Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

iStock

Una storia che può sembrare parodistica ma non lo è. Si tratta in realtà di una delle vicende più curiose dell’ingegneria aeronautica. Nel 2012 gli ingegneri di Boeing riempirono un aereo fuori servizio con circa 9 tonnellate di patate.

Una vicenda avvenuta negli Stati Uniti, che vide questi esperti sistemare il tutto sui sedili al posto dei passeggeri. L’obiettivo? Studiare e migliorare il funzionamento del Wi-Fi di bordo. Un progetto degno di un film, denominato Spuds (spud in inglese vuol dire patata, ndr), acronimo per Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution, cioè “personale sintetico tramite sostituzione dielettrica”.

Una trovata apparentemente bizzarra ma con una solida base scientifica. Ciò ha permesso di ridurre drasticamente i tempi dei test. Vediamo però in cosa consisteva di fatto questo test all’apparenza assurdo.

Il progetto Spuds: cosa fece Boeing

Gli ingegneri di Boeing caricarono su un aereo dismesso circa 20.000 libbre di patate, che sono di fatto poco più di 9.000 kg. Disponendo il tutto sui sedili dei passeggeri, si volevano ricreare nel modo più realistico possibile le condizioni di un volo con la cabina piena, senza però dover coinvolgere centinaia di persone.

Il test serviva a capire come si propagano le onde radio all’interno della fusoliera quando a bordo ci sono i passeggeri. Un aereo pieno, infatti, si comporta in modo molto diverso da uno vuoto. Per capirlo occorre tener conto del fatto che i corpi assorbono e riflettono il segnale, creando zone in cui la connessione può risultare più debole o instabile.

L’importanza delle patate

Una scelta tutt’altro che casuale. La decisione non è di certo dipesa dalla sorprendente disponibilità di patate nella zona. Queste sono composte per circa l’80% di acqua e hanno proprietà dielettriche simili a quelle del corpo umano.

Spiegato in modo semplice: interagiscono con le onde elettromagnetiche in modo paragonabile ai tessuti delle persone, assorbendo e riflettendo i segnali radio. Di fatto ciò le ha rese sostituti ideali dei passeggeri, così da misurare l’effetto della “massa umana” sul segnale Wi-Fi.

Elemento non secondario è poi il prezzo. A differenza di altri materiali, infatti, erano molto economiche, facili da reperire e semplici da disporre in modo ordinato sui sedili.

Segnale stabile e sicurezza

Un progetto di certo non fine a sé stesso. Grazie a questi test, infatti, gli ingegneri sono stati in grado di mappare con precisione le coperture del segnale all’interno della cabina. Hanno individuato le zone più deboli e ottimizzato il posizionamento delle antenne. L’obiettivo era ovviamente garantire a tutti i passeggeri una connessione il più possibile uniforme dal primo all’ultimo posto.

C’era però anche un aspetto legato alla sicurezza. Questi test sono serviti a verificare che i segnali dei dispositivi personali, come smartphone, tablet e computer portatili, non interferissero con i sistemi elettronici dell’aereo. Un tema centrale per le compagnie e per le autorità di regolazione, chiamate a certificare che l’uso del Wi-Fi a bordo sia compatibile con la strumentazione di volo.

Dalle patate al Wi-Fi in volo di oggi

Di tempo ne è passato e la connettività in volo ha fatto molta strada. Oggi molte compagnie offrono il Wi-Fi a bordo, spesso con connessioni via satellite che permettono di navigare, inviare messaggi e, in alcuni casi, guardare contenuti in streaming.

La qualità del servizio dipende però ancora molto dalla progettazione della cabina e dalla distribuzione delle antenne, proprio gli aspetti che il progetto Spuds aveva contribuito a studiare.

La storia delle patate di Boeing resta così un esempio di come una soluzione insolita possa risolvere un problema tecnico complesso. Dietro un’immagine che fa sorridere, quella di un aereo pieno di sacchi di tuberi, c’era un lavoro di ingegneria che ha contribuito a rendere più affidabile una funzione che oggi molti viaggiatori danno per scontata.