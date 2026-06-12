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SEVERIN WK 3410, bollitore elettrico compatto da 1 litro e 2200W con base 360° e spegnimento automatico è in sconto del 55%.

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Mattine di corsa, poco tempo per fare colazione e l’acqua che sembra non bollire mai: se ti riconosci in questa scena, un bollitore elettrico compatto e veloce può davvero cambiarti la routine. Oggi il SEVERIN WK 3410 è disponibile con uno sconto del 55%, permettendoti di portarti a casa un alleato pratico per tè, tisane e bevande calde a un prezzo davvero aggressivo.

SEVERIN WK 3410

Il bollitore SEVERIN WK 3410 è pensato per un utilizzo quotidiano senza complicazioni: la capacità da 1 litro è ideale per chi vive da solo o in coppia, il coperchio a apertura facilitata permette di riempirlo con una sola mano e l’indicatore del livello dell’acqua visibile su entrambi i lati rende immediato controllare quanta acqua stai scaldando. La base a 360° con avvolgicavo ti consente di appoggiarlo da qualsiasi angolazione e tenere il piano cucina sempre in ordine.

SEVERIN WK 3410 in offerta: sconto del 55% sul bollitore elettrico da 1 litro

Questa promozione rende il SEVERIN WK 3410 uno dei bollitori elettrici più interessanti nella fascia economica. Con un prezzo di 14,99€ grazie allo sconto del 55%, il risparmio è consistente rispetto al listino e ti permette di portare in cucina un dispositivo affidabile e sicuro senza sforare il budget. Se cerchi un modello essenziale ma ben costruito, con un design compatto che occupa poco spazio sul piano di lavoro, questa offerta è particolarmente competitiva rispetto a molti prodotti simili. Inoltre, il SEVERIN WK 3410 è disponibile con uno sconto del 55%, una condizione che potrebbe durare poco in base alle scorte.

Il bollitore compatto con il riscaldamento rapido da 2200W e la base a 360 gradi

Se il tuo problema è preparare velocemente bevande calde senza ingombrare la cucina, questo bollitore elettrico punta proprio su praticità e rapidità d’uso.

Potenza da 2200W : porta l’acqua a ebollizione in pochi minuti, così puoi preparare tè, tisane o caffè solubile anche quando hai pochissimo tempo prima di uscire.

: porta l’acqua a ebollizione in pochi minuti, così puoi preparare tè, tisane o caffè solubile anche quando hai pochissimo tempo prima di uscire. Capacità da 1 litro : dimensione perfetta per una o due persone, evita sprechi di acqua ed energia scaldando solo la quantità che ti serve.

: dimensione perfetta per una o due persone, evita sprechi di acqua ed energia scaldando solo la quantità che ti serve. Design pratico con coperchio a apertura facilitata : puoi riempire il bollitore con una sola mano, soluzione comoda quando hai il piano di lavoro affollato o stai facendo più cose insieme.

: puoi riempire il bollitore con una sola mano, soluzione comoda quando hai il piano di lavoro affollato o stai facendo più cose insieme. Indicatore del livello dell’acqua su entrambi i lati : controlli immediatamente la quantità, sia che tu sia mancino sia destrorso, e dosi meglio l’acqua per le tue preparazioni.

: controlli immediatamente la quantità, sia che tu sia mancino sia destrorso, e dosi meglio l’acqua per le tue preparazioni. Base 360° con avvolgicavo : il sistema "central cordless" ti permette di appoggiare il bollitore da qualsiasi angolazione e di riporre il cavo sotto la base, mantenendo la cucina più ordinata.

: il sistema "central cordless" ti permette di appoggiare il bollitore da qualsiasi angolazione e di riporre il cavo sotto la base, mantenendo la cucina più ordinata. Sistemi di sicurezza integrati : spegnimento automatico a ebollizione, protezione contro il surriscaldamento e arresto del vapore offrono maggiore tranquillità anche se ti distrai.

: spegnimento automatico a ebollizione, protezione contro il surriscaldamento e arresto del vapore offrono maggiore tranquillità anche se ti distrai. Filtro anticalcare removibile e lavabile : montato sul beccuccio, aiuta a trattenere i residui e si pulisce facilmente per mantenere migliore qualità dell’acqua nel tempo.

: montato sul beccuccio, aiuta a trattenere i residui e si pulisce facilmente per mantenere migliore qualità dell’acqua nel tempo. Resistenza coperta da piastra inox : facilita la pulizia interna del bollitore e riduce l’accumulo di calcare rispetto alle resistenze esposte.

: facilita la pulizia interna del bollitore e riduce l’accumulo di calcare rispetto alle resistenze esposte. Dimensioni compatte: pensato per cucine piccole o per chi viaggia e ha bisogno di un bollitore poco ingombrante.

SEVERIN WK 3410

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SEVERIN WK 3410 bollitore elettrico, sconto del 55%: Approfitta subito di questa offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanta acqua può contenere il bollitore SEVERIN WK 3410? Il bollitore SEVERIN WK 3410 ha una capacità massima di 1 litro, ideale per una o due persone. Il bollitore SEVERIN WK 3410 è veloce a portare l’acqua a ebollizione? Sì, grazie alla potenza di 2200W porta l’acqua a ebollizione in pochi minuti. Il bollitore SEVERIN WK 3410 è facile da pulire? Sì, ha un filtro anticalcare removibile e una resistenza coperta da piastra inox che facilita la pulizia interna. Il bollitore SEVERIN WK 3410 ha sistemi di sicurezza integrati? È dotato di spegnimento automatico a ebollizione, protezione contro il surriscaldamento e arresto del vapore.