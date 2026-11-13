Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

I ricercatori hanno simulato una detonazione nucleare in orbita, calcolando quanti satelliti smetterebbero di funzionare e i danni negli anni successivi

iStock

Una simulazione di ricercatori statunitensi stima gli effetti di una detonazione nucleare in orbita bassa su oltre 13.000 satelliti attivi.

Le radiazioni intrappolate nel campo magnetico potrebbero mettere fuori uso quasi tutta la flotta entro due settimane, anche con schermature rinforzate.

Satelliti incontrollabili alimenterebbero collisioni e detriti per decenni; il precedente di Starfish Prime rafforza l’appello a prevenire armi nucleari nello spazio.

Attorno alla Terra, in orbita bassa, viaggiano oltre 13.000 satelliti attivi da cui dipendono connessioni internet, previsioni meteo, navigazione e osservazione del pianeta. È una rete cresciuta a ritmi vertiginosi negli ultimi anni e progettata per resistere a molte insidie dello spazio, con un’eccezione nota agli esperti di sicurezza fin dalla Guerra fredda.

Un gruppo di ricercatori statunitensi ha provato a misurare quell’eccezione con una simulazione al computer: una singola testata nucleare fatta detonare a centinaia di chilometri di quota. I numeri usciti dal modello raccontano quanto sia fragile l’infrastruttura costruita sopra le nostre teste.

Lo studio sull’esplosione nucleare in orbita

Il lavoro arriva da ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison e di Princeton, con primo autore Zach Petersen, studente di astronomia e fisica nell’ateneo del Wisconsin. Si tratta di un preprint, cioè di uno studio depositato sulla piattaforma arXiv e ancora in attesa della revisione da parte di altri scienziati.

La testata Around Prague ricorda inoltre che le cifre nascono da un modello al computer, senza il riscontro di un evento osservato. In ogni caso, lo scenario ipotizzato prevede un ordigno da 1 megatone che esplode a 500 chilometri di quota sopra l’Atlantico meridionale.

La zona è stata scelta per la vicinanza all’Anomalia del Sud Atlantico, una regione in cui il campo magnetico terrestre è più debole del normale. Come bersaglio il modello considera i 13.300 satelliti attivi censiti in orbita bassa a gennaio 2026.

Perché il pericolo arriva dopo il lampo?

Il danno maggiore, secondo la simulazione, si accumula nei giorni successivi all’esplosione. I prodotti della fissione nucleare, ovvero i frammenti di atomi lasciati dalla detonazione, decadono liberando elettroni ad alta energia. Queste particelle restano intrappolate nel campo magnetico terrestre e formano una fascia di radiazioni artificiale che avvolge il pianeta.

La dinamica ricorda, con le dovute differenze, quanto accaduto a Chernobyl nel 1986. Anche lì, dopo l’esplosione del reattore, le conseguenze più durature vennero dai prodotti di fissione dispersi nell’ambiente, che hanno continuato a emettere radiazioni per anni.

In orbita, però, i bersagli tornano di continuo nella zona contaminata. Un satellite in orbita bassa compie un giro della Terra in circa un’ora e mezza, quindi attraversa la fascia più e più volte. Ogni passaggio aggiunge una dose di radiazioni all’elettronica di bordo, finché i circuiti cedono.

Con questo meccanismo il modello stima fuori uso il 25% dei satelliti dopo un giorno, il 78% dopo tre giorni e il 98% dopo una settimana. A quindici giorni dall’esplosione la quota sale al 99,4%. Nemmeno le schermature aiutano molto: ipotizzando satelliti con protezioni rinforzate, il 99,3% risulterebbe comunque inutilizzabile entro un mese. Una testata più piccola, da 100 chilotoni, porterebbe allo stesso esito in tempi più lunghi, circa un anno.

Detriti e collisioni negli anni successivi

Un satellite spento smette di rispondere ai comandi da Terra e perde la capacità di manovrare per evitare altri oggetti. Per questo gli autori hanno calcolato anche gli effetti a lungo termine: circa 20 collisioni nei primi due anni e quasi 3.900 nuovi frammenti in orbita dopo un decennio.

Il conto, peraltro, si ferma ai dieci anni coperti dalla simulazione. Gli scienziati avvertono che gli scontri tra oggetti destinati a restare a lungo in orbita continuerebbero a generare rottami anche in seguito, con la possibilità di una «crescita incontrollata su scale di secoli».

Rimpiazzare la flotta perduta sarebbe a sua volta un azzardo, perché i nuovi satelliti finirebbero in un ambiente ormai compromesso. L’orbita bassa diventerebbe qualcosa di simile alla zona di esclusione tracciata attorno alla centrale ucraina, 30 chilometri di raggio tuttora interdetti, trasferita a centinaia di chilometri di quota.

Il precedente di Starfish Prime

L’ipotesi ha un precedente storico. Tra il 1958 e il 1962 Stati Uniti e Unione Sovietica condussero 18 test nucleari ad alta quota. Il più noto, Starfish Prime, risale al 1962: una testata americana da 1,4 megatoni esplose a 400 chilometri sopra il Pacifico e la fascia di radiazioni che ne nacque danneggiò diversi satelliti, in un’epoca in cui in orbita ce n’erano pochissimi.

L’anno seguente il trattato per la messa al bando parziale degli esperimenti nucleari vietò le detonazioni in atmosfera, nello spazio e sott’acqua.

Rispetto ad allora è cambiato il numero di apparecchi esposti, insieme alla dipendenza delle attività quotidiane dai loro servizi. A differenza di Chernobyl, che fu un incidente, qui tutto dipenderebbe da una decisione umana. Gli autori parlano di un danno prolungato per l’intero sistema orbitale e concludono che l’impiego di armi nucleari nello spazio va prevenuto.