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Xiaomi Smart Band 10, bracciale fitness con display AMOLED, 150 modalità sportive, autonomia fino a 21 giorni e HyperOS 2.0 è in sconto del 35%.

Amazon

Tenere sotto controllo attività fisica, sonno e notifiche senza spendere una fortuna è diventato un bisogno concreto per chiunque voglia restare in forma con un occhio al budget. In queste ore la Xiaomi Smart Band 10 è disponibile con uno sconto del 35% che rende questo bracciale fitness una delle soluzioni più interessanti nella fascia economica.

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La smartband di Xiaomi punta su un equilibrio riuscito tra schermo ampio e leggibile, monitoraggio completo del movimento e un’attenzione particolare al benessere quotidiano grazie a funzioni dedicate al controllo del riposo. Il design con cassa in alluminio e struttura multimateriale la rende moderna e leggera al polso, mentre la resistenza all’acqua fino a 5 ATM la rende adatta anche a chi pratica sport in piscina o non vuole preoccuparsi sotto la pioggia.

Xiaomi Smart Band 10 in offerta su Amazon con sconto del 35%

Su Amazon la Xiaomi Smart Band 10 scende a 35,49€ grazie allo sconto del 35%, un prezzo particolarmente aggressivo per una smartband con display AMOLED, oltre 150 modalità sportive e funzioni avanzate per il benessere. Nella stessa fascia di costo è difficile trovare un dispositivo con questa combinazione di autonomia dichiarata fino a 21 giorni in uso standard e ricarica rapida, caratteristiche che riducono al minimo le interruzioni. In più, l’integrazione con l’ecosistema HyperOS 2.0 la rende ideale per chi utilizza altri dispositivi del brand. L’offerta è attiva mentre scriviamo: il bracciale fitness Xiaomi Smart Band 10 è disponibile con uno sconto del 35%, una buona occasione per aggiornare il proprio wearable spendendo poco.

Il bracciale fitness Xiaomi con il display AMOLED e le 150 modalità sportive

Se vuoi monitorare l’attività quotidiana senza l’ingombro di uno smartwatch tradizionale, il bracciale fitness di Xiaomi punta tutto sulla leggibilità dello schermo e sulla versatilità nelle sessioni di allenamento.

Display AMOLED da 1,72 pollici con cornici sottili e rapporto schermo-corpo del 73%: hai più spazio per statistiche e notifiche, con luminosità fino a 1.500 nit per vedere bene anche sotto il sole.

con cornici sottili e rapporto schermo-corpo del 73%: hai più spazio per statistiche e notifiche, con luminosità fino a 1.500 nit per vedere bene anche sotto il sole. Frequenza di aggiornamento a 60 Hz : animazioni più fluide e scorrimento piacevole tra widget e dati, utile se controlli spesso passi, calorie e notifiche.

: animazioni più fluide e scorrimento piacevole tra widget e dati, utile se controlli spesso passi, calorie e notifiche. Autonomia fino a 21 giorni con uso standard: puoi dimenticarti il caricatore per settimane, ideale per chi viaggia o non vuole un dispositivo da ricaricare ogni notte.

con uso standard: puoi dimenticarti il caricatore per settimane, ideale per chi viaggia o non vuole un dispositivo da ricaricare ogni notte. Oltre 150 modalità sportive con monitoraggio avanzato del battito: trovi facilmente il profilo adatto dal running agli allenamenti in palestra, fino ad attività più specifiche, con dati più precisi sulle performance.

con monitoraggio avanzato del battito: trovi facilmente il profilo adatto dal running agli allenamenti in palestra, fino ad attività più specifiche, con dati più precisi sulle performance. Monitoraggio professionale del sonno : analisi delle fasi notturne e della qualità del riposo per capire meglio come dormi e intervenire su abitudini e routine.

: analisi delle fasi notturne e della qualità del riposo per capire meglio come dormi e intervenire su abitudini e routine. Resistenza all’acqua 5 ATM : puoi tenerla al polso mentre nuoti o sotto la doccia, senza timori per schizzi o immersioni leggere.

: puoi tenerla al polso mentre nuoti o sotto la doccia, senza timori per schizzi o immersioni leggere. Design con cassa in alluminio e struttura multimateriale: look curato e leggero che sta bene sia in palestra sia in contesti più formali.

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FAQ Quanto dura la batteria della Xiaomi Smart Band 10 con uso normale? Con uso standard l’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni prima di doverla ricaricare. La Xiaomi Smart Band 10 è adatta al nuoto? Sì, è resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi è adatta anche per il nuoto in piscina. Quante modalità sportive sono disponibili sulla Xiaomi Smart Band 10? La smartband offre oltre 150 modalità sportive con monitoraggio avanzato del battito. La Xiaomi Smart Band 10 ha un display visibile sotto il sole? Sì, il display AMOLED arriva a 1.500 nit di luminosità con regolazione automatica per una buona visibilità all’aperto.