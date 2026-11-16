Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Mettere mano alla bolletta della luce senza stravolgere le proprie abitudini quotidiane non è un’utopia: possiamo adottare degli accorgimenti, utili sia per monitorare che per ridurre consumi e relativi costi.

Spesso si tende a pensare per risparmiare in casa si debbano fare grandi rinunce o interventi di ristrutturazione invasivi (e costosi), ma non è così. La chiave risiede nella combinazione tra tecnologia smart e ottimizzazione degli apparecchi, senza dimenticare qualche buona pratica.

Monitorare i consumi in tempo reale

Il primo passo fondamentale per tagliare i costi in bolletta è capire esattamente dove e quando si consuma di più. Esistono dei dispositivi di monitoraggio energetico smart, che si collegano al quadro elettrico o al contatore e comunicano direttamente con lo smartphone tramite un’app dedicata.

Questi strumenti ci consentono di visualizzare i dati sui consumi istantanei e di ricevere avvisi in caso di picchi anomali. In questo modo, possiamo individuare con precisione quali elettrodomestici stanno pesando di più sulla nostra spesa mensile. Avere una panoramica trasparente e costante del proprio fabbisogno energetico è essenziale per correggere gli sprechi “invisibili”.

Sostituire gli elettrodomestici obsoleti

Lo abbiamo sentito dire una marea di volte e, in effetti, non possiamo dire che non sia così. Un modo per ridurre i costi dell’elettricità in casa è proprio sostituire gli apparecchi e gli elettrodomestici obsoleti che, per forza di cose, consumano di più rispetto a quelli di ultima generazione.

Parliamo, in particolare, di frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e così via: spesso, questi rappresentano la voce di spesa più pesante nel bilancio energetico domestico. Investire in elettrodomestici di classe energetica superiore, preferibilmente di fascia A o B secondo la recente etichettatura europea, garantisce un abbattimento drastico dell’energia a parità di prestazioni.

Installare le “prese intelligenti”

Abbiamo già nominato i cosiddetti “sprechi invisibili” e, talvolta, sono proprio questi a far lievitare le nostre bollette. In questo ambito rientra il consumo fantasma, dovuto a televisori, console, caricatori e altri dispositivi lasciati costantemente inseriti nella presa o in modalità stand-by. Spesso non facciamo caso a quanto possa incidere sulla spesa totale dell’anno.

Come risolvere il problema? Una soluzione è adottare le prese smart (o “prese intelligenti”), multiprese con interruttore o sistemi di domotica di base che interrompono l’alimentazione dei dispositivi, quando non vengono utilizzati o nelle ore notturne. Un modo immediato (ed economico) per eliminare alla radice questo tipo di sprechi.

Utilizzare la tecnologia LED

Anche sostituire le lampadine in casa può dare una bella “botta” ai costi in bolletta. E sì, parliamo dei sistemi di illuminazione a LED, semplici da installare e anche piuttosto economici.

I LED consumano fino all’80% in meno rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza o alogene, ma non solo: sono anche più durature. Un esempio di implementazione intelligente: abbinare l’illuminazione a LED a sensori di movimento negli spazi di passaggio, così da evitare che le luci restino in funzione inutilmente.

Sfruttare le fasce orarie più vantaggiose

In ultimo, un altro piccolo ma grande accorgimento che conosciamo bene, ma vale la pena ribadire. Un modo per risparmiare è tener conto delle fasce orarie più vantaggiose (quelle definite da ARERA): F1 (orari di punta, dalle 8:00 alle 19:00), la più costosa; F2 (orari intermedi, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00; sabato dalle 7:00 alle 23:00); F3 (orari più economici, dalle 23:00 alle 7:00, domenica e festivi), la fascia meno costosa.