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Russell Hobbs Brontë Stone, bollitore elettrico da 1,7 L dal design elegante con beccuccio anti-schizzi e finestra livello acqua è in sconto del 57%.

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Una tisana serale, il tè della mattina o l’acqua per la pasta: quando il tempo è poco, avere un bollitore veloce e pratico cambia la routine in cucina. In questi giorni il Russell Hobbs Brontë Stone è disponibile con uno sconto del 57%, permettendoti di portarti a casa un modello curato nel design senza spendere troppo.

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Questo bollitore elettrico punta tutto su estetica e praticità: il corpo plissé effetto pietra con accenti in acciaio inox spazzolato color oro lo trasforma in un elemento d’arredo, mentre la illuminazione interna bianca esalta l’acqua in ebollizione e rende più intuitivo l’uso anche con poca luce. La capacità da 1,7 litri è ideale per famiglie o per chi prepara più bevande in una volta, e il beccuccio Perfect Pour è pensato per un flusso regolare che evita schizzi e sprechi sul piano di lavoro.

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La promo attuale rende il Russell Hobbs Brontë Stone particolarmente interessante: il bollitore è proposto a 29,99€ grazie a uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un modello da 1,7 L con potenza di 2400W e finiture curate. Nella stessa fascia molti prodotti rinunciano al design o a dettagli come l’illuminazione interna, mentre qui hai un elettrodomestico che arreda il piano cucina e velocizza la bollitura quotidiana.

Grazie alla base girevole a 360° con avvolgicavo puoi appoggiarlo in qualsiasi direzione, dettaglio comodo se in casa siete in più a usarlo o se hai poco spazio sul bancone. La finestra per il livello dell’acqua sotto il manico ti aiuta a scaldare solo la quantità necessaria, evitando sprechi di energia. Se stai cercando un’opzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, il Russell Hobbs Brontë Stone è disponibile con uno sconto del 57% che lo rende molto appetibile per un acquisto o un regalo.

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Il bollitore Russell Hobbs con il design plissé effetto pietra e il beccuccio Perfect Pour

Se vuoi ridurre i tempi di attesa per acqua bollente mantenendo la cucina ordinata e curata, questo modello punta proprio su velocità e attenzione ai dettagli.

Design distintivo plissé effetto pietra : le finiture in acciaio inox spazzolato color oro e la linea elegante lo rendono un accessorio d’arredo, ideale per chi tiene allo stile del piano cucina.

: le finiture in acciaio inox spazzolato color oro e la linea elegante lo rendono un accessorio d’arredo, ideale per chi tiene allo stile del piano cucina. Illuminazione interna bianca : vedere l’acqua illuminata durante il riscaldamento rende immediato capire quando è quasi pronta e migliora l’usabilità anche in ambienti poco luminosi.

: vedere l’acqua illuminata durante il riscaldamento rende immediato capire quando è quasi pronta e migliora l’usabilità anche in ambienti poco luminosi. Capacità da 1,7 L : permette di preparare più tazze di tè o tisane in una sola volta, perfetta per famiglie o per chi ospita spesso amici.

: permette di preparare più tazze di tè o tisane in una sola volta, perfetta per famiglie o per chi ospita spesso amici. Beccuccio Perfect Pour : il getto è fluido e controllato, così eviti schizzi su piani e tavoli e riduci gli sprechi di acqua bollente.

: il getto è fluido e controllato, così eviti schizzi su piani e tavoli e riduci gli sprechi di acqua bollente. Finestra livello acqua sotto il manico : ti aiuta a dosare esattamente la quantità necessaria, con un impatto positivo su consumi e tempi di bollitura.

: ti aiuta a dosare esattamente la quantità necessaria, con un impatto positivo su consumi e tempi di bollitura. Potenza da 2400W : consente una bollitura rapida, utile quando hai pochi minuti per preparare la colazione o una bevanda calda al volo.

: consente una bollitura rapida, utile quando hai pochi minuti per preparare la colazione o una bevanda calda al volo. Coperchio con apertura a pressione e base girevole a 360° con avvolgicavo: il riempimento è semplice e la base si adatta a qualsiasi orientamento, mantenendo il piano più ordinato grazie al cavo raccolto.

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FAQ Quanta acqua posso bollire con il bollitore Russell Hobbs Brontë Stone? Il bollitore Russell Hobbs Brontë Stone ha una capacità di 1,7 litri, adatta per più tazze alla volta. Il bollitore Russell Hobbs Brontë Stone permette di versare senza schizzi? Sì, il beccuccio Perfect Pour è progettato per un flusso fluido e preciso che riduce gli schizzi. Il bollitore Russell Hobbs Brontë Stone è comodo da usare in cucina? Sì, ha base girevole a 360° con avvolgicavo, finestra del livello acqua sotto il manico e coperchio a pressione. Il bollitore Russell Hobbs Brontë Stone è adatto a chi cerca un modello di design? Sì, il design plissé effetto pietra con accenti in acciaio inox color oro lo rende un elemento decorativo oltre che funzionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.