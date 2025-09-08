Libero
RECENSIONI

Boox Go Color 7 Gen II: l’eBook reader a colori con Android

Uno schermo a colori, il supporto alla penna e un sistema operativo aperto: Boox Go Color 7 Gen II vuole riscrivere le regole degli eBook reader.

Pubblicato:

Foto di  Luca Viscardi

 Luca Viscardi

 Divulgatore e blogger di tecnologia

Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Tra gli oggetti che mettiamo in valigia prima di partire, i libri sono spesso le prime vittime del "non c’è spazio". Eppure, il tempo libero del viaggio è proprio quello perfetto per leggere. La soluzione arriva da dispositivi leggeri, compatti e con batterie che durano settimane. Boox Go Color 7 Gen II è uno di questi, ma con una marcia in più: uno schermo a colori, la possibilità di scrivere con una penna e un sistema Android aperto.

Rispetto ai modelli più noti come Kindle o Kobo, questo lettore ha un approccio più flessibile, quasi da piccolo tablet, ma con il vantaggio della tecnologia e-ink che non affatica la vista. Ecco com’è andata nella nostra prova.

BOOX Go Color 7 ePaper Tablet 7” Colore 64 GB Android 12 E- Ink Luce Frontale BT WiFi (Nero)

BOOX Go Color 7 ePaper Tablet 7” Colore 64 GB Android 12 E- Ink Luce Frontale BT WiFi (Nero)

259,13 €
TOTALE PUNTI 6.9

Boox Go Color 7 Gen 2

Il Boox Go Color 7 Gen II introduce alcune novità interessanti: lo schermo da 7 pollici a colori, il supporto per la penna con aggancio magnetico e un sistema Android 11 che permette di installare tutte le app che si vogliono. Non mancano i tasti fisici per cambiare pagina e un'autonomia che regge settimane.

PRO
  • Schermo a colori più luminoso
  • Compatibile con penna per scrivere
  • Sistema Android con pieno supporto alle app
  • Tasti fisici per la lettura a una mano
CONTRO
  • Prezzo elevato
  • Design poco originale
Boox Go Color 7 Gen II
Design
VOTO: 6.5

Non è un dispositivo che si distingue per originalità, ma punta tutto sulla funzionalità. Boox Go Color 7 Gen II ha un aspetto sobrio, con linee simili a quelle già viste su Kindle o Kobo. Lo spessore ridotto e il peso contenuto lo rendono comodo da portare in giro, mentre il rivestimento opaco offre una buona presa.

Un elemento apprezzabile è la cover magnetica, che ospita anche la penna. Questo evita di perdere l'accessorio e semplifica il trasporto. I tasti fisici per cambiare pagina si trovano sul bordo laterale, comodi soprattutto per chi legge con una sola mano.

La disposizione dei pulsanti e la leggibilità dello schermo, anche in ambienti esterni, rendono l'uso quotidiano pratico e intuitivo. Il design è funzionale e pensato per la mobilità.

Boox Go Color 7 Gen II
Specifiche tecniche
VOTO: 7

Il cuore del dispositivo è lo schermo a colori Kaleido 3 da 7 pollici. La risoluzione è di 300 PPI in bianco e nero, 150 PPI a colori. Migliora rispetto alla prima generazione soprattutto per la luminosità e il contrasto. La resa è più nitida, specialmente per fumetti, riviste e documenti con grafici o immagini.

A bordo c'è un processore octa-core, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Lo spazio non è espandibile, ma più che sufficiente per contenere migliaia di eBook.

Il sistema operativo è Android 12, una scelta che garantisce compatibilità con le app moderne. La connettività include WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e una porta USB-C per ricarica e trasferimento dati. Non ha una vera certificazione IP, ma è progettato per resistere a schizzi e umidità occasionale.

L'accelerometro integrato permette la rotazione automatica dello schermo. C'è anche una modalità scura utile per la lettura notturna. Il supporto alla penna è completo, con rilevamento della pressione e risposta rapida.

Boox Go Color 7 Gen II
Performance
VOTO: 7

Boox Go Color 7 Gen II non è un dispositivo per giocare o guardare video, ma per leggere e scrivere è reattivo e fluido. Il passaggio tra le pagine è veloce, il refresh dello schermo è ben gestito e non lascia fastidiosi residui visivi.

La penna funziona bene per scrivere note, evidenziare testi o fare piccoli schizzi. Non sostituisce un tablet da disegno, ma per annotare idee al volo o compilare documenti è più che sufficiente. Il tratto è preciso e il sistema riconosce la scrittura a mano.

Il supporto per 26 formati diversi è una delle armi vincenti: PDF, EPUB, DOCX, TXT, ma anche CBZ e CBR per i fumetti. In più, con Android si possono installare Kindle, Kobo, Google Drive, Dropbox e qualsiasi altra app utile per leggere o archiviare contenuti.

Boox Go Color 7 Gen II
Software
VOTO: 7

La presenza di Android 12 cambia completamente le regole del gioco. Non si tratta più di un semplice eReader, ma di un mini-tablet e-ink. Si possono scaricare applicazioni dallo store ufficiale Boox o da altri market, installare app di produttività, prendere appunti in Google Keep o persino leggere feed RSS.

L'interfaccia è semplice e personalizzabile. Le app possono essere organizzate in home page, si può scegliere il launcher, modificare la visualizzazione dei contenuti e aggiornare costantemente il sistema.

Il supporto completo alle app Google (non preinstallate ma compatibili) offre un livello di flessibilità molto superiore rispetto a Kindle o Kobo, chiusi nei loro ecosistemi proprietari.

Boox Go Color 7 Gen II
Batteria
VOTO: 7

Con una batteria da 2300 mAh e uno schermo e-ink, l'autonomia è eccellente. Anche con uso quotidiano, connessione WiFi e app attive, si arriva facilmente a due o tre settimane di utilizzo. Con un uso più moderato, si superano i 20 giorni.

Il connettore USB-C garantisce ricariche rapide. Serve solo un caricabatterie standard, non c'è bisogno di adattatori particolari. Non esiste ricarica wireless, ma vista la frequenza con cui serve collegarlo, non è un limite concreto.

La gestione dei consumi è intelligente: si può attivare la modalità risparmio, chiudere le app in background e personalizzare la frequenza degli aggiornamenti dello schermo.

Riassunto

Boox Go Color 7 Gen 2

Design
6.5
Specifiche tecniche
7
Performance
7
Software
7
Batteria
7
Conclusioni

BOOX Go Color 7 ePaper Tablet 7” Colore 64 GB Android 12 E- Ink Luce Frontale BT WiFi (Nero)

BOOX Go Color 7 ePaper Tablet 7” Colore 64 GB Android 12 E- Ink Luce Frontale BT WiFi (Nero)

259,13 €

Boox Go Color 7 Gen II è il classico dispositivo che non piace a tutti, ma chi lo sceglie difficilmente torna indietro. È più versatile di un Kindle, più aperto di un Kobo, e con l'aggiunta dello schermo a colori e della penna trova una nicchia ben precisa.

Non costa poco, ma offre funzionalità uniche: compatibilità con qualsiasi app, supporto a decine di formati, scrittura manuale e uno schermo leggibile anche al sole. Se si legge molto, si prendono appunti, si viaggia spesso o si cerca uno strumento per studiare, è un investimento che ha senso.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare i video

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963