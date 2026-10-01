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Torna il caldo e la temperatura torna sopra la media: è tutto merito di un Blocco Omega che porterà a un'Ottobrata, ecco i dettagli

Il mese di ottobre è appena iniziato e, per quanto riguarda il meteo, c’è una bella sorpresa da evidenziare ed è tutto merito del cosiddetto “blocco a Omega” che porterà un po’ di caldo in Europa, riducendo il numero delle precipitazioni.

Si tratta, quindi, di una vera e propria Ottombrata che si tradurrà in diversi giorni con un clima quasi estivo anche in Italia, con temperature sopra la media, bel tempo e un vero e proprio prolungamento di quanto già visto a settembre. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, i meteorologi hanno evidenziato la presenza in Europa di un blocco atmosferico, definito come Blocco ad Omega. Il nome particolare deriva dalla particolare disposizione delle linee di geopotenziale che ricordano da vicino la forma della lettera greca maiuscola Omega.

Dal punto di vista del meteo, questo blocco dovrebbe garantire un inizio ottobre caratterizzato da poche piogge e temperature sopra le medie, anche di 3-4° C. In sostanza, il mese inizia con il bel tempo e con un clima stabile e privo di sorprese negative.

All’orizzonte potrebbe esserci, quindi, un weekend autunnale con temperature quasi estive. Le temperature, in particolare, potrebbero superare la media e sfiorare i 30° C in varie parti dell’Italia, con un deciso miglioramento rispetto alle ultime settimane. Questo clima viene spesso definito come “Ottombrata” per via del clima mite e delle temperature sopra la media.

Una settimana tranquilla

Le previsioni per i prossimi giorni prevedono un’Ottombrata particolarmente lunga. Le ultime rilevazioni, infatti, anticipano l’arrivo di un flusso perturbato di origine atlantica soltanto per la prossima settimana. In particolare, un impatto sul clima e sulle temperature potrebbe avvenire a partire dal prossimo 6 ottobre.

In sostanza, bisognerà attendere martedì prossimo per registrare l’arrivo di temperature più autunnali sul territorio italiano. La situazione andrà comunque monitorata con attenzione per capire quali saranno gli sviluppi già per il prossimo weekend.

Cosa succederà nei prossimi mesi?

Il meteo è un osservato speciale in queste settimane, soprattutto per via dei possibili effetti di El Niño sul clima. Le ultime previsioni, infatti, confermano un prolungamento invernale del fenomeno che potrebbe tradursi in un inverno particolarmente rigido.

Dopo l’Ottombrata, quindi, c’è da mettere in conto un inevitabile peggioramento delle temperature e, in particolare, un possibile clima particolarmente rigido per i prossimi mesi. Anche in questo caso, sarà necessario monitorare la situazione con grande attenzione e valutare, settimana dopo settimana, le possibili evoluzioni del meteo.

I prossimi mesi saranno particolrmente intensi per i meteorologi. Dopo un’estate caratterizzata da un caldo torrido, infatti, bisognerà tenere in considerazione la possibilità di un inverno rigido e con temperature ben inferiori alla media. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito alla questione, con tutti gli sviluppi legati al clima che seguiremo settimana dopo settimana.