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Stanco di aspettare minuti interminabili perché l’acqua per tè e tisane arrivi finalmente a bollore? Per chi cerca una soluzione pratica e veloce, il Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è oggi disponibile con uno sconto del 57%, un’occasione interessante per portarsi in cucina un bollitore capiente e potente senza spendere troppo.

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Questo modello unisce un design senza tempo, con finitura color avorio in acciaio inox, a una struttura pensata per l’uso quotidiano: la capacità da 1,7 litri lo rende adatto anche alle famiglie, mentre la potenza di 2400W permette un’ebollizione rapida. Finestra per il livello dell’acqua, filtro anticalcare removibile e beccuccio Perfect Pour riducono gli schizzi e semplificano la manutenzione, mentre l’illuminazione interna blu segnala in modo chiaro quando l’acqua è in fase di riscaldamento.

Russell Hobbs Colours Plus Jasmine in offerta: sconto del 57%

In questo momento il Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è proposto a 25,99€ con uno sconto del 57% sul prezzo di listino, una cifra particolarmente competitiva per un bollitore in acciaio inox da 1,7 litri con 2400W di potenza. Nella stessa fascia molti modelli offrono caratteristiche più basiche, mentre qui trovi beccuccio Perfect Pour per versare senza schizzi, finestra del livello dell’acqua e filtro anticalcare removibile per una gestione più semplice nel tempo. Se stai cercando un bollitore capiente e curato nel design, il Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è disponibile con uno sconto del 57%, una soluzione interessante per aggiornare la tua cucina con un occhio al portafoglio.

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Approfitta ora del Russell Hobbs Colours Plus Jasmine

Il bollitore Russell Hobbs con la base girevole e l’illuminazione blu

Se vuoi ridurre i tempi di attesa per acqua calda e allo stesso tempo avere un accessorio curato esteticamente sul piano cucina, questo bollitore punta proprio a semplificare la routine quotidiana.

Design in acciaio inox color avorio : si integra facilmente in cucine moderne o classiche, diventando un elemento estetico oltre che funzionale.

: si integra facilmente in cucine moderne o classiche, diventando un elemento estetico oltre che funzionale. Potenza da 2400W e capacità di 1,7 litri : l’acqua arriva rapidamente a ebollizione anche per più tazze, ideale per famiglie o per chi prepara spesso tè, tisane e infusi.

: l’acqua arriva rapidamente a ebollizione anche per più tazze, ideale per famiglie o per chi prepara spesso tè, tisane e infusi. Beccuccio Perfect Pour : riduce gli schizzi durante il versamento, così non sporchi il piano di lavoro e puoi riempire tazze e teiere con maggiore precisione.

: riduce gli schizzi durante il versamento, così non sporchi il piano di lavoro e puoi riempire tazze e teiere con maggiore precisione. Filtro anticalcare removibile e lavabile : aiuta a mantenere l’acqua più pulita e prolunga la vita del bollitore, semplificando la pulizia periodica.

: aiuta a mantenere l’acqua più pulita e prolunga la vita del bollitore, semplificando la pulizia periodica. Illuminazione interna blu : indica chiaramente quando il bollitore è in funzione, utile soprattutto in condizioni di luce bassa o nelle cucine più buie.

: indica chiaramente quando il bollitore è in funzione, utile soprattutto in condizioni di luce bassa o nelle cucine più buie. Base girevole a 360° con avvolgicavo: puoi appoggiare il bollitore da qualsiasi angolazione, sia che tu sia mancino o destrorso, e tenere il piano più ordinato grazie al cavo raccolto.

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FAQ Quanta acqua può contenere il bollitore Russell Hobbs Colours Plus Jasmine? Il bollitore ha una capacità di 1,7 litri, sufficiente per più tazze di tè o tisane. Il bollitore Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è facile da pulire dal calcare? Sì, è dotato di un filtro anticalcare removibile e lavabile che semplifica la manutenzione. Il bollitore Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è adatto sia a destri che a mancini? Sì, grazie alla base girevole a 360° puoi posizionarlo e sollevarlo comodamente da qualsiasi angolazione. Come faccio a capire quando il bollitore Russell Hobbs Colours Plus Jasmine è in funzione? Il bollitore integra un’illuminazione interna blu che si accende quando è in ebollizione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.