TOTALE PUNTI 8.8 Bluetti Elite 100 V2 Passare da un generatore a benzina a una scatola bianca da 11,5 kg sembra un salto enorme, eppure è esattamente quello che il mercato dei dispositivi di accumulo portatile ha compiuto negli ultimi anni. Il BLUETTI Elite 100 V2 arriva sul mercato con un set di caratteristiche che fino a poco tempo fa si trovavano solo su soluzioni molto più costose: batteria a chimica LiFePO4, ingresso solare fino a 1.000 W, inverter da 1.800 W e la già citata funzione UPS. La domanda concreta non è se abbia senso acquistare qualcosa del genere, ma per quale tipo di utilizzo ha senso farlo. Perché i profili d'uso sono almeno tre, e non tutti si sovrappongono.

PRO Batteria con durata stimata 10 anni

UPS con commutazione rapidissima

Ingresso a pannelli solari fino ad 1 KW

Prezzo competitivo

App per gestione remota CONTRO Non si può espandere

Ricarica da rete lente sotto il 20%

Ventola udibile in ricarica rapida

Power lifting solo su carichi resistivi

Design e costruzione VOTO: 8 Il primo impatto è quello di un oggetto progettato da qualcuno che ha ragionato sui contesti d'uso reali. Tutte le porte e i connettori sono concentrati sul pannello anteriore, una scelta che permette di collocare il dispositivo in un vano tecnico, in un armadio o nel baule di un'auto senza rinunciare all'accessibilità. Le dimensioni, 320 per 215 per 250 millimetri, lo rendono ingombrante quanto una piccola borsa da viaggio, con un peso di 11,5 kg che si gestisce con una mano sola senza particolari difficoltà. Il display LCD frontale mostra in modo chiaro potenza in ingresso, potenza in uscita, percentuale di carica e autonomia residua stimata. Non c'è touchscreen, solo pulsanti fisici: per un dispositivo destinato a restare in un vano tecnico e a entrare in funzione nelle emergenze, è la scelta giusta. Un dettaglio che vale la pena citare è il terminale di messa a terra con vite M5 inclusa nella confezione, spesso assente sui concorrenti diretti. Per chi collega apparecchi con involucro metallico o pompe idrauliche, non è un optional.

Porte e connettività VOTO: 9 La densità di porte sul pannello anteriore ricorda quella di una dock professionale per laptop: due prese CA standard europee da 230 V, una presa accendisigari da 12 V con portata da 10 A, due connettori DC5521 da 12 V, due USB-A da 15 W ciascuna e due USB-C con specifiche diverse. La prima eroga fino a 140 W con supporto a tensioni fino a 28 V, adatta a laptop e workstation portatili. La seconda si ferma a 100 W, comunque sufficiente per la maggior parte dei dispositivi moderni. Nella pratica quotidiana, tenere in carica un MacBook Pro, uno smartphone e una lampada portatile mentre si aziona una pompa da 60 W non ha creato nessuna criticità. L'app BLUETTI per iOS e Android consente di gestire separatamente le uscite CA e CC, impostare la corrente di ricarica massima dalla rete e monitorare in tempo reale tutti i parametri. La connessione avviene tramite Bluetooth o WiFi per il controllo da remoto. L'interfaccia è funzionale, con alcune sezioni più intuitive di altre.

Ricarica e autonomia VOTO: 8 Ci sono quattro modi per ricaricare l'Elite 100 V2: presa a muro, pannelli solari, presa accendisigari dell'auto e generatore. La ricarica da rete è dichiarata a 1.200 W e porta il dispositivo da zero al 100% in circa 1 ora e 40 minuti. C'è però un comportamento anomalo da tenere presente: al di sotto del 20% di carica, la potenza di ingresso parte intorno ai 500 W per poi scalare progressivamente al massimo. È il contrario di quello che ci si aspetterebbe, e non viene spiegato in modo esplicito nella documentazione. Il vero punto di forza è l'ingresso solare da 1.000 W, che accetta pannelli con tensione a circuito aperto tra 12 V e 60 V e corrente massima di 20 A. Con buone condizioni di irraggiamento e pannelli adeguati, la ricarica completa richiede circa un'ora. Per una batteria da 1 kWh è un rapporto raro in questa fascia di prezzo: di solito bisogna spendere tra 1.500 e 2.000 euro per trovare prestazioni solari equivalenti. Chi ha già un impianto fotovoltaico domestico con energia in eccesso nelle ore centrali della giornata troverà in questo dispositivo un modo concreto per stoccare quell'energia e usarla la sera.

Funzione UPS VOTO: 10 Questa è la sezione che fa la differenza per l'utilizzo domestico. L'Elite 100 V2 integra una funzione UPS con commutazione inferiore a 10 millisecondi: collegato alla presa, il dispositivo alimenta continuamente tutto quello che è connesso alle sue uscite CA, prelevando energia dalla rete. Al primo blackout, passa sulla batteria interna in modo così rapido che la stragrande maggioranza degli apparecchi non percepisce alcuna discontinuità. Nei test diretti, la pompa di scarico del pozzo ha continuato a girare, il cancello automatico ha risposto ai comandi e il NAS non è andato offline. Nessun intervento manuale, nessun rumore, nessun odore. BLUETTI precisa esplicitamente che il dispositivo non è adatto a server e workstation professionali che richiedono UPS certificati ad alta continuità: per quei contesti esistono soluzioni di classe diversa. Per un utilizzo domestico con carichi di media importanza, invece, funziona esattamente come dichiarato. Vale anche la pena disattivare la modalità ECO (abilitata per default) sui carichi critici come pompe e frigoriferi, perché spegne le uscite dopo un periodo di inattività prolungato.

Batteria e durata nel tempo VOTO: 9 La scelta della chimica LiFePO4 (litio ferro fosfato) non è un dettaglio promozionale. Rispetto alle celle NMC più diffuse nella stessa fascia di mercato, le LiFePO4 garantiscono stabilità termica superiore, curva di degrado più graduale e una durata dichiarata da BLUETTI di oltre 3.000 cicli prima di scendere all'80% della capacità originale. Tradotto in un'ipotesi d'uso concreta: con un ciclo completo di carica e scarica ogni tre giorni, si superano i 24 anni di vita utile. Per un dispositivo che funziona principalmente come backup e trascorre la maggior parte del tempo in standby, questo dato è ancora più favorevole, perché i cicli parziali degradano la batteria molto meno di quelli completi. Il confronto con un impianto tradizionale a batterie al piombo è netto: le batterie al piombo nello stesso ruolo richiedono sostituzione ogni 3-5 anni, con costi e smaltimento che si sommano nel tempo.