Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Buone notizie per chi ha intenzione di aggiornare l’attrezzatura televisiva in casa, magari perché un po’ datata, magari in vista di un trasferimento. Sta per arrivare un nuovo bonus decoder, il che è un contributo statale che permette di ottenere uno sconto sull’acquisto.

La cifra massima è 70 euro e il prodotto in questione è un decoder TV, sia digitale terrestre che satellitare. Un aiuto pensato per indirizzare le famiglie italiane verso nuovi standard di trasmissione, considerando l’evoluzione dei canali pubblici e privati. Il tutto senza dover sostenere interamente la spesa. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dagli importi ai requisiti, fino alle modalità di richiesta.

Quanto vale il bonus

L’importo del voucher varia a seconda del tipo di decoder che s’intende comprare:

fino a 70 euro per i decoder satellitari (DVB-S2);

fino a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard (DVB-T2).

In entrambi i casi, però, lo sconto non potrà superare il 70% del costo d’acquisto del dispositivo. In pratica, lo Stato interviene per contribuire su buona parte della spesa. Ciò che resta da parte all’utente è soltanto una minima quota.

Chi può richiederlo: i requisiti

Il bonus decoder è decisamente accessibile. A differenza di altri tipi di incentivi statali, infatti, non sono previsti limiti di reddito ISEE. Tutti possono richiederlo, indipendentemente dalla situazione economica.

Occorre soltanto aver pagato il canone Rai. L’altra regola è in realtà un divieto: non è possibile richiedere più di un voucher per nucleo familiare. La verifica delle condizioni sarà automatica e avverrà sulla piattaforma di richiesta. Non sarà quindi necessario presentare particolari certificazioni. Il sistema incrocerà i dati di anagrafe nazionale e banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Questa ampia disponibilità, però, mette a rischio la reperibilità di questo supporto. Il fondo stanziato per il bonus decoder ammonta a 28,8 milioni di euro. I voucher verranno erogati con un criterio semplice: fino a esaurimento, con precedenza a chi arriverà prima.

Come fare domanda

Il bonus è valido solo per l’acquisto di dispositivi che rispettano i nuovi standard tecnici di trasmissione. Per il digitale terrestre, dunque, parliamo di codec video HEVC Main 10. Per il satellitare, invece, di compressione HEVC 10-bit.

La procedura per la domanda è totalmente digitale:

accedere alla piattaforma PARI (gestita da PagoPa), tramite app IO o il sito dedicato;

identificarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE);

ottenuto il voucher, si applica lo sconto in fattura al momento dell’acquisto.

Quando si parte

Le regole del bonus sono divenute ufficiali il 27 maggio 2026. Al momento, però, non è stata resa nota una data d’apertura delle richieste. Bisognerà attendere la comunicazione del Ministero per sapere da quando sarà possibile accedere alla piattaforma.