TOTALE PUNTI 6.9 Boox Go Color 7 Gen 2 Il Boox Go Color 7 Gen II introduce alcune novità interessanti: lo schermo da 7 pollici a colori, il supporto per la penna con aggancio magnetico e un sistema Android 11 che permette di installare tutte le app che si vogliono. Non mancano i tasti fisici per cambiare pagina e un'autonomia che regge settimane.

PRO Schermo a colori più luminoso

Compatibile con penna per scrivere

Sistema Android con pieno supporto alle app

Tasti fisici per la lettura a una mano CONTRO Prezzo elevato

Design poco originale

Design VOTO: 6.5 Non è un dispositivo che si distingue per originalità, ma punta tutto sulla funzionalità. Boox Go Color 7 Gen II ha un aspetto sobrio, con linee simili a quelle già viste su Kindle o Kobo. Lo spessore ridotto e il peso contenuto lo rendono comodo da portare in giro, mentre il rivestimento opaco offre una buona presa. Un elemento apprezzabile è la cover magnetica, che ospita anche la penna. Questo evita di perdere l'accessorio e semplifica il trasporto. I tasti fisici per cambiare pagina si trovano sul bordo laterale, comodi soprattutto per chi legge con una sola mano. La disposizione dei pulsanti e la leggibilità dello schermo, anche in ambienti esterni, rendono l'uso quotidiano pratico e intuitivo. Il design è funzionale e pensato per la mobilità.

Specifiche tecniche VOTO: 7 Il cuore del dispositivo è lo schermo a colori Kaleido 3 da 7 pollici. La risoluzione è di 300 PPI in bianco e nero, 150 PPI a colori. Migliora rispetto alla prima generazione soprattutto per la luminosità e il contrasto. La resa è più nitida, specialmente per fumetti, riviste e documenti con grafici o immagini. A bordo c'è un processore octa-core, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Lo spazio non è espandibile, ma più che sufficiente per contenere migliaia di eBook. Il sistema operativo è Android 12, una scelta che garantisce compatibilità con le app moderne. La connettività include WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e una porta USB-C per ricarica e trasferimento dati. Non ha una vera certificazione IP, ma è progettato per resistere a schizzi e umidità occasionale. L'accelerometro integrato permette la rotazione automatica dello schermo. C'è anche una modalità scura utile per la lettura notturna. Il supporto alla penna è completo, con rilevamento della pressione e risposta rapida.

Performance VOTO: 7 Boox Go Color 7 Gen II non è un dispositivo per giocare o guardare video, ma per leggere e scrivere è reattivo e fluido. Il passaggio tra le pagine è veloce, il refresh dello schermo è ben gestito e non lascia fastidiosi residui visivi. La penna funziona bene per scrivere note, evidenziare testi o fare piccoli schizzi. Non sostituisce un tablet da disegno, ma per annotare idee al volo o compilare documenti è più che sufficiente. Il tratto è preciso e il sistema riconosce la scrittura a mano. Il supporto per 26 formati diversi è una delle armi vincenti: PDF, EPUB, DOCX, TXT, ma anche CBZ e CBR per i fumetti. In più, con Android si possono installare Kindle, Kobo, Google Drive, Dropbox e qualsiasi altra app utile per leggere o archiviare contenuti.

Software VOTO: 7 La presenza di Android 12 cambia completamente le regole del gioco. Non si tratta più di un semplice eReader, ma di un mini-tablet e-ink. Si possono scaricare applicazioni dallo store ufficiale Boox o da altri market, installare app di produttività, prendere appunti in Google Keep o persino leggere feed RSS. L'interfaccia è semplice e personalizzabile. Le app possono essere organizzate in home page, si può scegliere il launcher, modificare la visualizzazione dei contenuti e aggiornare costantemente il sistema. Il supporto completo alle app Google (non preinstallate ma compatibili) offre un livello di flessibilità molto superiore rispetto a Kindle o Kobo, chiusi nei loro ecosistemi proprietari.

Batteria VOTO: 7 Con una batteria da 2300 mAh e uno schermo e-ink, l'autonomia è eccellente. Anche con uso quotidiano, connessione WiFi e app attive, si arriva facilmente a due o tre settimane di utilizzo. Con un uso più moderato, si superano i 20 giorni. Il connettore USB-C garantisce ricariche rapide. Serve solo un caricabatterie standard, non c'è bisogno di adattatori particolari. Non esiste ricarica wireless, ma vista la frequenza con cui serve collegarlo, non è un limite concreto. La gestione dei consumi è intelligente: si può attivare la modalità risparmio, chiudere le app in background e personalizzare la frequenza degli aggiornamenti dello schermo.