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Una batteria scarica può lasciare l’auto ferma proprio quando serve ripartire. Il Cioripa Booster Avviamento Auto è disponibile a 42 euro, con uno sconto del 74%.

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Questo avviatore portatile è pensato per assistere auto, SUV, moto, pickup e furgoni con batteria scarica. La potenza dichiarata di 8000 A è indicata per motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel. Il dispositivo integra inoltre una luce LED con modalità standard, SOS e stroboscopica e può funzionare da power bank per ricaricare dispositivi tramite le porte USB.

Cioripa Booster Avviamento Auto scontato del 74%: costa 42 euro

Per chi vuole tenere in auto un supporto per le emergenze, il Cioripa Booster Avviamento Auto costa 42 euro, con uno sconto indicato del 74%. Il dispositivo è progettato per avviare veicoli a benzina fino a 9,0 litri e diesel fino a 8,5 litri; le specifiche ne indicano l’impiego anche su SUV, moto, pickup e furgoni. La scheda riporta una tensione di 14,8 V. Non sono indicati una scadenza della promozione, il pagamento a rate, un coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Il booster per auto con avviamento fino a 9,0 L a benzina e LED SOS

Quando si viaggia o si affronta un imprevisto, può essere utile avere a bordo un dispositivo compatto che svolga più funzioni. Queste sono le caratteristiche da considerare:

Corrente di avviamento da 8000 A : è indicato per veicoli con motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel, così può essere utilizzato su diverse tipologie di mezzi.

: è indicato per veicoli con motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel, così può essere utilizzato su diverse tipologie di mezzi. Compatibilità con auto, SUV, moto, pickup e furgoni : offre un supporto pensato per chi usa veicoli differenti, senza limitarsi alle sole automobili.

: offre un supporto pensato per chi usa veicoli differenti, senza limitarsi alle sole automobili. Pinze intelligenti e protezioni multiple : i sistemi indicati contrastano cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, sovracorrente, scarica e collegamento inverso. Le pinze sono progettate per aiutare a ridurre il rischio di scintille e collegamenti errati.

: i sistemi indicati contrastano cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, sovracorrente, scarica e collegamento inverso. Le pinze sono progettate per aiutare a ridurre il rischio di scintille e collegamenti errati. Funzionamento dichiarato da -20 °C a 50 °C : l’intervallo indicato copre condizioni di freddo e caldo, utile per avere il dispositivo disponibile in diverse stagioni.

: l’intervallo indicato copre condizioni di freddo e caldo, utile per avere il dispositivo disponibile in diverse stagioni. LED con modalità standard, SOS e stroboscopica : la luce può essere usata per illuminare o segnalare una situazione di emergenza, anche di notte.

: la luce può essere usata per illuminare o segnalare una situazione di emergenza, anche di notte. Porte USB e funzione power bank : la porta USB 2.0 in uscita permette di ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi; la USB 3.0 è indicata come ingresso.

: la porta USB 2.0 in uscita permette di ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi; la USB 3.0 è indicata come ingresso. Struttura compatta, resistente ad acqua e polvere: il formato è pensato per essere riposto nel veicolo e tenuto a disposizione quando occorre.

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FAQ Quali motori può avviare il booster Cioripa? È indicato per motori fino a 9,0 litri a benzina e 8,5 litri diesel. Il booster Cioripa può ricaricare uno smartphone? Sì. La porta USB 2.0 in uscita è indicata per ricaricare smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi. Quali modalità ha la luce LED? La luce dispone di modalità standard, SOS e stroboscopica. A quali temperature funziona? La scheda indica un intervallo operativo da -20 °C a 50 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.