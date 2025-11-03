Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Da tempo si parla di un nuovo Bonus Computer 2025 e, quindi, di un incentivo all’acquisto di un nuovo computer per le famiglie e, soprattutto, per gli studenti. Una misura di questo tipo rappresenterebbe una risorsa importante per aiutare il programma di digitalizzazione del Paese e, soprattutto, incentivare le famiglie in condizioni di difficoltà economiche ad acquistare un PC moderno, sicuro e veloce.

Al momento, però, non esiste un Bonus Computer 2025 come misura nazionale a cui le famiglie italiane hanno la possibilità di accedere, a differenza del Bonus Elettrodomestici che, invece, partirà nel corso del mese di novembre (dopo essere stato definito la scorsa primavera). In ogni caso, i consumatori hanno la possibilità di accedere a misure regionali che possono garantire un acquisto agevolato di un nuovo computer, almeno per chi risiede in una Regione che prevede una misura di questo tipo e rientra nei requisiti previsti dal bando locale.

Il bonus computer è una misura regionale

Il Bonus Computer 2025 come misura nazionale non esiste ma è possibile accedervi grazie a iniziative regionali pensate per garantire una maggiore inclusione digitale a fronte di una riduzione del divario digitale, un problema che colpisce soprattutto le famiglie in difficoltà economica.

In Sicilia, ad esempio, è possibile accedere a un incentivo che copre il 70% degli interessi sulle richieste di finanziamento per comprare computer e altre apparecchiature tecnologiche. In questo caso, è necessario un ISEE fino a 30.000 euro e il finanziamento non può superare i 5.000 euro.

La Lombardia propone, invece, un rimborso fino al 70% delle spese sostenute per l’acquisto di un computer (o di un tablet o anche di software). Il bonus è valido per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro ed ha una disabilità riconosciuta (è necessario presentare un certificato medico). Ricordiamo, invece, che è possibile richiedere la Carta della Cultura.

Come verificare la presenza di bonus

Per verificare se la propria Regione (o il Comune) di residenza prevede misure che possono rientrare nella categoria del Bonus Computer è consigliabile consultare i siti ufficiali dell’amministrazione e controllare i bandi disponibili.

Novità in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Per il momento, in ogni caso, non è prevista la partenza di un Bonus Computer 2025 a livello nazionale. Una misura del genere, per ora, non rientra nei piani del Governo.

Bisogna fare attenzione alle fake news e alle vecchie notizie su bonus di questo tipo, verificando sempre la fonte e le date di validità delle agevolazioni.