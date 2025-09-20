Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In alcune app non è possibile effettuare uno screenshot: ecco perché è presente questo blocco e come fare a rimuoverlo (quando possibile) dall'applicazione

SOMNATH MAHATA / Shutterstock.com

In sintesi

Screenshot utile ma non sempre disponibile : catturare la schermata è un metodo semplice per salvare informazioni mostrate sullo smartphone, ma alcune app possono bloccarlo per motivi di privacy.

: catturare la schermata è un metodo semplice per salvare informazioni mostrate sullo smartphone, ma alcune app possono bloccarlo per motivi di privacy. Blocco degli screenshot: banche, app finanziarie e di messaggistica spesso impediscono la cattura delle schermate tramite un sistema che comunica con lo smartphone e mostra un avviso all’utente.

Per salvare alcune informazioni mostrate sullo schermo dello smartphone, in molti casi, è utile fare uno screenshot. Si tratta di un sistema semplice e alla portata di tutti e che non richiede l’uso di altre app.

Invece di copiare il testo in un’app per le note, creare un evento sul calendario o impostare un promemoria, è sufficiente catturare la schermata dello smartphone, utilizzando la combinazione di tasti prestabilita (che dipende dal modello) e tutte le informazioni saranno salvate nella galleria del telefono.

Lo screenshot non è un sistema sempre disponibile. In alcuni casi, infatti, l’app può bloccare la funzione che permette allo smartphone di catturare una schermata. Il motivo è semplice: si tratta di un sistema con cui un’app punta a proteggere la privacy dell’utente.

Come funziona il blocco degli screenshot

In linea di massima, gli smartphone moderni prevedono tutti un sistema che permette a un’app di attivare un blocco degli screenshot (o anche della registrazione video) con l’obiettivo di proteggere le informazioni.

Il sistema prevede una comunicazione diretta tra lo smartphone e l’app stessa. Al momento in cui l’utente attiva la funzione per catturare la schermata, infatti, lo smartphone effettua un controllo delle impostazioni dell’applicazione.

Nel caso in cui l’app preveda un blocco degli screenshot, per l’utente non ci sarà la possibilità di completare l’operazione. In genere, inoltre, un messaggio apparirà sullo schermo avvisando l’utente stesso in merito all’impossibilità di completare l’operazione.

Quando è previsto questo blocco

Il blocco degli screenshot viene applicato in vari contesti. Ad esempio, molte app bancarie e finanziarie, per ovvi motivi di privacy, prevedono un blocco di default degli screenshot. Anche app di messaggistica possono avere un sistema analogo in modo da impedire a una delle persone coinvolte in una chat di salvare gli screenshot delle conversazioni.

Il blocco può essere applicato anche per altri ragioni e non per proteggere la privacy dell’utente. Ad esempio, è possibile che l’app applichi un blocco per la protezione del diritto d’autore. Questo avviene, in particolare, per la registrazione video (ad esempio con le piattaforme di streaming). Il blocco, infatti, impedisce agli utenti di registrare contenuti protetti, evitandone la diffusione.

In alcuni asi, il blocco può essere rimosso dall’utente, semplicemente accendendo alle impostazioni dell’app. Quest’opzione è valida principalmente quando la funzione che impedisce gli screen serve a proteggere la privacy dell’utente.