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Blink, 40% di sconto sul bundle con videocamera e videocitofono smart

Blink Outdoor 4 con videocitofono: kit wireless HD IP65, visione notturna e audio bidirezionale. Sconto del 40% su Amazon.

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Blink, 40% di sconto sul bundle con videocamera e videocitofono smart Amazon

Se vuoi mettere al sicuro l’ingresso di casa con un set affidabile e semplice da usare, l’Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink è oggi protagonista di una promozione da cogliere al volo: lo trovi con uno sconto del 40%. Ecco il link diretto all’offerta. Il kit convince per la sua immediatezza d’uso e per la qualità delle immagini, migliorata rispetto alle generazioni precedenti, risultando ideale per controllare consegne e accessi. In più, la dotazione comprende il Sync Module Core ed è adatta all’esterno grazie alla protezione IP65.

Si tratta di un bundle completo pensato per chi desidera un controllo smart dell’area d’ingresso: videocamera wireless e videocitofono supplementare (nero) lavorano insieme per offrirti una panoramica chiara e una gestione pratica del sistema direttamente dallo smartphone.

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

39,99 €66,98 € -26,99 € (40%)

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Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink è proposto a 39,99€ con sconto del 40%. Considerando il ribasso, il risparmio è pari a circa 26,66€ rispetto al prezzo di listino. È un’occasione particolarmente vantaggiosa per portarsi a casa un bundle completo per la sorveglianza dell’ingresso e delle aree esterne.

Il pacchetto include il Sync Module Core e costituisce un sistema a una telecamera pronto all’uso, con installazione rapida e gestione intuitiva. Se stai cercando un set essenziale ma efficace per iniziare a proteggere l’accesso di casa, questa promozione rappresenta una soluzione concreta a costo contenuto.

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

39,99 €66,98 € -26,99 € (40%)

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink: le caratteristiche tecniche

La videocamera di sicurezza smart di quarta generazione offre Live View HD a 1080p, visione notturna a infrarossi e audio bidirezionale, così puoi vedere, ascoltare e parlare direttamente dall’app Blink sullo smartphone. La costruzione IP65 la rende adatta all’uso esterno, mentre il videocitofono supplementare dà una visione completa della porta d’ingresso, anche di notte.

Tra i punti forti c’è l’autonomia: il sistema si configura in pochi minuti e garantisce fino a due anni di batteria con le pile AA al litio incluse. Con il modulo estensione pile (venduto separatamente) puoi arrivare fino a quattro anni per videocamera, riducendo al minimo la manutenzione e gli interventi di sostituzione.

Per l’area davanti alla porta, il kit offre video in HD a figura intera e comunicazione chiara grazie all’audio bidirezionale. Con un piano d’abbonamento Blink hai poi funzioni avanzate come il rilevamento persone, la Live View estesa e i Momenti Blink (alcune disponibili esclusivamente con il piano Plus). Inoltre, è indicata la compatibilità con le precedenti generazioni di videocamere, per un’integrazione più semplice nel tuo ecosistema di sicurezza.

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink

39,99 €66,98 € -26,99 € (40%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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