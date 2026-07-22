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Braun PurShine, bollitore elettrico da 1,7 litri con ebollizione rapida in 45 secondi e spegnimento automatico è in offerta con sconto del 56%.

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Acqua per tè e tisane che tarda a bollire, rumore, consumi eccessivi: se ogni mattina perdi tempo aspettando il vecchio bollitore o il fornello, aggiornare la tua routine può fare la differenza. Oggi il Braun PurShine è disponibile con uno sconto del 56%, così puoi passare a un modello rapido e sicuro spendendo molto meno.

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Questo bollitore elettrico della linea PurShine è pensato per rendere la colazione più veloce e piacevole: porta a ebollizione 200 ml d’acqua in soli 45 secondi, ha una struttura in acciaio inox con design curato e dettagli in metallo che valorizzano il piano cucina, e integra funzioni di sicurezza che ti permettono di usarlo in totale tranquillità ogni giorno.

Braun PurShine in offerta su Amazon: sconto del 56% sul bollitore elettrico

Con la promo in corso su Amazon puoi portarti a casa il Braun PurShine a soli 20,96€, un prezzo particolarmente competitivo per un bollitore da 1,7 litri con potenza da 2200 W. Parliamo di un modello capiente e veloce che si inserisce bene nella fascia dei prodotti di marca dal buon rapporto qualità/prezzo, ideale per chi vuole un aiuto concreto in cucina senza spendere cifre elevate.

Il bollitore Braun con la capacità da 1,7 litri e il sistema di ebollizione rapida

Se al mattino hai bisogno di acqua bollente in poco tempo per tè, infusi o caffè solubile, un bollitore progettato ad hoc può semplificarti la vita e ridurre gli sprechi.

Sistema di ebollizione rapida : porta a bollore 200 ml d’acqua in soli 45 secondi, così puoi prepararti una bevanda calda quasi al volo, senza dover aspettare il pentolino sul fornello.

: porta a bollore 200 ml d’acqua in soli 45 secondi, così puoi prepararti una bevanda calda quasi al volo, senza dover aspettare il pentolino sul fornello. Capacità da 1,7 litri : è sufficiente per servire facilmente più tazze di tè o tisane a famiglia e ospiti, evitando di dover ripetere il ciclo di ebollizione più volte.

: è sufficiente per servire facilmente più tazze di tè o tisane a famiglia e ospiti, evitando di dover ripetere il ciclo di ebollizione più volte. Sicurezza con spegnimento automatico : il bollitore si spegne quando raggiunge la temperatura, quando è vuoto o viene rimosso dalla base, offrendo maggiore tranquillità anche se ti distrai per qualche minuto.

: il bollitore si spegne quando raggiunge la temperatura, quando è vuoto o viene rimosso dalla base, offrendo maggiore tranquillità anche se ti distrai per qualche minuto. Base girevole a 360° con spazio per il cavo : la base completamente rimovibile rende l’utilizzo senza fili più comodo, mentre lo stoccaggio del cavo aiuta a mantenere il piano di lavoro ordinato.

: la base completamente rimovibile rende l’utilizzo senza fili più comodo, mentre lo stoccaggio del cavo aiuta a mantenere il piano di lavoro ordinato. Ampia apertura frontale : il riempimento diretto dal rubinetto è semplice e veloce, riducendo sgocciolamenti e piccoli disagi quotidiani.

: il riempimento diretto dal rubinetto è semplice e veloce, riducendo sgocciolamenti e piccoli disagi quotidiani. Indicatore del livello dell’acqua frontale: il livello trasparente ti permette di dosare esattamente quanta acqua ti serve, evitando sprechi energetici e tempi di attesa inutili.

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Braun PurShine, bollitore rapido da 1,7 litri: approfitta ora dell’offerta lampo al 56% fino a esaurimento scorte.

FAQ Quanto è veloce a bollire l’acqua il bollitore Braun PurShine? Il Braun PurShine porta a ebollizione 200 ml di acqua in circa 45 secondi grazie al sistema di ebollizione rapida. Quanta acqua può contenere il bollitore Braun PurShine? Il bollitore Braun PurShine ha una capacità di 1,7 litri, sufficiente per più tazze di tè o tisane. Il bollitore Braun PurShine è sicuro se mi dimentico di spegnerlo? Sì, integra lo spegnimento automatico quando l’acqua bolle, quando è vuoto o se viene rimosso dalla base. Il bollitore Braun PurShine è comodo da usare sul piano cucina? Sì, ha base girevole a 360° con vano per il cavo, ampia apertura frontale e indicatore del livello dell’acqua ben visibile.