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Negli ultimi giorni, Booking.com è finita al centro di un episodio legato alla sicurezza dei dati, con informazioni di prenotazione finite nelle mani sbagliate e utilizzate per contattare direttamente gli utenti. I rischi non riguardano solo l’accesso ai sistemi, ma il modo in cui quei dati possono essere impiegati per costruire comunicazioni credibili.

Chi ha una prenotazione attiva può ricevere messaggi ingannevoli che richiamano soggiorni, hotel, strutture già contattate o richieste già inviate. Esistono dei modi per capire, dunque, se quello che riceviamo è vero o falso? Sì, anche se a un primo sguardo può essere complesso distinguere un contatto legittimo da uno fraudolento.

Cosa osservare quando ricevi un messaggio?

Va detto che dopo l’attacco a Booking è stato lo stesso colosso delle prenotazioni online a mettere in guardia gli utenti, avvisandoli dell’accaduto e sottolineando che, purtroppo, i messaggi e le richieste che i viaggiatori ricevono possono sembrare del tutto in linea con le esperienze prenotate e non presentare anomalie evidenti, almeno all’inizio.

Di fatto, però, ci sono delle red flag che permettono di individuare un contatto sospetto, soprattutto quando il contenuto introduce elementi nuovi rispetto a quanto già concordato.

Per esempio, una richiesta di pagamento aggiuntivo, un cambio improvviso delle modalità di versamento o la richiesta di dati personali o di accesso a informazioni sensibili, indicano un tentativo di ottenere elementi in modo non proprio trasparente.

Pagine web sospette e urgenza

Ma non solo. Anche l’invio di link esterni potrebbe essere un problema, perché si discosta dalle procedure abituali gestite all’interno dell’ecosistema Booking. Quando un messaggio invita a uscire dalla piattaforma per completare un’azione, vale la pena fermarsi e controllare con attenzione dove porta quel collegamento.

Sì, perché alcuni hotel e alcune strutture possono effettivamente inviare dei link reali (per completare le procedure di check-in, per eventuali servizi aggiuntivi o per prenotare esperienze), quindi è importante saper distinguere. Ecco, una pagina fraudolenta (usatissima nei casi di phishing e smishing) spesso replica l’aspetto di quella ufficiale, ma presenta segnali riconoscibili.

La prima cosa da guardare è l‘indirizzo web, che può contenere variazioni minime nel nome del dominio (i casi PagoPa e Autostrade per L’Italia sono l’esempio più lampante). Altri elementi utili riguardano la struttura della pagina e le richieste che vengono fatte: moduli che chiedono dati non necessari, pagine che si aprono con errori di caricamento, traduzioni approssimative o pulsanti che rimandano a ulteriori passaggi poco chiari.

Se a questo si aggiunge un senso di urgenza, con richieste da completare in tempi stretti o con la minaccia di perdere la prenotazione, il quadro diventa ancora più indicativo e suggerisce di interrompere l’azione e verificare direttamente dall’account ufficiale o contattando la struttura.

Chi contattare se si sospetta una truffa su Booking?

Se si ha il sospetto che qualcosa non vada, la cosa migliore da fare è utilizzare i canali ufficiali, contattando direttamente l’assistenza clienti di Booking.com attraverso il centro assistenza o i riferimenti ufficiali indicati sul sito, evitando numeri o link ricevuti via messaggio. Anche la struttura ricettiva può essere contattata tramite i recapiti presenti nella prenotazione (o cercando il nome della struttura su Google), così da verificare eventuali richieste ricevute.

Se il sospetto riguarda un tentativo di truffa, la segnalazione alla piattaforma consente di avviare controlli e bloccare eventuali attività anomale. Nei casi più gravi, soprattutto quando sono stati condivisi dati o effettuati pagamenti, può essere utile rivolgersi anche alle autorità competenti, come la Polizia Postale, per formalizzare l’accaduto e ricevere indicazioni su come procedere.