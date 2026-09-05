Bose, la soundbar top di gamma a prezzo mini: offerta del giorno

Sfrutta l'intelligenza artificiale e tecnologie d'avanguardia per garantire sempre la miglior esperienza d'ascolto. Oggi la trovi a un prezzo bassissimo. E puoi pagarla a rate.

Bose

Quando si guarda un film, un evento sportivo o un documentario, la qualità dell’immagine del televisore fa molto, ma non è tutto. Se non è accompagnata da un sistema audio adeguato, infatti, l’esperienza non sarà mai completa e "totalizzante". Per questo una soundbar come la Bose Smart Ultra diventa quasi automaticamente un "must have" per tutti gli appassionati cinefili. Capace di regalare un sonoro avvolgente e immersivo, è dotata di tecnologie che ottimizzano l’audio in tempo reale in base alla stanza in cui è posizionata e al programma che si sta guardando. L’offerta di oggi su Amazon la rende poi un’opportunità imperdibile: il prezzo crolla al minimo e hai la possibilità di acquistare il modello flagship della gamma Bose a un prezzo mai visto prima.

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Bose, la soundbar top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta mai vista in precedenza, quella garantita oggi da Amazon sulla soundbar del produttore statunitense. La Bose Smart Ultra è disponibile con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre: comprandola oggi la paghi 599,00 euro anziché 999,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Un risparmio netto di ben 400 euro sul listino.

Ma non finisce qui. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono optare per il pagamento a rate a tasso zero. In questo modo, la Bose Sound Ultra costa 50 euro al mese per 12 mesi. Una promozione troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

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Bose Smart Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Bose Smart Ultra Soundbar rappresenta il punto di riferimento per l’home cinema compatto. Grazie alla combinazione di nove altoparlanti integrati, inclusi due trasduttori rivolti verso l’alto (upfiring), la soundbar sfrutta la tecnologia Dolby Atmos e Bose TrueSpace per proiettare il suono in ogni angolo della stanza, soffitto compreso. Il risultato è un effetto surround tridimensionale avvolgente, capace di farti sentire al centro dell’azione di film, serie TV e videogiochi.

Il vero elemento innovativo di questa soundbar è la nuova Modalità Dialogo supportata da Intelligenza Artificiale. L’algoritmo integrato analizza in tempo reale le frequenze audio e bilancia automaticamente il parlato, garantendo voci sempre cristalline e perfettamente comprensibili anche nelle scene d’azione più caotiche o con sottofondi musicali potenti. A completare la scheda tecnica c’è la calibrazione audio ambientale ADAPTiQ, che ottimizza la resa sonora in base all’acustica specifica della tua stanza.

La connettività è al top della categoria: HDMI eARC, ingresso ottico, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, oltre al supporto nativo per Apple AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect. Non mancano i controlli vocali integrati con Amazon Alexa e Google Assistant, affiancati dalla gestione completa tramite la comoda app Bose Music. Il tutto è racchiuso in un design iconico ultra-sottile con elegante top in vetro temperato e griglia in metallo.

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