Uso il BOOX Go 10.3 Gen II Lumi ogni giorno, ecco perché non riesco a farne a meno

TOTALE PUNTI 8.2 BOOX Go 10.3 Gen II Lumi Quello che mi è successo appena il BOOX Go 10.3 Gen II Lumi è entrato nella mia routine è quasi imbarazzante da ammettere: finisce nello zaino ogni mattina, senza che io ci pensi davvero. Non ha sostituito il mio smartphone, non ha sostituito il laptop. Si è ritagliato uno spazio tutto suo, quello di chi vuole leggere un PDF di lavoro senza il bagliore di un pannello LCD, o buttare giù due appunti a mano libera durante una riunione senza tirare fuori il portatile. Nelle prossime righe racconto dove il BOOX Go 10.3 Gen II Lumi mi ha convinto davvero, e dove invece ho dovuto ridimensionare le aspettative.

PRO Display ePaper da 300 PPI con retroilluminazione

Costruzione sottile e leggera

Android 15 con Google Play Store

Batteria che dura settimane

Prezzo competitivo rispetto a reMarkable CONTRO App non native più lente ad aprirsi

Stilo InkSense Plus da ricaricare separatamente

Nessuna fotocamera

Solo 64 GB senza espansione

Design e costruzione VOTO: 8 Il BOOX Go 10.3 Gen II Lumi pesa appena 364 grammi ed è spesso solo 4,8 mm, cornice metallica lungo il perimetro compresa. Nella pratica lo infilo in qualunque borsa e non lo sento quasi mai. La custodia magnetica inclusa lo trasforma in qualcosa che assomiglia più a un taccuino che a un tablet, complice anche la scelta di colori neutri, Cream e Mist, quello che uso io. Sul bordo c'è una zona di appoggio asimmetrica pensata per la presa con una mano, un dettaglio che ho notato subito arrivando da un iPad. L'unica porta fisica è una USB-C, utile sia per la ricarica sia come uscita audio con adattatore. Niente jack, niente fotocamere: scelte di posizionamento, non dimenticanze.

Display e retroilluminazione VOTO: 9 Il pannello è un E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici, risoluzione 2480x1860 pixel a 300 PPI. Il testo è nitidissimo, il contrasto elevato, e in piena luce diurna leggo senza sforzo, senza i riflessi tipici di un pannello LCD. La vera novità di questa Gen II Lumi è la retroilluminazione a doppia temperatura colore, gestita dal sistema CTM, che regola il bianco tra toni freddi e caldi in base all'ambiente. Io leggo molto la sera, e l'ho trovata indispensabile dopo pochissimo tempo. Una nota tecnica: alla temperatura più fredda ho notato una lieve tinta verdognola, percepibile solo se si è molto sensibili alle sfumature cromatiche. Nell'uso di tutti i giorni non mi ha mai disturbato.

Prestazioni e software Android VOTO: 8 Sotto la scocca lavora un Qualcomm Snapdragon 750G octa-core a 2,07 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Nei benchmark Geekbench 6 il salto rispetto alla prima generazione è netto: da 312 a 727 punti in single-core, da 1162 a 1742 in multi-core. Numeri alla mano, il progresso c'è, e l'ho percepito. Ma resta un limite fisico che nessun processore può aggirare: la frequenza di aggiornamento dello schermo E Ink è ridotta, e alcune app Android complesse impiegano qualche istante in più ad aprirsi. Su lettura, scrittura e annotazione l'esperienza per me resta fluida. Il vantaggio reale arriva da Android 15 con Google Play Store completo: ho installato Google Drive, Microsoft Office, Kindle e Libby, cosa impossibile su un reMarkable o su un Kindle Scribe.

Stilo InkSense Plus VOTO: 7 Lo stilo in dotazione è il BOOX InkSense Plus, con 4096 livelli di pressione e rilevamento dell'inclinazione. Con l'app NeoReader annotare PDF e documenti mi risulta immediato, e il tratto sulla pagina mi ha convinto. C'è però una differenza sostanziale rispetto ad altri modelli BOOX come il Note Air 4C: qui manca il collaudato Wacom EMR, sostituito da una penna attiva con batteria interna da ricaricare via USB-C. Al risveglio mi è capitato che il primo tratto non venisse registrato, e non esiste compatibilità con stilo di terze parti. Se arrivi da un reMarkable 2 o da un BOOX con Wacom, la differenza la sentirai. Io, che partivo più o meno da zero, non me ne sono accorto più di tanto, soprattutto perché non disegno e quindi la differenza non si coglie.

Autonomia VOTO: 9 La batteria da 3.700 mAh sfrutta il consumo quasi nullo dell'E Ink in visualizzazione statica. Con il mio uso quotidiano, moderato tra lettura, annotazione e Wi-Fi a intermittenza, l'autonomia reale si misura in settimane, non in ore. Spingendo su retroilluminazione al massimo e Wi-Fi sempre attivo i tempi si accorciano, ma restano comunque fuori portata per qualsiasi tablet Android convenzionale. Ricaricare una volta a settimana è la norma, non l'eccezione, e ormai lo do quasi per scontato. È uno dei motivi per cui il dispositivo, una volta entrato nella mia routine, resta sempre carico e pronto, senza il rituale della ricarica serale che associo a smartphone e tablet tradizionali.