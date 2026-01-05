Bonus fibra 2026: chi ne ha diritto e come ottenerlo
Un contributo per superare i limiti degli impianti interni e rendere accessibile la fibra FTTH. Tutti i dettagli sul bonus fibra 2026.
Con l’obiettivo di rispettare le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissate al 30 giugno 2026, l’attenzione delle istituzioni si concentra su un nodo rimasto a lungo irrisolto: la carenza di infrastrutture interne agli edifici, che in molti casi rende la fibra di fatto inaccessibile anche dove la rete pubblica è già presente. È in questo contesto che si inserisce il bonus fibra 2026.
Cos’è il bonus fibra 2026?
In molte città italiane la fibra ottica passa sotto casa, ma non arriva negli appartamenti. Una contraddizione che negli ultimi anni ha frenato la diffusione delle connessioni ultraveloci più della copertura esterna stessa, soprattutto nei condomini costruiti prima dell’era digitale. Il limite non è la rete pubblica, ma ciò che accade una volta superato il marciapiede.
È su questo punto che interviene il nuovo Bonus Fibra previsto per il 2026. La misura, avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nasce per colmare una lacuna spesso trascurata: gli impianti interni agli edifici. Senza il cablaggio verticale, la fibra resta un’infrastruttura incompleta, incapace di raggiungere le singole unità abitative.
Bonus fibra 2026, il contributo previsto
Il contributo, stimabile in circa 200 euro, non interviene sul costo dell’abbonamento né sul canone mensile del servizio, ma è pensato per sostenere una spesa diversa e spesso più problematica: quella legata ai lavori tecnici necessari a portare fisicamente la fibra all’interno dell’abitazione. Si parla quindi di interventi infrastrutturali, come il cablaggio verticale o l’adeguamento degli impianti interni, che rappresentano il vero ostacolo all’adozione della fibra in molti edifici.
È una differenza netta rispetto ai voucher degli anni passati, che avevano un’impostazione prevalentemente commerciale e miravano soprattutto a incentivare la sottoscrizione di nuove offerte o il cambio di operatore. In questo caso, invece, l’attenzione si sposta sull’infrastruttura: senza risolvere il problema dell’ultimo tratto, la presenza della fibra nella strada resta un’opportunità incompiuta, incapace di tradursi in una connessione realmente disponibile per i cittadini.
I requisiti per il bonus fibra 2026
La misura si rivolge a una platea potenziale di circa 1,5 milioni di famiglie e non prevede vincoli legati all’ISEE. Il criterio di accesso non è il reddito, ma la tipologia di intervento: il bonus è utilizzabile esclusivamente in caso di passaggio a connessioni FTTH, acronimo di Fiber to the Home, ovvero una tecnologia in cui la fibra ottica arriva direttamente all’interno dell’abitazione o dell’ufficio, senza l’impiego di cavi in rame.
Come chiedere il bonus fibra 2026?
Dal punto di vista operativo, il meccanismo ricalca schemi già adottati nelle precedenti misure a sostegno della connettività. Il cittadino non presenta una domanda diretta alle amministrazioni, ma si affida agli operatori accreditati, che applicano lo sconto al momento dell’attivazione o dell’installazione, riducendo l’impatto immediato dei lavori.
Quando partirà il bonus fibra 2026?
Al momento non esiste una data ufficiale per l’apertura delle richieste né un giorno preciso in cui il Bonus Fibra sarà effettivamente disponibile per le famiglie. Le informazioni oggi disponibili indicano che la misura rientra nel perimetro del PNRR, con scadenza fissata al 30 giugno 2026, ma non è stata ancora definita una finestra temporale per la sua concreta attuazione.
Prima di poter accedere al contributo sarà necessario attendere la formalizzazione delle modalità operative, che di norma passa attraverso un decreto attuativo o altri provvedimenti ufficiali da parte del governo.