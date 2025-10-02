Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Tra le novità della settimana su Amazon ci sono diversi nuovi prodotti Blink e Ring che vanno ad affiancarsi alla nuova gamma di Fire TV. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito ai prodotti annunciati.

Le novità presentate da Blink

La gamma di prodotti Blink registra diverse novità a partire dalla nuova Videocamera Mini 2K+, modello compatto con alimentazione a filo e sensore 2K che viene proposto con un prezzo di lancio di 44,99 euro.

Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca

Da segnalare anche la nuova Videocamera esterna con proiettore, una delle novità più interessanti per l’offerta del brand per il mercato italiano. Si tratta di una videocamera di sicurezza wireless dotata di un potente faretto LED da 700 lumen. Il nuovo modello sarà disponibile con un prezzo di 94,99 euro (bundle con Blink Outdoor 4 e Sync Module).

Videocamera esterna con proiettore Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza smart senza fili, LED da 700 lumen, durata delle pile‌ di due anni | Modulo di sincronizzazione di base incluso

C’è anche il debutto del nuovo Blink Arc, il supporto che consente di combinare due videocamere Mini 2K+ per creare un’unica inquadratura panoramica unificata, eliminando i problemi tipici delle configurazioni multi-camera.

Per gli abbonati Plus c’è la possibilità di sfruttare una visione panoramica a 180 gradi. In questo caso, il prezzo è di 99,99 euro per il bundle con 2 Blink Mini 2K+ e supporto.

Blink Arc (ultimo modello) | Dispositivo con alimentatore plug-in e visione panoramica (piano Blink Plus richiesto), 180°, soluzione di sicurezza per 2 videocamere Mini 2K+ | Due videocamere - Nere

Tutti i nuovi prodotti Ring

Anche il brand Ring porta diverse novità su Amazon. Uno dei prodotti più interessanti è Ring Retinal 4K Vision, una tecnologia di imaging di nuova generazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere video più nitidi e immagini di qualità superiore. La nuova tecnologia alimenta quella che il brand definisce come la sua gamma "più avanzata" che comprende Wired Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro e Outdoor Cam Pro.

In particolare, Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro compongono il nuovo set per un videocitofono cablato e videocamera da esterno, con zoom potenziato fino a 10x, tecnologia Low-Light Sight e visione notturna oltre al rilevamento del movimento 3D. Per quanto riguarda i prezzi, invece, Wired Video Doorbell Pro arriva su Amazon con un prezzo di 249,99 euro mentre Outdoor Cam Pro costa 199,99 euro.

Videocitofono Pro cablato (Ring Wired Video Doorbell Pro, ultimo modello) con plug-in | Campanello con videocamera | Visione Retinal 4K, Zoom 10x | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring

Ring Videocamera esterna Pro Plug-In (Outdoor Camera Pro, ultimo modello) | Videocamera di sicurezza | Retinal 4K, zoom 10x | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring

Con Floodlight Cam Pro è possibile sfruttare una videocamera con faretti da 2000 lumen pensati per il monitoraggio di aree esterne di grandi dimensioni. Il prezzo di lancio è di 279,99 euro.

Ring videocamera Pro con proiettori (Floodlight Cam Pro, ultimo modello) | Videocamera di sicurezza esterna | Retinal 4K, Zoom 10x, 2000 lumen | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring

A completare la gamma Ring troviamo Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus, con tecnologia Retinal 2K e funzionalità Low-Light Sight e Adaptive Night Vision oltre che con zoom potenziato fino a 4x. Questi prodotti arrivano sul mercato con un prezzo di 179,99 euro per Wired Doorbell Plus e di 59,99 euro per Indoor Cam Plus.

Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d'abbonamento Ring

Videocitofono Plus cablato (Wired Video Doorbell Plus, ultimo modello) | Alimentatore plug-in | Campanello con videocamera fai-da-te | Retinal 2K | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring