con cornici sottili e rapporto schermo-corpo del 73%: hai più spazio per statistiche e notifiche, con luminosità fino a 1.500 nit per vedere bene anche sotto il sole.
- Frequenza di aggiornamento a 60 Hz: animazioni più fluide e scorrimento piacevole tra widget e dati, utile se controlli spesso passi, calorie e notifiche.
- Autonomia fino a 21 giorni con uso standard: puoi dimenticarti il caricatore per settimane, ideale per chi viaggia o non vuole un dispositivo da ricaricare ogni notte.
- Oltre 150 modalità sportive con monitoraggio avanzato del battito: trovi facilmente il profilo adatto dal running agli allenamenti in palestra, fino ad attività più specifiche, con dati più precisi sulle performance.
- Monitoraggio professionale del sonno: analisi delle fasi notturne e della qualità del riposo per capire meglio come dormi e intervenire su abitudini e routine.
- Resistenza all’acqua 5 ATM: puoi tenerla al polso mentre nuoti o sotto la doccia, senza timori per schizzi o immersioni leggere.
- Design con cassa in alluminio e struttura multimateriale: look curato e leggero che sta bene sia in palestra sia in contesti più formali.
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Xiaomi Smart Band 10, sconto del 35%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Con uso standard l’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni prima di doverla ricaricare.
Sì, è resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi è adatta anche per il nuoto in piscina.
La smartband offre oltre 150 modalità sportive con monitoraggio avanzato del battito.
Sì, il display AMOLED arriva a 1.500 nit di luminosità con regolazione automatica per una buona visibilità all’aperto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.