Blackview Gemini AI in super offerta per il tuo intrattenimento

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Android 14, display 10'' HD+, Wi‑Fi 6, batteria 6580 mAh e memoria espandibile. Oggi Blackview Gemini AI è in offerta con coupon da 100€.

Amazon

Occasione interessante su Amazon per il Blackview Gemini AI, un tablet pensato per l’uso quotidiano che unisce fluidità e semplicità d’impiego. In evidenza un coupon da 100€ attivabile in pagina e un prezzo attuale di 349,99€. Per chi cerca un dispositivo pratico e pronto all’uso, si distingue per reattività, buona autonomia e ricarica veloce, oltre a schermo luminoso, colori vivaci e un audio sorprendentemente potente. Design leggero ma robusto e un’esperienza immediata completano un profilo convincente per studio, intrattenimento e navigazione. Scopri tutti i dettagli dell’offerta a questo link diretto.

Blackview Gemini AI

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Blackview Gemini AI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Blackview Gemini AI è proposto su Amazon a 349,99€ con la possibilità di applicare un coupon da 100€ direttamente dalla pagina prodotto: in pratica, il risparmio immediato è di 100€ al checkout. Un’opportunità concreta per portarsi a casa un tablet completo senza sforare il budget. Per tutti i dettagli e per attivare il coupon basta visitare la pagina dell’offerta.

Blackview Gemini AI

Blackview Gemini AI: le caratteristiche tecniche

Questo tablet da 10 pollici offre un display HD+ da 1280×800 con pannello IPS, pensato per garantire immagini nitide, ampî angoli di visione e un tocco preciso grazie al multitouch. Il supporto Widevine L1 è un plus per l’intrattenimento in mobilità, mentre il profilo audio include il jack 3,5 mm per chi preferisce le cuffie cablate.

Sotto la scocca lavora una CPU quad‑core con Android 14 e servizi Google GMS. La memoria è generosa: fino a 12GB di RAM (4GB fisici + 8GB virtuali) e 64GB di archiviazione interna, espandibile via microSD fino a 2TB. Una dotazione che rende agile il passaggio tra app, studio, streaming e svago.

La connettività è aggiornata con WiFi 6 e Bluetooth 5.0, per trasferimenti più rapidi e collegamenti stabili con accessori wireless. Sul fronte imaging troviamo una fotocamera frontale da 2MP e una posteriore da 5MP, con funzioni intelligenti per scansionare contenuti, tradurre, identificare elementi e estrarre testo. Presente anche lo sblocco con riconoscimento facciale.

Completa il pacchetto la batteria da 6580 mAh, pensata per accompagnare l’intera giornata tra lezioni, lettura e streaming. In sintesi, un tablet equilibrato e pronto per ogni utilizzo, con in più il valore del coupon attivo sulla pagina Amazon.

Blackview Gemini AI