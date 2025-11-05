Blink Mini 2, scende a metà prezzo la videocamera smart di sicurezza

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Videocamera intelligente con visione notturna a colori, audio bidirezionale e faretto LED: Blink Mini 2 oggi è scontata del 55%

C’è una grande occasione su Amazon per chi cerca una videocamera di sicurezza semplice da installare e gestire dallo smartphone. La Blink Mini 2 è protagonista di uno sconto del 55%, che rende l’acquisto particolarmente conveniente. L’esperienza d’uso punta su installazione intuitiva in pochi minuti, immagini nitide con visione notturna a colori grazie al faretto integrato e audio bidirezionale chiaro per parlare e ascoltare in tempo reale. Il campo visivo ampio aiuta a coprire più area con una sola inquadratura, mentre le notifiche di movimento permettono di intervenire subito.

Il design compatto la rende discreta negli ambienti domestici e c’è la possibilità di estenderne l’uso anche all’esterno con l’alimentatore resistente alle intemperie (venduto separatamente). Un prodotto pratico dal rapporto qualità/prezzo molto interessante per la sicurezza di casa.

Blink Mini 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Blink Mini 2 oggi è proposta a 15,90 € con uno sconto del 55%. Il taglio di prezzo è significativo: il risparmio è di circa 19,43 euro rispetto al costo pieno. Una cifra davvero contenuta per mettere in casa una videocamera smart pronta all’uso, con funzioni utili per monitorare gli ambienti in modo immediato.

Se vuoi approfittarne, ti basta un clic per completare l’acquisto: l’offerta è attiva sulla pagina Amazon dedicata e potrebbe variare in qualsiasi momento.

Blink Mini 2: le caratteristiche tecniche

La Blink Mini 2 offre video HD 1080p in diretta, visione notturna a colori con faretto integrato e audio bidirezionale. Il campo visivo più ampio aiuta a riprendere una porzione maggiore della stanza, mentre la rilevazione di movimento invia avvisi in tempo reale sullo smartphone. Con l’abbonamento opzionale Blink (venduto separatamente) si ottengono notifiche intelligenti, incluso il rilevamento persone.

L’installazione è semplice e richiede pochi minuti. È possibile utilizzare la videocamera anche in spazi esterni collegandola all’alimentatore resistente alle intemperie (venduto separatamente). La Mini 2 può fungere da campanello del citofono in abbinata al Blink Video Doorbell (venduto separatamente), emettendo un avviso quando qualcuno suona.

Per l’archiviazione, si può scegliere tra salvataggio locale con Sync Module oppure cloud, con 30 giorni di prova del piano Blink (opzioni vendute separatamente). Inoltre, funziona con Alexa: puoi attivare la Live View, gestire il sistema e molto altro con i comandi vocali. In confezione trovi videocamera Blink Mini 2, kit di montaggio con supporto, cavo USB e alimentatore di corrente.

