Blackout estivo, non ti temo: come affrontare le interruzioni di corrente
Backup energetico domestico: la soluzione silenziosa che cambia le regole del gioco
Non è raro negli ultimi anni che la rete elettrica nazionale subisca interruzioni nel periodo più caldo. Le moderne "power station" sono una soluzione agile, spesso con costi contenuti, per avere la certezza che alcuni servizi essenziali dentro casa continuino a funzionare. Noi abbiamo provato la batteria di emergenza realizzata da Bluetti, si chiama Elite 100 V2.
Arriva puntuale come ogni anno, di solito nel momento peggiore: un temporale estivo, un picco di consumo sulla rete, qualche problema sulla linea. La corrente va via e si scopre in un attimo quante cose di casa dipendono dall’alimentazione elettrica. Non solo le luci o il televisore, ma il frigorifero, il cancello automatico, il router, la pompa che gestisce le acque del seminterrato. Tutto fermo, tutto nel buio.
La risposta tradizionale a questo problema è stata per decenni il generatore a benzina: rumoroso, puzzolente, da accendere a mano e da tenere fuori casa. Oppure il gruppo di continuità classico, pensato però per proteggere un singolo computer in ufficio, non l’intera utenza domestica.
Il BLUETTI Elite 100 V2 è una stazione di alimentazione portatile da 1.024 Wh, disponibile in Italia al prezzo consigliato di 599 euro. È pensata per chi vuole un backup energetico domestico silenzioso, capace di gestire carichi diversi (pompe, cancelli, elettrodomestici, dispositivi digitali) senza intervento manuale, e che integra una funzione UPS con tempo di commutazione inferiore a 10 millisecondi.
BLUETTI Elite 100 V2 (2025 Nuovo) Centrale Elettrica Portatile, LFP Batteria da 1024Wh, 2 Uscite CA 1800W (3600W Picco), 35% Più Piccolo, Alimentazione per Campeggio, Interruzioni, Backup UPS
Bluetti Elite 100 V2
Passare da un generatore a benzina a una scatola bianca da 11,5 kg sembra un salto enorme, eppure è esattamente quello che il mercato dei dispositivi di accumulo portatile ha compiuto negli ultimi anni.
Il BLUETTI Elite 100 V2 arriva sul mercato con un set di caratteristiche che fino a poco tempo fa si trovavano solo su soluzioni molto più costose: batteria a chimica LiFePO4, ingresso solare fino a 1.000 W, inverter da 1.800 W e la già citata funzione UPS.
La domanda concreta non è se abbia senso acquistare qualcosa del genere, ma per quale tipo di utilizzo ha senso farlo. Perché i profili d'uso sono almeno tre, e non tutti si sovrappongono.
- Batteria con durata stimata 10 anni
- UPS con commutazione rapidissima
- Ingresso a pannelli solari fino ad 1 KW
- Prezzo competitivo
- App per gestione remota
- Non si può espandere
- Ricarica da rete lente sotto il 20%
- Ventola udibile in ricarica rapida
- Power lifting solo su carichi resistivi
Il primo impatto è quello di un oggetto progettato da qualcuno che ha ragionato sui contesti d'uso reali. Tutte le porte e i connettori sono concentrati sul pannello anteriore, una scelta che permette di collocare il dispositivo in un vano tecnico, in un armadio o nel baule di un'auto senza rinunciare all'accessibilità.
Le dimensioni, 320 per 215 per 250 millimetri, lo rendono ingombrante quanto una piccola borsa da viaggio, con un peso di 11,5 kg che si gestisce con una mano sola senza particolari difficoltà.
Il display LCD frontale mostra in modo chiaro potenza in ingresso, potenza in uscita, percentuale di carica e autonomia residua stimata. Non c'è touchscreen, solo pulsanti fisici: per un dispositivo destinato a restare in un vano tecnico e a entrare in funzione nelle emergenze, è la scelta giusta.
Un dettaglio che vale la pena citare è il terminale di messa a terra con vite M5 inclusa nella confezione, spesso assente sui concorrenti diretti. Per chi collega apparecchi con involucro metallico o pompe idrauliche, non è un optional.
La densità di porte sul pannello anteriore ricorda quella di una dock professionale per laptop: due prese CA standard europee da 230 V, una presa accendisigari da 12 V con portata da 10 A, due connettori DC5521 da 12 V, due USB-A da 15 W ciascuna e due USB-C con specifiche diverse.
La prima eroga fino a 140 W con supporto a tensioni fino a 28 V, adatta a laptop e workstation portatili. La seconda si ferma a 100 W, comunque sufficiente per la maggior parte dei dispositivi moderni.
Nella pratica quotidiana, tenere in carica un MacBook Pro, uno smartphone e una lampada portatile mentre si aziona una pompa da 60 W non ha creato nessuna criticità.
L'app BLUETTI per iOS e Android consente di gestire separatamente le uscite CA e CC, impostare la corrente di ricarica massima dalla rete e monitorare in tempo reale tutti i parametri. La connessione avviene tramite Bluetooth o WiFi per il controllo da remoto. L'interfaccia è funzionale, con alcune sezioni più intuitive di altre.
