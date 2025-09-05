Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Con la Bose Smart Soundbar è possibile acquistare una soundbar di qualità e in grado di garantire un audio di alto livello: ora è in sconto su Amazon

Bose

In sintesi

Bose Smart Soundbar in offerta a 397 € su Amazon, sconto del 28% e consegna veloce: audio premium per migliorare il tuo TV.

Compatta ed elegante, offre Dolby Atmos, TrueSpace, modalità Dialoghi e supporto a Bluetooth, AirPlay 2 e Chromecast.

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la Bose Smart Soundbar in forte sconto. Grazie alla promozione in corso, il modello è ora disponibile al prezzo scontato di 397 euro, con un taglio del 28% rispetto al prezzo consigliato.

La soundbar di Bose è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi legati all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce garantiti da Amazon stessa. Caratterizzata da un’elegante colorazione nera, la soundbar è acquistabile tramite il banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica della Bose Smart Soundbar

Con la Bose Smart Soundbar è possibile acquistare una soundbar di qualità, in grado di garantire un comparto audio di livello superiore e tante funzionalità smart che possono fare la differenza. Si tratta di un prodotto che può fare la differenza, migliorando notevolmente la resa audio del proprio TV.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo il Dolby Atmos oltre alla tecnologia TrueSpace, in grado di esaltare tutti i dettagli. Da segnalare anche la presenza della modalità Dialoghi che, sfruttando l’intelligenza artificiale, può garantire un perfetto bilanciamento tra le voci e il suono surround, migliorando l’esperienza d’ascolto dell’utente.

Nonostante le dimensioni compatte, la soundbar è dotata di un’architettura acustica avanzata con cinque trasduttori, di cui due orientati verso l’alto, per un sistema in grado di offrire un audio di qualità, adattandosi a diverse tipologie di contenuto.

Da segnalare un pieno supporto a tutte le principali funzionalità di collegamento wireless. Gli utenti hanno la possibilità di trasmettere canzoni e audio alla soundbar via Bluetooth, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 e Chromecast. Per la gestione della riproduzione è possibile sfruttare anche i comandi vocali oppure il controllo tramite app o telecomando incluso.

Bose Smart Soundbar, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Bose Smart Soundbar con un prezzo ridotto a 397 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile tramite il banner qui di sotto, confermandosi un vero e proprio best buy della sua categoria. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Considerando l’ottimo comparto tecnico, infatti, la soundbar Bose può essere considerata uno dei best buy del momento della sua categoria.

