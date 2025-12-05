Libero
Blackview Mega2, arriva il coupon sul tablet con kit completo

Tablet 2K 120Hz con Android 15, 24GB RAM espansa, 128GB, batteria 9000mAh e LTE/Wi‑Fi. Scopri l’offerta con coupon attivo sul Blackview Mega2.

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Blackview Mega2, arriva il coupon sul tablet con kit completo Amazon

Cerchi un tablet completo per lavoro, studio e intrattenimento? Il Blackview Mega2 è protagonista di un’interessante promo su Amazon: al momento è disponibile a 399,99€ e puoi attivare un coupon da 50€ direttamente in pagina. Un dispositivo che punta su praticità e dotazione: nella confezione trovi anche tastiera, mouse e auricolare, mentre il grande display da 12 pollici in 2K FHD si distingue per nitidezza e scorrevolezza fino a 120 Hz. L’esperienza d’uso è fluida e appagante, con immagini piacevoli e una reattività che convince già al primo avvio. Per scoprire la promo, clicca qui: offerta Amazon.

Il form factor ampio privilegia produttività e multimedia: è un compagno ideale per streaming, grazie a Widevine L1, e per la gestione di documenti o lezioni online. La costruzione è solida; non è il più leggero della categoria, ma questo si traduce in stabilità sul piano e in una migliore fruizione a schermo. La connettività è completa con 4G LTE e 5G WiFi, così resti operativo ovunque.

Blackview Mega2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Blackview Mega2 è proposto a 399,99€ con la possibilità di applicare un coupon da 50€ direttamente dalla pagina prodotto. Un vantaggio immediato e semplice da attivare per portarsi a casa un set completo che include tastiera, mouse e auricolare.

Blackview Mega2: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Blackview Mega2 è il processore Octa Core T615 con Android 15, una base moderna che assicura reattività e sicurezza. La memoria è uno dei punti forti: hai 24 GB (8 GB + 16 GB di espansione) e 128 GB di archiviazione, espandibile fino a 2 TB via scheda TF: c’è spazio per app, documenti e contenuti multimediali.

Lo schermo da 12 pollici in 2K FHD con refresh a 120 Hz offre un’ottima resa per lettura, editing e streaming. A proposito di video, la certificazione Widevine L1 abilita la visione in alta definizione sulle principali piattaforme. La connettività mette insieme 4G LTE, 5G WiFi e Bluetooth, così lavori e studi senza compromessi.

Autonomia e multimedialità sono al centro: batteria da 9000 mAh con ricarica rapida a 18W, audio con doppio altoparlante stereo e un comparto fotografico con 13 MP sul retro e 8 MP frontali per videochiamate nitide. Il design sottile da 8 mm e circa 615 g rende il tablet stabile in uso da scrivania e sufficientemente portabile per l’uso quotidiano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

