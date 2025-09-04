Amazon, questo smartphone è da comprare subito: 80% di sconto

leungchopan/123RF.com

Tornano le offerte shock su Amazon e lo fanno con un dispositivo tech molto richiesto in questo periodo dell’anno: lo smartphone lowcost. Il protagonista della promo di oggi è il Blackview Shark 6, smartphone che trovi su Amazon con un doppio sconto da urlo che ti permette di risparmiare ben l’80%. Il merito è del primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e del secondo codice sconto che fa risparmiare altri 170 euro. Il risultato finale è un prezzo inferiore ai 120 euro e un risparmio che supera i 450 euro. Lo sconto è reale e non si tratta di una truffa. Il Blackview Shark 6 è lo smartphone da acquistare al rientro dalle vacanze ed è perfetto anche per la scuola.

A dispetto di un prezzo alla portata di tutti, la scheda tecnica è tutt’altro che da disprezzare. Schermo ampio e con frequenza di aggiornamento elevata, processore che assicura buone prestazioni e una batteria che dura tutto il giorno e che non devi ricaricare a metà giornata. E per i più esigenti c’è anche una fotocamera che assicura immagini professionali, supportata dall’intelligenza artificiale. Un telefono completo e che non ti deluderà.

Blackview Shark 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione incredibile su Amazon per lo smartphone Blackview. Da oggi è disponibile a un prezzo di 119,99 euro, con uno sconto dell’80% rispetto a quello consigliato. Lo sconto si compone di un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e di un secondo codice sconto che ti fa risparmiare ben 170 euro. Il numero di codice sconto è limitato e devi approfittarne il prima possibile. Il risparmio netto è di ben 460 euro.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzionalità.

Blackview Shark 6: le caratteristiche tecniche

Il nome dello smartphone non ti dirà molto, ma ti basta sapere che il Blackview Shark 6 è uno dei migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo e lo dimostrano anche le tante recensioni positive disponibili sul sito di e-commerce.

Parliamo di un telefono che assicura prestazioni da medio di gamma, ma solo per oggi lo paghi quanto uno smartphone entry-level. Perché scegliere il Blackview Shark 6? Molto semplice, basta vedere la scheda tecnica. Partendo dall’ampio display da 6,88 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore multitasking supportato da 4 gigabyte di RAM e che possono arrivare fino a 12 gigabyte utilizzando la RAM virtuale. Memoria interna da 128 gigabyte, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Non manca un sistema di fotocamere avanzate che assicura buoni scatti e anche buoni video. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 16 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 8 megapixel.

L’intelligenza artificiale permea tutto lo smartphone e fornisce anche strumenti avanzati grazie al supporto ai principali sistema di AI generativa. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