Ci sono quattro modi per ricaricare l'Elite 100 V2: presa a muro, pannelli solari, presa accendisigari dell'auto e generatore. La ricarica da rete è dichiarata a 1.200 W e porta il dispositivo da zero al 100% in circa 1 ora e 40 minuti.
C'è però un comportamento anomalo da tenere presente: al di sotto del 20% di carica, la potenza di ingresso parte intorno ai 500 W per poi scalare progressivamente al massimo. È il contrario di quello che ci si aspetterebbe, e non viene spiegato in modo esplicito nella documentazione.
Il vero punto di forza è l'ingresso solare da 1.000 W, che accetta pannelli con tensione a circuito aperto tra 12 V e 60 V e corrente massima di 20 A. Con buone condizioni di irraggiamento e pannelli adeguati, la ricarica completa richiede circa un'ora.
Per una batteria da 1 kWh è un rapporto raro in questa fascia di prezzo: di solito bisogna spendere tra 1.500 e 2.000 euro per trovare prestazioni solari equivalenti.
Chi ha già un impianto fotovoltaico domestico con energia in eccesso nelle ore centrali della giornata troverà in questo dispositivo un modo concreto per stoccare quell'energia e usarla la sera.
Questa è la sezione che fa la differenza per l'utilizzo domestico. L'Elite 100 V2 integra una funzione UPS con commutazione inferiore a 10 millisecondi: collegato alla presa, il dispositivo alimenta continuamente tutto quello che è connesso alle sue uscite CA, prelevando energia dalla rete.
Al primo blackout, passa sulla batteria interna in modo così rapido che la stragrande maggioranza degli apparecchi non percepisce alcuna discontinuità.
Nei test diretti, la pompa di scarico del pozzo ha continuato a girare, il cancello automatico ha risposto ai comandi e il NAS non è andato offline. Nessun intervento manuale, nessun rumore, nessun odore.
BLUETTI precisa esplicitamente che il dispositivo non è adatto a server e workstation professionali che richiedono UPS certificati ad alta continuità: per quei contesti esistono soluzioni di classe diversa. Per un utilizzo domestico con carichi di media importanza, invece, funziona esattamente come dichiarato.
Vale anche la pena disattivare la modalità ECO (abilitata per default) sui carichi critici come pompe e frigoriferi, perché spegne le uscite dopo un periodo di inattività prolungato.
La scelta della chimica LiFePO4 (litio ferro fosfato) non è un dettaglio promozionale. Rispetto alle celle NMC più diffuse nella stessa fascia di mercato, le LiFePO4 garantiscono stabilità termica superiore, curva di degrado più graduale e una durata dichiarata da BLUETTI di oltre 3.000 cicli prima di scendere all'80% della capacità originale.
Tradotto in un'ipotesi d'uso concreta: con un ciclo completo di carica e scarica ogni tre giorni, si superano i 24 anni di vita utile.
Per un dispositivo che funziona principalmente come backup e trascorre la maggior parte del tempo in standby, questo dato è ancora più favorevole, perché i cicli parziali degradano la batteria molto meno di quelli completi.
Il confronto con un impianto tradizionale a batterie al piombo è netto: le batterie al piombo nello stesso ruolo richiedono sostituzione ogni 3-5 anni, con costi e smaltimento che si sommano nel tempo.
Bluetti Elite 100 V2
BLUETTI Elite 100 V2 (2025 Nuovo) Centrale Elettrica Portatile, LFP Batteria da 1024Wh, 2 Uscite CA 1800W (3600W Picco), 35% Più Piccolo, Alimentazione per Campeggio, Interruzioni, Backup UPS
Il BLUETTI Elite 100 V2 porta in una singola soluzione da 499 euro un insieme di funzioni che fino a pochi anni fa richiedevano investimenti ben superiori e l'intervento di un installatore.
La batteria LiFePO4 con oltre 3.000 cicli dichiarati, l'ingresso solare da 1.000 W e soprattutto la funzione UPS con commutazione sotto i 10 ms sono caratteristiche concrete, non marketing: nel test sul campo, pompe, cancelli e NAS hanno continuato a funzionare durante un'interruzione di rete senza nessuna discontinuità percepibile.
L'assenza di espansione della capacità è il limite principale: chi ha consumi più elevati o vuole coprire blackout prolungati dovrà guardare a modelli con capacità maggiore o architettura modulare.
Il comportamento della ricarica da rete sotto il 20% di carica (che parte lenta e poi scala al massimo) è controintuitivo e vale la pena tenerlo presente nella pianificazione. La ventola durante la ricarica rapida è udibile, il che lo rende sconsigliabile in camera da letto.
A 599 euro, il BLUETTI Elite 100 V2 è una delle proposte più razionali nell'intera categoria del backup energetico domestico. Non è un prodotto per tutti: richiede che si abbia ben chiaro per cosa lo si vuole usare.
Ma chi cerca un backup silenzioso per i carichi critici di casa, chi ha un impianto fotovoltaico con energia in eccesso da valorizzare, o chi ha bisogno di un'alimentazione autonoma affidabile in mobilità o in camper, troverà in questo dispositivo una risposta solida, duratura e a un prezzo che difficilmente viene messo in discussione dai concorrenti diretti.
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