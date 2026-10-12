Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Schermata di stop su WhatsApp per vecchi Android e iPhone: scopri perché scatta il blocco di sicurezza lato server e come salvare chat e account.

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Per usare WhatsApp non basta avere uno smartphone Android o un iPhone.L’accesso all’applicazione, infatti, è vincolato al possesso di un dispositivo supportato e, quindi, all’utilizzo di una versione del sistema operativo (Android o iOS) recente. Di conseguenza, chi ha uno smartphone vecchio potrebbe non essere in grado di utilizzare WhatsApp.

Come riportato da WABetaInfo, l’applicazione si prepara ad applicare un blocco non aggirabile ai dispositivi non supportati, con una schermata di avviso che impedirà l’accesso all’applicazione nel caso in cui venga rilevata la presenza di un sistema operativo non più supportato. Andiamo a riepilogare i dettagli relativi a questa novità.

Cosa cambia con WhatsApp

La novità principale riguarda le modalità di applicazione del blocco: non sarà necessario scaricare un aggiornamento dell’app tramite Google Play Store o Apple App Store, poiché si tratta di una modifica introdotta direttamente lato server.

WhatsApp sarà in grado di attivare il blocco da remoto in qualsiasi momento sui dispositivi già in uso. Quando l’applicazione individua una versione del sistema operativo considerata ormai obsoleta, all’apertura compare un messaggio a schermo intero che impedisce di visualizzare le chat o di inviare messaggi.

L’utente viene invitato ad accedere alle impostazioni dello smartphone per aggiornare il software di sistema: fino a quando l’aggiornamento non viene completato, l’accesso a WhatsApp resta interdetto.

Alla base di questa scelta c’è una motivazione legata alla sicurezza informatica. Una piattaforma di messaggistica non può garantire la protezione delle comunicazioni se installata su un sistema operativo privo delle più recenti patch contro bug e vulnerabilità note.

I sistemi operativi non più supportati dai produttori smettono di ricevere le necessarie correzioni contro le falle zero-day. Un malintenzionato in grado di sfruttare queste vulnerabilità strutturali potrebbe installare spyware o trojan direttamente nel dispositivo, bypassando perfino la crittografia end-to-end di WhatsApp.

Ricordiamo che dallo scorso settembre, WhatsAp non funziona su diversi dispositivi.

Cosa fare se WhatsApp non funziona

Nel caso in cui compaia la schermata di blocco, la prima azione da compiere è verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il proprio dispositivo, andando nelle Impostazioni del dispositivo e, in particolare, nella sezione Aggiornamenti.

Su Android è sufficiente recarsi in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software (in base al produttore, il nome potrebbe cambiare) e scaricare l’update. Su iPhone, invece, bisogna andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e procedere con l’installazione dell’ultima versione di iOS disponibile per il proprio smartphone.

Se l’ultima versione disponibile del sistema operativo non è disponibile, non sarà più possibile utilizzare WhatsApp. In questo caso, bisognerà trasferire il proprio account a un altro smartphone, più recente e con una versione supportata di Android. Il trasferimento potrà coinvolgere anche le conversazioni, sfruttando il backup delle chat.

Per usare WhatsApp è necessario avere un dispositivo Android 6.0 o versioni successive oppure un iPhone con iOS 15.1 (ma da fine novembre bisognerà avere iOS 15.5). L’applicazione funziona anche con dispositivi KaiOS 2.5.0.