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Russell Hobbs Victory, bollitore elettrico compatto in acciaio inox da 1 litro con filtro anticalcare, base girevole e bollitura rapida è in sconto del 36%.

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Acqua calda in fretta per tè, tisane e caffè solubile senza sprecare tempo e spazio in cucina: è questo il bisogno quotidiano di chi vive da solo o in coppia e non vuole aspettare minuti per far bollire l’acqua sul fornello. In queste ore il Russell Hobbs Victory è proposto con uno sconto del 36%, un bollitore elettrico compatto da 1 litro pensato per essere rapido, pratico e facile da usare ogni giorno.

Russell Hobbs Victory

Questo modello punta tutto sulla semplicità d’uso e sull’affidabilità: il corpo in acciaio inossidabile lucido lo rende solido e facile da pulire, il beccuccio progettato per versare senza gocciolare evita spiacevoli fuoriuscite sul piano di lavoro e la base girevole a 360° permette di appoggiarlo in qualsiasi verso, risultando comodo sia per destri che per mancini. L’elemento di riscaldamento nascosto riduce l’accumulo di calcare e, insieme al filtro anticalcare rimovibile, aiuta a mantenere l’acqua più pulita e il bollitore efficiente nel tempo. Completa il quadro l’indicatore luminoso di funzionamento, così sai sempre quando l’acqua è in fase di riscaldamento.

Russell Hobbs Victory in offerta: sconto del 36% sul bollitore compatto

La promozione rende il Russell Hobbs Victory particolarmente interessante per chi cerca un bollitore pratico senza spendere troppo. Oggi puoi portarti a casa il Russell Hobbs Victory a soli 29,99€, un prezzo aggressivo per un modello in acciaio inox con filtro anticalcare e base girevole. Si tratta di una soluzione competitiva rispetto ad altri bollitori compatti della stessa fascia, che spesso rinunciano a qualche accorgimento sulla qualità dei materiali o sulla praticità d’uso.

Il bollitore compatto con il corpo in acciaio inossidabile e la base girevole a 360°

Se vuoi ridurre i tempi di attesa per la bollitura e risparmiare spazio sul piano cucina, questo bollitore elettrico compatto offre un mix equilibrato di dimensioni contenute e funzionalità mirate al comfort quotidiano. Ecco perché può fare la differenza nella tua routine.

Capacità da 1 litro : ideale per single, coppie o piccoli uffici, ti permette di preparare rapidamente più tazze di tè o tisana senza occupare troppo spazio e senza sprechi di acqua.

: ideale per single, coppie o piccoli uffici, ti permette di preparare rapidamente più tazze di tè o tisana senza occupare troppo spazio e senza sprechi di acqua. Porta a ebollizione 1 tazza (235 ml) in 55 secondi : tempi di attesa ridotti al minimo, perfetti per chi ha pause brevi o vuole una bevanda calda al volo al mattino.

: tempi di attesa ridotti al minimo, perfetti per chi ha pause brevi o vuole una bevanda calda al volo al mattino. Corpo in acciaio inossidabile lucido : più resistente della plastica, dona un aspetto curato al piano cucina ed è facile da pulire, mantenendo un look elegante nel tempo.

: più resistente della plastica, dona un aspetto curato al piano cucina ed è facile da pulire, mantenendo un look elegante nel tempo. Beccuccio per versare senza fuoriuscite : riduce gocce e schizzi sul tavolo o sul top, così non devi asciugare ogni volta la superficie dopo aver riempito le tazze.

: riduce gocce e schizzi sul tavolo o sul top, così non devi asciugare ogni volta la superficie dopo aver riempito le tazze. Elemento di riscaldamento nascosto e filtro anticalcare rimovibile : contribuisce a limitare l’accumulo di calcare, semplifica la pulizia interna e aiuta a mantenere più a lungo le prestazioni di bollitura.

: contribuisce a limitare l’accumulo di calcare, semplifica la pulizia interna e aiuta a mantenere più a lungo le prestazioni di bollitura. Base girevole a 360° : puoi posizionare il bollitore in qualsiasi verso e afferrarlo comodamente da ogni lato, un plus pratico sia per destri sia per mancini.

: puoi posizionare il bollitore in qualsiasi verso e afferrarlo comodamente da ogni lato, un plus pratico sia per destri sia per mancini. Indicatore luminoso di funzionamento: ti segnala a colpo d’occhio quando il bollitore è acceso, così eviti dimenticanze e controlli lo stato di ebollizione anche da lontano.

Russell Hobbs Victory

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Russell Hobbs Victory, bollitore compatto in offerta lampo al 36%: Approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Quanta acqua può contenere il bollitore elettrico Russell Hobbs Victory? Il bollitore elettrico Russell Hobbs Victory ha una capacità di 1 litro, ideale per uso quotidiano in casa o in ufficio. Il bollitore Russell Hobbs Victory è adatto a destri e mancini? Sì, grazie alla base girevole a 360° il bollitore può essere posizionato e preso comodamente da qualsiasi lato. Il bollitore Russell Hobbs Victory ha un filtro anticalcare rimovibile? Sì, integra un filtro anticalcare rimovibile che aiuta a trattenere i residui e facilita la pulizia interna. Quanto impiega il bollitore Russell Hobbs Victory a far bollire una tazza d’acqua? Il bollitore Russell Hobbs Victory porta a ebollizione circa 1 tazza da 235 ml in 55 secondi.