Bose SoundLink Flex, 39% di sconto sulla cassa in edizione limitata
Audio potente e avvolgente, 12 ore di autonomia, IP67 e Bluetooth 5.3: l’edizione limitata Rosa Floreale è ora in offerta con sconto del 39%.
È il momento giusto per puntare su un altoparlante Bluetooth portatile firmato Bose: il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è in offerta con sconto del 39%. Se cerchi un audio che unisce calore, presenza e un’ottima sensazione di avvolgimento, questo modello fa al caso tuo. Il carattere sonoro è ricco, con bassi profondi e un timbro piacevole che valorizza diversi generi musicali. La cassa convince anche per la portabilità e la robustezza, risultando pratica da portare con sé in molte situazioni quotidiane. Con l’app Bose puoi inoltre affinare l’equalizzazione per adattarla ai tuoi gusti. Scopri l’offerta qui: vai all’offerta su Amazon.
Nel complesso, l’esperienza di ascolto è appagante e la durata della batteria accompagna sessioni di riproduzione prolungate, mentre la connessione rimane stabile e pronta all’uso. In più, questa è la Rosa Floreale – Edizione Limitata, una finitura che aggiunge un tocco distintivo al tuo setup.
Bose SoundLink Flex (2ª Gen): prezzo, offerta e sconto Amazon
Occasione interessante su Amazon per il Bose SoundLink Flex (2ª Gen): è proposto a 17,99€ con un ribasso del 39%. Un prezzo molto allettante per portarsi a casa uno speaker compatto a marchio Bose, qui nella finitura Rosa Floreale – Edizione Limitata. Se vuoi acquistarlo al volo e non perdere la promozione, trovi tutto a questo link diretto all’offerta.
Bose SoundLink Flex (2ª Gen): le caratteristiche tecniche
Il SoundLink Flex (2ª Gen) punta su un suono nitido, bilanciato e a alta fedeltà, con bassi profondi che sorprendono in rapporto alle dimensioni. La tecnologia PositionIQ ottimizza automaticamente l’audio a prescindere dal posizionamento (verticale, orizzontale o appeso), mentre la connettività Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile fino a circa 9 metri e supporta l’abbinamento multipoint. Per ampliare la scena, puoi collegarlo ad altri diffusori Bose compatibili scegliendo tra Modalità Stereo o Modalità Festa.
La parte "on the go" è al centro del progetto: fino a 12 ore di autonomia per coprire una giornata di ascolto, resistenza a acqua e polvere con grado IP67 e corpo rivestito in silicone per proteggere da cadute, urti e ruggine. È compatto (circa 9 x 20,1 x 5,2 cm), si alimenta a batteria e in confezione è incluso il cavo USB‑C (C‑to‑A). Puoi gestire le impostazioni tramite app Bose. Il tutto è racchiuso in una variante estetica dal carattere deciso: Rosa Floreale – Edizione Limitata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.