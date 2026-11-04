Batteria scarica? Oggi questo booster costa pochissimo con il 74% di sconto
Il booster per l'avviamento dell'auto Cioripa è in offerta con il 74% di sconto. Compatibile con la maggior parte dei veicoli.
Una batteria scarica può lasciare l’auto ferma proprio quando serve ripartire. Il Cioripa Booster Avviamento Auto è disponibile a 42 euro, con uno sconto del 74%.
Questo avviatore portatile è pensato per assistere auto, SUV, moto, pickup e furgoni con batteria scarica. La potenza dichiarata di 8000 A è indicata per motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel. Il dispositivo integra inoltre una luce LED con modalità standard, SOS e stroboscopica e può funzionare da power bank per ricaricare dispositivi tramite le porte USB.
Cioripa Booster Avviamento Auto scontato del 74%: costa 42 euro
Per chi vuole tenere in auto un supporto per le emergenze, il Cioripa Booster Avviamento Auto costa 42 euro, con uno sconto indicato del 74%. Il dispositivo è progettato per avviare veicoli a benzina fino a 9,0 litri e diesel fino a 8,5 litri; le specifiche ne indicano l’impiego anche su SUV, moto, pickup e furgoni. La scheda riporta una tensione di 14,8 V. Non sono indicati una scadenza della promozione, il pagamento a rate, un coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso.
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Il booster per auto con avviamento fino a 9,0 L a benzina e LED SOS
Quando si viaggia o si affronta un imprevisto, può essere utile avere a bordo un dispositivo compatto che svolga più funzioni. Queste sono le caratteristiche da considerare:
- Corrente di avviamento da 8000 A: è indicato per veicoli con motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel, così può essere utilizzato su diverse tipologie di mezzi.
- Compatibilità con auto, SUV, moto, pickup e furgoni: offre un supporto pensato per chi usa veicoli differenti, senza limitarsi alle sole automobili.
- Pinze intelligenti e protezioni multiple: i sistemi indicati contrastano cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, sovracorrente, scarica e collegamento inverso. Le pinze sono progettate per aiutare a ridurre il rischio di scintille e collegamenti errati.
- Funzionamento dichiarato da -20 °C a 50 °C: l’intervallo indicato copre condizioni di freddo e caldo, utile per avere il dispositivo disponibile in diverse stagioni.
- LED con modalità standard, SOS e stroboscopica: la luce può essere usata per illuminare o segnalare una situazione di emergenza, anche di notte.
- Porte USB e funzione power bank: la porta USB 2.0 in uscita permette di ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi; la USB 3.0 è indicata come ingresso.
- Struttura compatta, resistente ad acqua e polvere: il formato è pensato per essere riposto nel veicolo e tenuto a disposizione quando occorre.
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FAQ
È indicato per motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel.
Sì. La porta USB 2.0 in uscita è indicata per ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi.
La luce dispone di modalità standard, SOS e stroboscopica.
La scheda indica un intervallo operativo da -20 °C a 50 °C.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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