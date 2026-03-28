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Per quattro giorni i bonifici tra banche europee saranno sospesi per lo stop del sistema TARGET2. Nessun rischio per i soldi, ma possibili ritardi su stipendi e pagamenti.

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Per quattro giorni i bonifici tra banche diverse in Europa si fermeranno. Non si tratta di un guasto né di una crisi finanziaria, ma di una pausa programmata del sistema che regola i pagamenti interbancari. Il risultato, però, sarà concreto: stipendi, pensioni e trasferimenti potrebbero arrivare in ritardo. Ecco cosa succede davvero, chi è coinvolto e come evitare disagi.

Stop ai bonifici: quando e perché

Il blocco dei bonifici in Europa scatterà nel tardo pomeriggio di giovedì 2 aprile e durerà fino a lunedì 6 aprile compreso.

Tutte le operazioni avviate in questo intervallo verranno elaborate solo a partire da martedì 7 aprile, quando il sistema tornerà operativo.

La ragione di questo stop è legata a TARGET2, l’infrastruttura utilizzata dalle banche europee per regolare i pagamenti in euro tra istituti diversi. È una piattaforma centrale per il funzionamento del sistema bancario: ogni volta che si effettua un bonifico da una banca a un’altra, è qui che avviene il passaggio finale del denaro.

Questa sospensione non è un’eccezione. Ogni anno TARGET2 viene fermato in alcune giornate, spesso in concomitanza con festività come Pasqua o Natale, quando i volumi di operazioni si riducono.

Chi è coinvolto nel blocco dei bonifici

Il blocco riguarda tutti i Paesi dell’area euro e la maggior parte delle banche europee. In pratica, chiunque debba inviare o ricevere un bonifico tra conti di istituti diversi potrebbe risentirne.

Nella quotidianità questo si traduce in effetti molto concreti:

stipendi che slittano di qualche giorno

pensioni accreditate in ritardo

pagamenti tra aziende posticipati

bonifici programmati che restano in sospeso

Non ci sono invece conseguenze per chi non ha operazioni in corso in quei giorni. È importante chiarire che il denaro non viene perso e le transazioni non vengono annullate: restano semplicemente in coda.

Cosa succede ai pagamenti durante l’interruzione del servizio

Durante il periodo di sospensione, i bonifici tradizionali continueranno a poter essere inseriti tramite home banking o app, ma non verranno processati subito. Rimarranno “congelati” fino alla riattivazione del sistema.

Un dettaglio che spesso sorprende riguarda i bonifici tra conti della stessa banca: questi continueranno a funzionare normalmente. Il motivo è semplice, non passano attraverso TARGET2 ma vengono gestiti internamente dall’istituto.

Diverso il discorso per i pagamenti automatici e gli addebiti diretti, che possono subire ritardi simili a quelli dei bonifici, proprio perché dipendono dal circuito interbancario.

TARGET2: cos’è e perché è così importante

Per capire davvero il senso del blocco dei bonifici in Europa bisogna guardare al ruolo di TARGET2.

Si tratta del sistema gestito dall’Eurosistema che consente il regolamento in tempo reale dei pagamenti di importo rilevante in euro.

In altre parole, è il “cuore” invisibile attraverso cui passano i trasferimenti tra banche. Senza questo sistema attivo, le operazioni tra istituti diversi non possono essere completate.

Il fatto che venga fermato periodicamente è parte della normale gestione tecnica e operativa della piattaforma, non un segnale di instabilità.

Come evitare disagi

Chi ha scadenze importanti o aspetta un accredito nei giorni interessati farebbe bene a muoversi in anticipo. Pianificare i pagamenti prima del blocco resta la soluzione più semplice.

Quando non è possibile, entra in gioco un’alternativa sempre più diffusa: il bonifico istantaneo. A differenza di quello tradizionale, funziona in qualsiasi momento, anche nei weekend e nei giorni festivi.

Questo tipo di trasferimento si appoggia su un’altra infrastruttura, chiamata TIPS, che resta attiva anche quando TARGET2 è fermo. Il risultato è un accredito quasi immediato, spesso in pochi secondi.

Naturalmente, non tutte le banche offrono lo stesso servizio e possono esserci limiti di importo o costi aggiuntivi. Ma in situazioni come questa rappresenta la soluzione più efficace per aggirare lo stop.

Non è un’emergenza

Il blocco dei bonifici in Europa può creare qualche disagio, soprattutto per chi è abituato a ricevere pagamenti in date precise. Ma è importante leggerlo per quello che è: una sospensione programmata e già prevista dai calendari bancari.

Sapere in anticipo come funziona e quali strumenti alternativi utilizzare permette di evitare preoccupazioni inutili e gestire meglio i propri movimenti di denaro.